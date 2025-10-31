In der Bundesliga steht am Freitag (31. Oktober) der neunte Spieltag an. Dabei bekommt es Borussia Dortmund auswärts mit dem FC Augsburg zu tun. Der Anstoß der Begegnung erfolgt um 20.30 Uhr.

Zudem dient die WWK Arena in Augsburg als Schauplatz des Duells zwischen den Fuggerstädtern und dem BVB. Während der FC Augsburg nach acht Spieltagen bei sieben Punkten hält, holte Borussia Dortmund 17 Zähler.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Borussia Dortmund bei FC Augsburg im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Augsburg heute im Live Stream und TV: Sky oder DAZN?

Ihr könnt das Spiel zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund bei Sky im TV und LIVE STREAM mitverfolgen. Die Vorberichte zur Begegnung auf Sky Sport Bundesliga HD starten um 20.15 Uhr - bei Sky Sport Top Event HD beginnen sie hingegen um 20.25 Uhr. Frank Buschmann sowie Florian Schmidt-Sommerfeld kommentieren das Spiel, moderiert wird von Nele Ocik. Möchtet Ihr das Freitagabendspiel via Fernseher oder Stream schauen, benötigt Ihr das Bundesliga Paket. Alternativ könnt Ihr WOW Jahres- und Monatsabos für 29,99 Euro (im Jahresvertrag) bzw. 44,99 Euro heranziehen.

Anstoßzeit FC Augsburg gegen Borussia Dortmund

Bundesliga - Bundesliga WWK Arena

Ort und Zeit des Spiels.

FC Augsburg vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 6 J. Gouweleeuw Verletzungen und Sperren 16 J. Duranville

News über den FC Augsburg

Für den FC Augsburg kommt das Heimspiel gegen Borussia Dortmund nach einem 0:6 gegen RB Leipzig und einem 0:1 gegen den VfL Bochum im DFB Pokal.

Gegen die Sachsen hatte die Mannschaft von Sandro Wagner die fünfte Niederlage binnen sieben Meisterschaftsspielen kassiert.

Unmittelbar vor und nach der Länderspiel-Pause hatten die Fuggerstädter ein 3:1 gegen den VfL Wolfsburg und ein 1:1 in Köln erreicht.

News über den BVB

Völlig anders sieht die Ausgangslage für Borussia Dortmund aus.

Das Team von Niko Kovac feierte am Samstag mit einem 1:0 gegen den FC Köln den fünften Dreier binnen sieben Runde.

Zudem kehrte der BVB nach einem 1:1 gegen RB Leipzig sowie einem 1:2 beim FC Bayern auf die Erfolgsspur zurück.

Form

Bilanz direkte Duelle

FC Augsburg vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Augsburg live anschauen: Nützliche Links

