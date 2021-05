BVB: Darum spielt Erling Haaland im DFB-Pokal-Halbfinale nicht

Im DFB-Pokal-Halbfinale muss der BVB auf Angreifer Erling Haaland verzichten. Goal erklärt Euch kurz und knapp, warum das so ist.

Borussia Dortmund muss im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel ran und will dabei den Sprung ins Endspiel schaffen. Dort wartet am 13. Mai 2021 RB Leipzig. Heute findet das Spiel um 20.30 Uhr statt.

Goal begleitet das Halbfinale im LIVE-TICKER. Vor dem Anpfiff des Spiels gab es bereits die Nachricht, dass Erling Haaland heute nicht auflaufen kann und wird. Goal erklärt, warum das so ist.

Der norwegische Star-Angreifer des BVB hat heute keine Chance, einen weiteren Treffer für Borussia Dortmund zu erzielen, weil ihn eine Verletzung außer Gefecht setzt. Der Nationalspieler Norwegens laboriert an muskulären Problemen und wird deswegen gegen Kiel nicht spielen können.

"Er hat einen Schlag in Wolfsburg bekommen, ist dann ins Training eingestiegen, konnte aber die Belastung nicht tolerieren.", sagte Michael Zorc in der ARD vor Spielbeginn: "Wir hoffen, dass es nichts Schlimmes ist und gehen davon aus, dass er uns nächste Woche wieder zur Verfügung steht."

ℹ️ @ErlingHaaland muss aufgrund muskulärer Probleme heute leider passen. Gute Besserung, Erl! ✊ — Borussia Dortmund (@BVB) May 1, 2021

In dieser Saison machte Haaland bisher drei von vier Spielen für den BVB im DFB-Pokal, in der 2. Runde fehlte er aufgrund eines Muskelfaserrisses gegen Eintracht Braunschweig. Wie lange Haaland dem BVB fehlen wird, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Man kann allerdings davon ausgehen, dass die Personalentscheidung eine Vorsichtsmaßnahme ist und Haaland bereits am kommenden Wochenende wieder für den BVB spielen kann.

Wie aber geht der BVB stattdessen in die Partie gegen Kiel?

BVB vs. Holstein Kiel: Das ist die Aufstellung ohne Erling Haaland

Hitz - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Can, Bellingham - Reus, Reyna, Sancho - Hazard

Der BVB läuft also heute ohne echten Torjäger auf, sondern setzt vielmehr auf ein flexibles Offensivspiel. Thorgan Hazard rückt für Haaland in die erste Elf, er wird sich zunächst vorne in die Sturmspitze orientieren und dann das Offensivspiel des BVB beleben.

BVB gegen Kiel: Haaland spielt nicht - Das sind seine Statistiken

Wettbewerb Spiele Tore Assists Bundesliga 26 25 7 Champions League 8 10 2 DFB-Pokal 3 1 1 INSGESAMT 37 36 10

