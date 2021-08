BVB vs. Hoffenheim heute kostenlos sehen? Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Der BVB und die TSG Hoffenheim eröffnen heute den 3. Bundesliga-Spieltag. Kann man das Duell auch kostenlos im TV und LIVE-STREAM sehen?

In der Bundesliga steht der 3. Spieltag an, eröffnet wird er mit dem Duell zwischen Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim am Freitag. Der Anstoß im Signal-Iduna-Park ertönt heute um 20.30 Uhr.

Der BVB steht bereits ein wenig unter Druck, da man nach dem furiosen Start mit dem 5:2 gegen Frankfurt zuletzt zweimal in Folge verloren hat. Zunächst unterlag Dortmund im Supercup den Bayern mit 1:3, dann setzte es vergangenen Samstag eine überraschende 1:2-Niederlage in Freiburg.

Hoffenheim kann hingegen ganz zufrieden sein mit dem Saisonstart. Die TSG gewann zunächst 4:0 in Augsburg und trennte sich dann von Union Berlin mit einem 2:2-Unentschieden. In der - zugegebenermaßen noch kaum aussagekräftigen - Tabelle rangieren die Kraichgauer damit aktuell auf Platz zwei hinter Spitzenreiter Wolfsburg.

BVB (Borussia Dortmund) vs. TSG Hoffenheim: Kann man die Bundesliga heute kostenlos sehen? In diesem Artikel erhaltet Ihr alle wichtigen Informationen zur Übertragung der Partie.

BVB vs. Hoffenheim heute kostenlos sehen? Alle Infos zum Spiel

Wettbewerb Bundesliga | 3. Spieltag Begegnung Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim Anpfiff Freitag, 27. August, 20.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park (Dortmund)

BVB vs. Hoffenheim heute kostenlos sehen: Geht das?

Freitagabend, das Wochenende und der neue Bundesligaspieltag werden eingeläutet - ein wunderschönes Feeling für jeden Fußball-Fan.

Dass man das Freitagsspiel der Bundesliga live im Free-TV sehen kann, ist allerdings leider nur die Ausnahme. Und auch für BVB vs. Hoffenheim heute gilt, dass die Partie nicht frei empfangbar gezeigt wird.

Und dennoch ist es möglich, BVB (Borussia Dortmund) vs. TSG Hoffenheim heute kostenlos zu schauen. Wir verraten Euch in den nächsten Abschnitten, wie das funktionieren kann.

BVB vs. Hoffenheim heute kostenlos sehen: Wer zeigt das Spiel im LIVE-STREAM?

Das Freitagsspiel der Bundesliga läuft bereits seit längerem live und exklusiv auf DAZN. So zeigt / überträgt der Streamingdienst auch als einziger Sender heute BVB vs. TSG Hoffenheim live.

Die Übertragung auf DAZN startet am Freitag bereits um 19.30 Uhr. Eine Stunde lang werdet Ihr also mit Vorberichten zur Partie versorgt, Moderator Alex Schlüter und Experte Ralph Gunesch sind hauptverantwortlich dafür. Als Kommentator fungiert während der 90 Minuten dann Marco Hagemann.

BVB vs. Hoffenheim heute kostenlos sehen? Die Live-Übertragung auf DAZN

Vorberichte ab: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Experte : Ralph Gunesch

: Ralph Gunesch Kommentator: Marco Hagemann

Ihr fragt Euch jetzt wahrscheinlich: DAZN? Dafür braucht man doch ein Abonnement, oder nicht? Das ist auch so, allerdings ist der erste Monat davon immer gratis. Das heißt: Wer bis dato noch kein DAZN-Abo hatte, kann sich jetzt ganz einfach anmelden und dann BVB vs. Hoffenheim heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen. 30 Tage lang zahlt Ihr dank des Probemonats nämlich keinen Cent für das komplette DAZN-Programm, das neben der Bundesliga auch fast alle Spiele aus der Champions League im LIVE-STREAM beinhaltet, dazu LaLiga, Ligue 1 oder Serie A live.

Wenn der kostenlose Probemonat abgelaufen ist, könnt Ihr DAZN entweder einfach wieder kündigen, oder Ihr entscheidet Euch für eines der beiden Abo-Modelle. Im Monatsabo kostet DAZN 14,99 Euro und ist monatlich kündbar. Im Jahresabo zahlt Ihr 149,99 Euro für 365 Tage DAZN und spart damit heruntergerechnet etwa 2,50 Euro pro Monat.

BVB vs. Hoffenheim heute kostenlos sehen: Wer zeigt das Spiel live im TV?

Auch hier ist die Antwort DAZN. Die Inhalte des Streamingdienstes, der BVB vs. Hoffenheim live und exklusiv überträgt, kann man mittels der kostenlosen DAZN-App auch ganz bequem auf dem Smart-TV anschauen. Einfach die App herunterladen, anmelden und los geht's.

Die Übertragung ist dabei identisch wie jene im STREAM. Auch hier kommentiert Marco Hagemann das Spiel aus Dortmund, als Experte steht ihm Ralph Gunesch zur Seite.

BVB vs. Hoffenheim heute kostenlos sehen? So laufen die Highlights

Wer das Spiel verpasst hat, kommt auch in der Nachberichterstattung bei DAZN noch auf seine Kosten. Der Sender zeigt in der ausführlichen Analyse nach Abpfiff nämlich noch einmal alle Highlights von BVB vs. Hoffenheim in kompakter Form und schön aufbereitet.

🙌 Wir brauchen Euch bei #BVBTSG!



Freitag dabei sein. Seit heute ist der Online-Ticketshop auch für Vereinsmitglieder freigeschaltet.



🎫 https://t.co/S5PQgDgn1r pic.twitter.com/yNB114kCvj — Borussia Dortmund (@BVB) August 23, 2021

DAZN könnt Ihr - wie bereits erklärt - allerdings nur sehen, wenn Ihr ein Abo abgeschlossen habt oder Euch im kostenlosen Probemonat befindet. Um die Highlights von BVB (Borussia Dortmund) vs. Hoffenheim im Free-TV zu sehen, muss man sich bis Samstagabend gedulden. Dann zeigt die ARD in der um 18 Uhr beginnenden Sportschau neben den Highlights der Samstagsspiele auch die Zusammenfassung von Dortmund gegen Hoffenheim.

Weitere Möglichkeiten, die Highlights von BVB vs. Hoffenheim zu sehen, sind das Aktuelle Sportstudio im ZDF am Samstag ab 23 Uhr und "Bundesliga Pur" bei Sport 1 (sonntags ab 9.30 Uhr).

BVB vs. Hoffenheim heute kostenlos sehen? Die Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

Wer kein DAZN-Abo hat und damit auf Live-Bilder von BVB vs. Hoffenheim verzichten muss, dem sei der LIVE-TICKER von Goal ans Herz gelegt.

Hier erfahrt Ihr, wenn im Signal-Iduna-Park etwas Wichtiges passiert und werdet über Tore beinahe in Echtzeit informiert. Zudem gibt es detaillierte Beschreibungen zum Spielverlauf und interessante Statistiken. Schaut mal rein, hier geht es direkt zum TICKER.

BVB vs. Hoffenheim heute kostenlos sehen? Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM im Überblick