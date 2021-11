BVB vs. Ajax Amsterdam live: Champions League JETZT im LIVE-TICKER - 1:0

0:4 verlor der BVB (Borussia Dortmund) das Hinspiel gegen Ajax Amsterdam in der Gruppenphase der UEFA Champions League . Heute um 21 Uhr findet im Sginal Iduna Park das Rückspiel statt.

Goal begleitet die vollen 90 Minuten von BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam im kostenfreien LIVE-TICKER. Zudem gibt es das Spiel live und in voller Länge im Fernsehen und im Internet zu sehen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam im LIVE-TICKER - 1:0 (1:0)

BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam Tore 1:0 Reus (37.) Aufstellung BVB Kobel - Meunier, Hummels, Akanji, Wolf - Bellingham, Witsel - Brandt, Reus, T. Hazard (ab 33. Pongracic) - Tigges Aufstellung Ajax Pasveer - Mazraoui, Timber, Martinez, Blind - Alvarez, Gravenberch - Antony, Berghuis, Tadic - Haller Gelbe Karten Alvarez (39.) Rote Karte Hummels (29.)

Halbzeit | Dortmund erwischte einen guten Start und erarbeitete sich schnell ein Übergewicht, Ajax war zunächst nicht am Offensivspiel beteiligt, kümmerte sich ausschließlich um die Verteidigungsarbeit. In der 29. Minute schickte Schiedsrichter Oliver dann allerdings Hummels mit glatt Rot vom Feld und nahm so Einfluss auf das Spiel. Ajax war in der Folge gefährlich im Umschaltspiel, der BVB ging dennoch in Führung. Reus verwandelte vom Punkt, nachdem Bellingham gefoult wurde (37.).

BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam im LIVE-TICKER: Halbzeit

45.+3. | Halbzeit. Oliver pfeift zur Pause.

45.+2. | Kobel rettet gegen Berghuis. Der Mittelfeldmann von Ajax ist auf halbrechts frei durch und kommt aus 13 Metern halbrechter Position zum Abschluss. Kobel pariert stark per Fußabwehr.

45. | Drei Minuten werden noch nachgespielt.

41. | Die Stimmung ist jetzt sehr aufgeladen im Signal Iduna Park. Vor allem der Schiedsrichter bekommt sein Fett weg.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

39. | Alvarez felt im nächsten Gruppenspiel gesperrt. Im Mittelfeld fault er Bellingham fund sieht dafür die Gelbe Karte.

Toooooooor! BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam 1:0 | Torschütze: Reus

37. | Tooooooooor! BORUSSIA DORTMUND - Ajax Amsterdam 1:0. Der Kapitän höchstpersönlich nimmt such der Sache an. Reus setzt den Ball hart in die linke Ecke. Pasveer ist zwar noch dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam im LIVE-TICKER: Elfmeter für den BVB

36. | Oliver läuft zu seinem Monitor am Spielfeldrand und schaut sich die Szene an. Es dauert nicht lange, da hat der Schiedsrichter seine Entscheidung gefällt. Elfmeter für den BVB.

35. | Brandt schickt Bellingham auf die Reise, der im Strafraum mit Mazraoui zusammenprallt und fällt. Zunächst wird weitergespielt, doch dann meldet sich der VAR.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam im LIVE-TICKER: Wechsel beim BVB

34. | Rose muss reagieren und ersetzt Hummels mit Pongracic. Hazard fällt dem Platzverweis zum Opfer.

31. | Lange Zeit stehen alle Dortmunder um den Schiedsrichter. Alle warten auf die Intervention des VAR, doch die kommt wohl nicht. Hummels muss vom Feld und wird bei seinem Abgang vom Publikum gefeiert.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam im LIVE-TICKER: Rote Karte

29. | Antony lässt Wolf im Mittelfeld aussteigen und wird dann von Hummels vermeintlich rüde umgegrätscht. Schiedsrichter Oliver greift auch sofort in die Hosentasche und zeigt glatt Rot. Harte Entscheidung, denn Hummels war eigentlich neben Antony gegrätscht, doch der VAR bewertet das nicht als klare Fehlentscheidung.

