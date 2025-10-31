Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Alice Kopp

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Augsburg heute im Live Stream und TV: Sky oder DAZN?

Der BVB trifft am Freitag in der Bundesliga auswärts auf den FC Augsburg. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Bundesliga steht am Freitag (31. Oktober) der neunte Spieltag an. Dabei bekommt es Borussia Dortmund auswärts mit dem FC Augsburg zu tun. Der Anstoß der Begegnung erfolgt um 20.30 Uhr.

Zudem dient die WWK Arena in Augsburg als Schauplatz des Duells zwischen den Fuggerstädtern und dem BVB. Während der FC Augsburg nach acht Spieltagen bei sieben Punkten hält, holte Borussia Dortmund 17 Zähler.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Borussia Dortmund bei FC Augsburg im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Augsburg heute im Live Stream und TV: Sky oder DAZN?

Ihr könnt das Spiel zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund bei Sky im TV und LIVE STREAM mitverfolgen. Die Vorberichte zur Begegnung auf Sky Sport Bundesliga HD starten um 20.15 Uhr - bei Sky Sport Top Event HD beginnen sie hingegen um 20.25 Uhr. Frank Buschmann sowie Florian Schmidt-Sommerfeld kommentieren das Spiel, moderiert wird von Nele Ocik. Möchtet Ihr das Freitagabendspiel via Fernseher oder Stream schauen, benötigt Ihr das Bundesliga Paket. Alternativ könnt Ihr WOW Jahres- und Monatsabos für 29,99 Euro (im Jahresvertrag) bzw. 44,99 Euro heranziehen.

Anstoßzeit FC Augsburg gegen Borussia Dortmund

Ort und Zeit des Spiels.

FC Augsburg vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

Augsburg vs Borussia Dortmund Aufstellungen

AugsburgHome team crest

3-4-3

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestBVB
1
C
F. Dahmen
40
N. Banks
5
C. Matsima
31
K. Schlotterbeck
13
D. Giannoulis
19
R. Fellhauer
8
E. Rexhbecaj
4
H. Massengo
32
F. Rieder
20
A. Claude
36
Mert Kömür
1
G. Kobel
28
A. Anselmino
5
R. Bensebaini
3
W. Anton
17
C. Chukwuemeka
8
F. Nmecha
2
Y. Couto
14
M. Beier
13
P. Gross
10
C
J. Brandt
9
S. Guirassy

3-4-2-1

BVBAway team crest

FCA
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Wagner

BVB
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Kovac

News über den FC Augsburg

Für den FC Augsburg kommt das Heimspiel gegen Borussia Dortmund nach einem 0:6 gegen RB Leipzig und einem 0:1 gegen den VfL Bochum im DFB Pokal.

Gegen die Sachsen hatte die Mannschaft von Sandro Wagner die fünfte Niederlage binnen sieben Meisterschaftsspielen kassiert.

Unmittelbar vor und nach der Länderspiel-Pause hatten die Fuggerstädter ein 3:1 gegen den VfL Wolfsburg und ein 1:1 in Köln erreicht.

FBL-GER-BUNDESLIGA-AUGSBURG-LEIPZIGGetty Images

News über den BVB

Völlig anders sieht die Ausgangslage für Borussia Dortmund aus.

Das Team von Niko Kovac feierte am Samstag mit einem 1:0 gegen den FC Köln den fünften Dreier binnen sieben Runde.

Zudem kehrte der BVB nach einem 1:1 gegen RB Leipzig sowie einem 1:2 beim FC Bayern auf die Erfolgsspur zurück.

FC Bayern München v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images

Form

FCA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/10
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

BVB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

FCA

Letzte 5 Spiele

BVB

2

Siege

1

Unentschieden

2

Siege

5

Erzielte Tore

10
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

FC Augsburg vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen

