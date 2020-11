BVB (Borussia Dortmund) beim FC Brügge: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights und Aufstellung zur Champions League

Der BVB (Borussia Dortmund) muss heute nach Belgien zum FC Brügge. Goal erklärt, wie das Spiel in der Champions League live übertragen wird.

3. Spieltag in der : Der BVB muss nach zum . Anpfiff im Jan-Breydel-Stadion ist heute um 21:00 Uhr, Schiedsrichter ist Damir Skomina aus Slowenien.

ist aktuell gut in Form: Fünf der letzten sechs Partien konnten die Schwarz-Gelben für sich entscheiden, nach demm Sieg im Revierderby gegen den gab es zuletzt einen 2:0-Erfolg gegen Arminia Bielefeld in der .

Besonders sticht dabei Mats Hummels heraus, der Abwehrchef erzielte in den letzten beiden Spielen gegen Zenit Sankt Petersburg und die Arminia drei Tore. Allerdings wird der torgefährliche Innenverteidiger heute nicht mit dabei sein.

Mehr Teams

Gegen Brügge täte der BVB gut daran, zu gewinnen: Sollte der belgische Meister heute siegreich vom Platz gehen, hätte dieser bereits vier Punkte Vorsprung auf den BVB. Genau wie , gegen die der BVB verlor, hat Brügge nach zwei Spielen vier Zähler auf dem Konto.

Kann der BVB seinen zweiten Sieg in der Champions League holen oder zieht der FC Brügge auf vier Punkte davon? Goal erklärt alles zur Übertragung der Champions League in diesem Artikel.

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Brügge: Alles rund um die Begegnung der Champions League

Begegnung: Club Brügge gegen Borussia Dortmund

Wettbewerb: Champions League

Uhrzeit : 21.00 Uhr

Datum : 04.11.2020

Ort: Jan-Breydel-Stadion | Brügge | Belgien

Schiedsrichter: Damir Skomina | Slowenien

Quelle: Getty Images

BVB (Borussia Dortmund) zu Gast beim FC Brügge: Läuft die Champions League LIVE im TV?

Der BVB ist zu Gast beim FC Brügge - dieses Spiel werden viele Fans sehen wollen. Aber wird das Spiel überhaupt im TV übertragen oder macht einem die komplizierte Rechtevergabe wieder einen Strich durch die Rechnung?

Die frohe Botschaft: Ja, das Spiel wird live im TV übertragen! Der Pay-TV-Sender Sky hält die Rechte an der Begegnung und wird diese daher auch übertragen. Da es kostenpflichtiger Sender ist, muss man ein Paket buchen, damit man auf das Angebot zugreifen kann.

BVB bei Brügge live auf Sky: Mit dem Sportpaket die CL verfolgen

Dabei gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten, die teilweise verwirrend wirken. Bei Sky kann man beispielsweise ein Champions-League-Paket in Kombination mit der Bundesliga oder ganz anderen Sportarten buchen.

Auch denkbar sind Kombinationen zwischen Sportpaketen und Entertainment-, Kids- oder Kinopaketen: Die Auswahl und Menge an Möglichkeiten ist groß. Wenn ihr interessiert seid, solltet ihr auf der Homepage von Sky vorbeischauen, dort sind alle Einzelheiten zu den Paketen erklärt.

Alles zur Sky-Übertragung von Brügge gegen den BVB auf einem Blick

Sender : Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD

: Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD Anpfiff : 21:00 Uhr

: 21:00 Uhr Beginn der Übertragung: 20:50 Uhr

20:50 Uhr Kommentator: Kai Dittmann

Die Konferenz auf Sky: Diese Spiele laufen neben Brügge - BVB

Sky überträgt heute nicht nur dieses eine Spiel, sondern auch noch die Konferenz aller zeitgleichen Spiele.