27. | Ajax übernimmt das Kommando. Hummels gefällt das überhaupt nicht und zeigt seinen Vorderleuten an, dass sie höher rausschieben sollen.

25. | Guter Abschluss von Reus, der es aus der linken Strafraumhälfte mit einem verdeckten Schuss versucht. Pasveer aber reagiert schnell und pariert in der Tormitte.

24. | Dortmund gönnt sich eine erste kleinere Verschnaufpause. Ajax nutzt das und verlagert das Spielgeschehen in die Hälfte der Borussia.

22. | Der BVB schlägt sich bislang ordentlich. Ajax Amsterdam kommt nicht ins Spiel, weil der Ball sicher durch die Reihen der Hausherren läuft. Gegen den Ball wird hoch gepresst, nach Ballgewinnen rücken Bellingham und die Außen Meunier und Wolf schnell nach, um Überzahlsituationen zu schaffen.

20. | Zweiter Eckball für den BVB. Brandts Hereingabe von der rechten Seite wird aber am kurzen Pfosten geklärt.

18. | Auf der Gegenseite kommt Haller aus 18 Metern zentraler Position nach einem Abstimmungsproblem der BVB-Hintermannschaft zum Abschluss. Akanji ist noch leicht dran und so geht der Ball gut einen Meter rechts oben vorbei.

17. | Hummels hat jede Menge Platz und versucht es aus rund 25 Metern zentraler Position. Sein Versuch verfehlt sein Ziel jedoch deutlich auf der linken Seite.

16. | Die Gäste schieben jetzt gegen den Ball etwas weiter hinten raus. Zum ersten mal wird der Spielaufbau der Borussia schon am eigenen Sechzehner zugestellt.

14. | Guter konzentrierter und scharfsinniger Beginn der Hausherren. Ajax kommt bisher noch überhaupt nicht ins Spiel.

12. | Starkes Pressing in den Anfangsminuten vom BVB. Vor allem Tigges macht Meter, läuft stresst Torwart und Innenverteidiger des Gegners permanent.

10. | Dortmund kommt gut rein, drängt Ajax in die eigene Hälfte zurück. Die Niederländer bleiben jedoch stets gefährlich, lauern auf Konter.

8. | Der muss einfach rein. Ein langer Ball von Hummels findet Hazard im Strafraum, weil Alvarez ausrutscht. Der Belgier lässt sich vom Ajax-Keeper auf die linke Strafraumseite drängen und flankt dann in die Mitte. Dort steht Bellingham am Fünfer und köpft nur Zentimeter neben das verwaiste Tor.

6. | Es ist von Beginn an intensiv in den Zweikämpfen. Dortmund versucht, Ajax in Ballbesitz keinen Millimeter Platz zu lassen.

4. | Der BVB kehrt defensiv zu einer Viererkette zurück. Meunier rechts und Wolf links flankieren Akanji und Hummels.

2. | Erste gute Chance für den BVB. Brandt schlägt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld gut in die Box, wo Hummels relativ frei aus zehn Metern zum Kopfball kommt. Die Kugel fliegt knapp über den rechten Winkel.

1. | Los gehts. Der Ball rollt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam im LIVE-TICKER: Anpfiff

vor Beginn | Werfen wir einen Blick auf das Schiedsrichtergespann des heutigen Abends - und das kommt aus England. Leitender Unparteiischer ist Michael Oliver, ihm assistieren Stuart Burt und Simon Bennett. Vierter Offizieller ist Darren England, als VAR fungiert Stuart Attwell.

vor Beginn | Aufzupassen gilt es aus Dortmunder Sicht vor allem auf den ehemaligen Frankfurter Haller. Der Stürmer war in der laufenden Champions-League-Saison an acht Toren direkt beteiligt (6 Tore, 2 Assists), an so vielen wie kein anderer Spieler. Seit 2003/04 schaffte außerdem kein anderer Spieler in den ersten vier Spielen seiner Debütsaison in der Königsklasse so viele Torbeteiligungen, 2019/20 waren es deren sieben bei Dortmunds Haaland (7 Tore).

