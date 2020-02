Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Startschuss in den 22. Spieltag der Bundesliga: BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt. Wer zeigt / überträgt live im TV und LIVE-STREAM?

Schwierige Situation für in der : Der BVB trifft am Freitagabend auf . Anpfiff zum 22. Spieltag im Signal Iduna Park ist am Freitagabend um 20.30 Uhr.

Das Team von Lucien Favre steht nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge ordentlich unter Zugzwang. Nach der Pokalniederlage in Bremen und dem 3:4 in Leverkusen hat Schwarz-Gelb bereits vier Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Am Freitagabend könnte man sich bis auf einen Zähler an den FCB heran pirschen. Doch mit Julian Brandt und auch Kapitän Marco Reus fallen gleich zwei wichtige Leistungsträger aus.

Auf der Gegenseite haben die SGE und ihr Trainer Adi Hütter am vergangenen Wochenende Morgenluft gewittert. Beim 5:0 über den FC Augsburg zeigten Kostic, Rode und Co. eine gute Leistung. In Dortmund gilt der Tabellenneunte natürlich als Außenseiter, doch mit einem Punktgewinn könnte man sicher gut leben.

Mehr Teams

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Bundesliga-Übertragung am Freitag. Außerdem werfen wir einen Blick auf den direkten Vergleich und die Aufstellungen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga am Freitag

Duell Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb 22. Spieltag der Bundesliga Datum Freitag, 14. Februar 2020 - 20.30 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund Zuschauer 81.365 Plätze

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM?

Borussia Dortmund trifft auf Eintracht Frankfurt und die vollen 90 Minuten werden live im Stream gezeigt / übertragen. Doch wie geht das? Goal liefert in diesem Abschnitt alles Wissenswerte zur Übertragung.

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM

Es gibt an diesem Freitagabend eine Option, die absolut lohnenswert ist, wenn Ihr die vollen 90 Minuten von BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt in voller Länge im LIVE-STREAM sehen wollt.

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN hat die Bundesliga live im Stream parat. Der Kanal hält die Rechte an allen Freitagsspielen, den Begegnungen am Sonntag um 13.30 Uhr sowie den Montagsduellen und überträgt diese dann exklusiv und ganz auf seiner Plattform.

Der BVB will am Freitagabend die drei Punkte im Signal Iduna Park behalten, wenn Eintracht Frankfurt zu Gast ist. Dass DAZN die vollen 90 Minuten live im Stream parat hat, ist ein echter Glücksfall. Denn: Einzige Voraussetzung, die Bundesliga live sehen zu können, ist ein Abonnement beim Ismaninger Sender DAZN.

Ihr müsst Euch vor 20.15 Uhr registriert haben, um die ganze Begegnung zwischen dem BVB und der SGE zu sehen. Doch keine Sorge, Ihr müsst nicht gleich zu Beginn Geld in die Hand nehmen, um die vollen 90 Minuten zu sehen. DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt kostenlos im LIVE-STREAM.

Mit Rückenwind nach Dortmund! Im 1⃣0⃣1⃣. Aufeinandertreffen soll die Auswärtsbilanz gegen den @BVB aufpoliert werden 💪#SGE #BVBSGEhttps://t.co/luYfPkuRyx — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 12, 2020

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt kostenlos live im Stream

Kostenlos, gratis, umsonst - ja, Ihr habt richtig gelesen. DAZN zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM auf seiner Plattform.

Der Grund dafür ist ganz einfach: DAZN hat erstens die Bundesliga im Angebot und zweitens einen besonderen Service für jeden möglichen Kunden. Denn Neukunden erhalten IMMER einen Gratismonat, mit dem Ihr 30 Tage lang kostenlos Spitzensport live im Stream anschauen könnt. Wenn Ihr Euch direkt anmelden wollt, könnt Ihr hier direkt BVB gegen Frankfurt live anschauen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt kostenlos bei DAZN - mit diesem Team:

Vorberichte ab 20.10 Uhr

ab 20.10 Uhr Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Experte: Ralph Gunesch

Neben dem oben genannten Team bietet DAZN noch ein ganz besonderes Schmankerl für alle Fußball-Fans und Nostalgiker: Reporter-Legende Werner Hansch wird in einem separaten Stream auf DAZN das Spiel zwischen dem BVB und Eintracht Frankfurt kommentieren. Daniel Günther steht ihm dabei zur Seite. Mehr Informationen dazu gibt es hier.