Sender : Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD Anpfiff : 21:00 Uhr

: 21:00 Uhr Beginn der Übertragung: 20:55 Uhr

20:55 Uhr Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Experten: Erik Meijer | Dieter Hamann

Erik Meijer | Dieter Hamann Gezeigte Spiele: FC Brügge - Borussia Dortmund (Kommentar: Wolff Fuss) | Ferencvaros Budapest - (Jörg Dahlmann) | - (Frank Buschmann) | - (Michael Born) | - (Holger Pfandt) | - FK Krasnodar (Klaus Veltman)

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Brügge: So verfolgt ihr die Champions League im LIVE-STREAM

Ihr habt keinen Fernseher, wollt aber trotzdem das Spiel verfolgen? Zum Glück ist auch Sky technisch auf dem aktuellen Stand und bietet sein Programm via Internet an. Wenn ihr auf das Programm von Sky zugreifen wollt, gibt es zwei Möglichkeiten: Sky Go und das Sky Ticket.

Für Sky-Kunden: Mit Sky Go das Spiel des BVB mobil streamen

Ihr seid bereits Sky-Kunde, könnt aber nicht das Spiel wie gewohnt am TV verfolgen? Dann solltet ihr euch die Sky Go-App herunterladen, welche kostenlos zum Download bereit steht.

Dort könnt ihr euch mit euren LogIn-Daten anmelden und das Spiel auch unterwegs genießen. Die App gibt es für Smartphones und Tablets im Play Store und App Store.

Für alle, die keine Sky-Kunden sind: Das BVB-Spiel mit Sky Ticket sehen

Wenn ihr noch kein Sky-Paket gebucht habt, könnt ihr das Spiel mit dem Sky Ticket verfolgen. Hierfür müsst ihr kein langfristiges Abonnement abschließen, dafür bezahlt ihr aber mehr als für ein normales Paket. Alles weitere zum Sky Ticket findet ihr hier.

Auch hier braucht ihr eine App, um das Sky Ticket zu benutzen. Die App ist kostenlos zum Download verfügbar, einmal in der App müsst ihr euch dann anmelden. Auch die SkyTicket-App gibt es im App Store und Play Store.

Borussia Dortmund (BVB) beim Club Brügge: Die Highlights der Champions League auf DAZN

Ihr habt kein Sky, wollt aber unbedingt die Highlights sehen? Dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr ein Abonnement bei DAZN abschließt. Die Plattform lädt innerhalb einer Stunde nach Abpfiff nicht nur die Highlights der Begegnung zwischen dem BVB und Brügge hoch, sondern zeigt alle anderen Partien der Königsklasse heute LIVE und in voller Länge

Eine Übersicht zum heutigen Programm bei DAZN findet ihr hier. Ihr habt Fragen zu DAZN, zum Beispiel wie man den kostenlosen und unverbindlichen Probemonat abschließt oder auf welchen Geräten man DAZN streamen kann? Dann solltet ihr bei DAZN News vorbeischauen - hier gibt es Antworten auf jede Frage rund um die Nummer Eins des deutschen Sportstreamings.

Quelle: Getty Images

BVB (Borussia Dortmund) in Belgien beim FC Brügge: Die Champions League im LIVE-TICKER

Sky ist euch zu teuer und ihr wollt nicht auf die Highlights warten? Keine Sorge, das bedeutet nicht, dass ihr nichts vom Spiel mitbekommt. Mit dem Goal LIVE-TICKER seid ihr stets auf dem aktuellen Stand.

Jede wichtige Szene, sei es Tor, Chance, Karte, Auswechslung etc., wird hier genau beschrieben, zusätzlich gibt es interessantes Hintergrundwissen - alles natürlich kostenlos. Hier entlang!

Die Aufstellung in der Champions League: So werden der BVB (Borussia Dortmund) und Club Brügge auflaufen

Hier werden die Aufstellungen eingetragen, sobald die beiden Teams diese veröffentlichen. Schaut also etwa eine Stunde vor Anpfiff vorbei, um zu sehen, ob zum Beispiel Erling Haaland in der Startelf des BVB stehen kann.