vor Beginn | Von der Niederlage im Hinspiel haben sich die Dortmunder schnell erholt. Seitdem gab es in Liga und Pokal drei Pflichtspielsiege in Serie. Am vergangenen Spieltag gab es einen 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Köln. Ajax hingegen konnte seine zwei Ligaspiele in der Zweischenzeit nicht gewinnen. Nach einem nicht minder beeindruckendem 5:0 gegen die PSV Eindhoven gab es zuletzt nur ein 0:0 bei Herscles Almelo.

vor Beginn | Durch die deftige 0:4-Pleite vor rund zwei Wochen in Amsterdam steht der BVB in Gruppe C durchaus unter Druck. Der direkte Vergliech ist ob der Deutlichkeit des Hinspiels so gut wie verloren, zudem lauert Sporting nur drei Punkte hinter dem BVB auf Rang drei - und nach Lissabon muss der Bundesligist ja auch noch zum Auswärtsspiel. Heute ist ein Sieg demnach Pflicht, um noch Chancen auf den Gruppensieg zu haben.

vor Beginn | Der BVB stellt im Vergleich zum Hinspiel in Amsterdam auf drei Positionen um: Neu im Team sind Wolf, Hazard und Tigges - dafür weichen Malen, sowie die verletzten Schulz und Haaland. Die Gäste caius Amsterdam chicken die exalt gleiche Elf wife im Hinspiel Rauf den Rasen.

vor Beginn | Die Gäste stellen dem diese Elf entgegen: Pasveer - Mazraoui, Timber, Martinez, Blind - Alvarez, Berghuis, Gravenberch - Antony, haller, Tadic.

vor Beginn | So geht Borussia Dortmund ins Duell mit Ajax Amsterdam: Kobel - Meunier, Hummels, Akanji - Wolf, Witsel, Bellingham, Hazard - Reus, Tigges, Brandt.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League. Am 4. Spieltag der Gruppenphase hat der BVB (Borussia Dortmund) Ajax Amsterdam zu Gast.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des BVB:

Kobel - Meunier, Hummels, Akanji, Wolf - Bellingham, Witsel - Brandt, Reus, T. Hazard - Tigges

Ajax setzt auf folgende Aufstellung:

Pasveer - Mazraoui, Timber, Martinez, Blind - Alvarez, Gravenberch - Antony, Berghuis, Tadic - Haller

BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten

Borussia Dortmund und Ajax trafen in der Champions League bislang fünfmal aufeinander, wobei die Niederländer drei Siege einfuhren (2N), zuletzt mit 4-0 am dritten Spieltag.

Ajax’ 4-0 gegen Borussia Dortmund war der höchste Europapokalsieg eines niederländischen Teams gegen ein deutsches seit 1976, als Feyenoord sich im UEFA-Cup mit 5-0 gegen Kaiserslautern durchsetzte.

Dortmund verlor in der europäischen Königsklasse nur ein Heimspiel gegen ein niederländisches Team, 1996 gegen Ajax (0-2). Seither blieb der BVB in drei Heimspielen gegen Mannschaften aus den Niederlanden ungeschlagen (1S 2U).

Ajax gewann nur zwei von 10 Auswärtsspielen gegen deutsche Teams in Landesmeisterpokal/Champions League (4U 4N), der letzte davon war das 2-0 beim BVB.

In der Champions-League-Gruppenphase blieb Borussia Dortmund in den letzten 10 Heimspielen ungeschlagen (7S 3U) und wahrte dabei siebenmal eine Weiße Weste. Die letzte Heimniederlage in der Gruppenphase war ein 1-2 gegen Tottenham im November 2017.

Ajax verlor in der Champions-League-Gruppenphase nur eins der letzten 10 Auswärtsspiele (5S 4U), nämlich in Liverpool im Dezember 2020. Die Amsterdamer gewannen am ersten Spieltag 2021/22 mit 5-1 in Lissabon bei Sporting und könnten nun erstmals seit Oktober 2019 in der Gruppenphase wieder zwei Auswärtsspiele in Folge gewinnen.

Ajax kam zu 10 Schüssen nach hohen Ballgewinnen (max. 40 m vom gegnerischen Tor entfernt), woraus auch zwei Tore resultierten – beides Höchstwerte in der laufenden Champions League.

