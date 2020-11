BVB (Borussia Dortmund) beim FC Brügge heute im Free-TV sehen - geht das?

Der BVB trifft in der Champions League auf den FC Brügge. Wird das Spiel heute auch im Free-TV übertragen? Goal liefert hierzu alle Infos.

Am 3. Spieltag der gastiert beim . Anstoß der Begegnung ist am Mittwoch, den 4. November, um 21 Uhr im Jan-Breydel-Stadion in Brügge.

FC Brügge vs. Borussia Dortmund: In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Champions-League Partie heute im TV gezeigt / übertragen wird. Sämtliche Informationen zur Übertragung der anderen CL-Spiele am heutigen Abend findet Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Brügge: Das CL-Duell im Überblick

Duell FC Brügge - Borussia Dortmund Datum Mittwoch, 4. Oktober 2020 | 21 Uhr Ort Jan-Breydel-Stadion, Brügge Zuschauer ohne Zuschauer (Geisterspiel)

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Brügge heute live im Free-TV sehen - geht das?

Zunächst die schlechte Botschaft vorweg: Wer das Gastspiel von Borussia Dortmund beim FC Brügge heute ab 21 Uhr live im Free-TV verfolgen möchte, wird leider enttäuscht.

Traurig aber wahr: Kein frei empfangbarer TV-Sender ist heute am Start, wenn es um die Übertragung der Champions-League-Begegnung zwischen dem FC Brügge und Borussia Dortmund geht.

Weder ARD, ZDF, RTL noch ein anderer Free-TV-Sender übertragen das dritte Gruppenspiel des BVB heute live. Grund dafür ist die Rechtelage für die TV-Übertragung der Königsklasse.

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Brügge: Deshalb zeigt das Free-TV die CL-Partie heute nicht

Aufgrund der Tatsache, dass der Pay-TV-Sender Sky die exklusiven Übertragungsrechte an der Partie Brügge vs. BVB besitzt, wird das Champions-League-Duell heute leider nicht live im Free-TV zu sehen sein.

Das gilt bedauerlicherweise nicht nur für die heutige Begegnung: In der Saison 2020/21 hat das Free-TV keine Übertragungsrechte an der UEFA Champions League bekommen. Folglich wird auch keine einzige Partie live im deutschen Fernsehen gezeigt.

Stattdessen teilen sich der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN die Rechte für Champions-League-Übertragungen in . Somit kann die Königsklasse ausschließlich bei diesen beiden Anbietern verfolgt werden.

Es gibt lediglich eine Ausnahme von dieser Regel: Für den Fall, dass sich eine deutsche Mannschaft - wie der in der Vorsaison - für das CL-Finale qualifiziert, darf das ZDF gemäß des Rundfunkstaatsvertrags das Endspiel im Free-TV zeigen.

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Brügge heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die CL übertragen

Wie bereits erwähnt, kann man das Champions-League-Duell zwischen dem FC Brügge und Borussia Dortmund heute leider nicht live im Free-TV sehen.

Dennoch gibts es natürlich eine Möglichkeit, um Brügge vs. BVB heute in voller Länge live zu erleben. Alle Infos zur Übertragung im TV sowie via LIVE-STREAM findet Ihr in den folgenden Artikeln auf unserer Seite:

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Brügge heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos im Überblick

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Brügge heute live im... Free-TV keine Übertragung Pay-TV Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 2 (Einzelspiel) LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket Re-LIVE DAZN LIVE-TICKER Goal

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Brügge heute im Free-TV? Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen von Borussia Dortmund und Brügge bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Brügge heute im Free-TV? Die Tabelle der Gruppe F

Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte 1. 2 4:2 4 2. FC Brügge 2 3:2 4 3. Borussia Dortmund 2 3:3 3 4. Zenit St. Petersburg 2 1:4 0