Was kostet DAZN nach dem Probemonat? Ihr zahlt nach 30 Testtagen nur 11,99 Euro monatlich. Das Jahresabo gibt es für nur 119,99 Euro, zu erwerben. Hier bekommt Ihr noch zusätzliche Informationen zu der Bundesliga im LIVE-STREAM:

Zeigt / Überträgt das ZDF BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM?

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt wird am Freitag live im Stream übertragen - bei DAZN. Ab und an hat aber das deutsche Free-TV seine Finger im Spiel und zeigt die Bundesliga live im Internet per LIVE-STREAM. Doch wie sieht es am 14. Februar 2020 aus, kommt BVB vs. Frankfurt live auf einem Free-TV-Sender?

Leider geht das am Valentinstag nicht: Die vollen 90 Minuten zwischen Schwarz-Gelb und den Adlern aus Frankfurt werden nur bei DAZN zu sehen, das ZDF, die ARD oder andere Sender haben keine Rechte an der Begegnung im Signal Iduna Park.

Auf www.zdf.de habt ihr deswegen keine Möglichkeit, die vollen 90 Minuten zwischen Dortmund und Frankfurt zu sehen. Doch stattdessen wird Euch im nächsten Abschnitt dargelegt, wie Ihr Fußball am Freitag live im Fernsehen sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt live im TV?

Borussia Dortmund hat Eintracht Frankfurt zu Gast und DAZN ist Euer Ansprechpartner Nummer eins, wenn Ihr die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM sehen wollt. Die große Frage, die sich nun stellt, ist die nach der Alternative live im TV. In diesem Abschnitt stellen wir Euch vor, wie Ihr die ganze Begegnung live seht.

Zeigt / überträgt DAZN BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt live im TV?

DAZN hat die vollen 90 Minuten zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt live im Angebot - und zwar im LIVE-STREAM. Doch gute Nachrichten für alle, die die ganze Begegnung im Fernsehen anschauen wollen.

Neben dem LIVE-STREAM von DAZN werden die vollen 90 Minuten auch im Fernsehen zu sehen sein. Per Smart-TV-App zeigt / überträgt DAZN das Spiel auch in voller Länge auf dem Fernsehbildschirm.

Wissen müsst Ihr nichts Besonderes, außer, dass Ihr die App herunterladen und Euch ganz regulär anmelden müsst. Alle anderen Rahmendaten findet Ihr im LIVE-STREAM-Abschnitt oder hier:

Smart-TV mit einer Internetverbindung ausstatten DAZN-App im Store suchen DAZN-App herunterladen Login bzw. Registrierung bei DAZN abschließen LIVE-STREAM zu BVB vs. Eintracht Frankfurt in voller Länge genießen

Zeigt / überträgt Sky BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt live im TV?

Das deutsche Fernsehen hat am Freitagabend nichts zu melden, wenn die Bundesliga am 22. Spieltag Fahrt aufnimmt. BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt kommt nämlich nicht live im deutschen Fernsehen. Sky ist zwar einer der wichtigsten Sender, wenn Fußball live im TV läuft.

Sky hat eine Vielzahl der Bundesligaspiele live im TV im Angebot. Der gesamte Samstag liegt in den Händen des Unterföhringer TV-Senders, doch am Freitagabend bleiben die Bildschirme schwarz. Weil keine Rechte vorliegen, kommt BVB vs. Eintracht Frankfurt nicht live im TV bei Sky.

Überträgt das Free-TV BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt live im TV?

Auch das frei empfangbare deutsche Fernsehen hat nichts zu melden, wenn es am Freitagabend zum Start in den 22. Bundesligaspieltag im Signal Iduna Park heiß hergeht. Sowohl das Erste , das ZDF oder die beiden Sportkanäle Sport1 und Eurosport sind nicht für die Übertragung der vollen 90 Minuten zuständig.

In aller Regel zeigt / überträgt das Free-TV die Bundesliga nicht mehr live im frei empfangbaren Fernsehen, Ausnahmen sind der 1., 17. und 18. Spieltag. An diesen Matchdays kommt die Bundesliga live im Free-TV.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen auf einen Blick

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt ... ... im TV ... mit der DAZN -App auf dem Smart-TV ... via LIVE-STREAM ... bei DAZN ... in den Highlights ... bei DAZN ... im Re-Live ... bei DAZN

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt: Der Direktvergleich