Ajax-Stürmer Sébastien Haller war in der laufenden Champions-League-Saison an acht Toren direkt beteiligt (6 Tore, 2 Assists), an so vielen wie kein anderer Spieler. Seit 2003/04 schaffte außerdem kein anderer Spieler in den ersten vier Spielen seiner CL-Debütsaison so viele Torbeteiligungen, 2019/20 waren es deren sieben bei Erling Haaland (7 Tore).

Ajax steht bei 2.4 Expected Goals aus Spielsequenzen, bei denen Torhüter Remko Pasveer beteiligt war – dies kann kein anderer Torhüter in der laufenden CL-Saison von sich behaupten.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Das Spiel BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax wird heute live im Fernsehen und im LIVE-STREAM übertragen. Hier findet Ihr alle Details zur Übertragung.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam heute ... im TV DAZN 1 im LIVE-STREAM DAZN (Einzelspiel & Konferenz) LIVE-TICKER Goal

BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Borussia Dortmund ist angeschlagen und geschlaucht. Dennoch muss gegen Ajax Amsterdam eine Revanche für die 0:4-Demütigung her.

Dortmund (SID) Die Rache muss auf dem Zahnfleisch gelingen. Ohne acht verletzte Spieler will Borussia Dortmund seine Kraft für die Revanche gegen Ajax Amsterdam aus der Demütigung ziehen. "Wut kann ein Antreiber sein. Wir müssen eine ganz andere Haltung an den Tag legen, um sie in die Knie zu zwingen", forderte Lizenzspielleiter Sebastian Kehl vor dem wegweisenden Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) - ansonsten droht in der Champions League das Aus in der Gruppenphase.

"Einen Sieg mit ordentlicher Leistung" wünscht sich BVB-Trainer Marco Rose vor dem Wiedersehen nach dem blamablen 0:4 vor zwei Wochen: "Das hat uns geärgert und gewurmt. Wir werden wieder abgefragt, müssen Lösungen finden und anders auftreten." Drei teils mühsame Pflichtsiege seit dem verheerenden Auftritt geben Rückenwind, die Liste der Fehlenden jedoch ist lang.

Den Unersetzlichen halbwegs zu ersetzen, wird für den BVB die Kunst der kommenden Wochen bleiben: Erling Haaland wird womöglich erst im neuen Jahr wieder spielen. "Deswegen ist es wichtig, dass wir Jungs haben, die einspringen", betonte Rose. In den vergangenen beiden Spielen waren das Thorgan Hazard (drei Tore) und Steffen Tigges (eins), der üblicherweise in der 3. Liga stürmt.

Zumindest von der Statur kommt der 23-Jährige mit seinen 1,93 m dem norwegischen Ausnahmestürmer Haaland am nächsten. "Wir sind vorne auch ohne Erling gefährlich", sagte Tigges nach seinem Tordebüt in der Bundesliga: "Daran sieht man immer wieder, was wir für Qualität auf dem Platz haben."

Rose findet "einige Dinge verbesserungswürdig", er nannte als Beispiele die Konsequenz in den Zweikämpfen und beim Pressing. "Da haben wir den Gegner am Haken, bringen es dann aber nicht zu Ende." Die schmerzhafte Erkenntnis aus dem 0:4 bei Ajax: "Geben wird uns der Gegner den Ball nicht, wir müssen uns den schon holen." Vielleicht auch mal "mit einem kleinen Foul".

Der Tabellenführer der niederländischen Liga nimmt die Herausforderung selbstbewusst an. "Durch die Unterstützung ihrer Fans, aber auch weil sich der BVB sicherlich revanchieren will, wird es für uns deutlich schwerer", mahnte allerdings der frühere Frankfurter Sebastien Haller im kicker-Interview: "Wichtig wird sein, taktisch Paroli zu bieten und ihnen mit Kontern wehzutun."

In Amsterdam war der BVB hinterhergelaufen, phasenweise wussten die Spieler nicht, wo ihnen der Kopf steht. Gefragt sind Sicherheit, Präzision, Härte und Stellungsspiel. Geht es schief, droht ein unangenehmes Endspiel um den zweiten Gruppenplatz bei Sporting Lissabon - im schlimmsten Fall könnte eine Niederlage dort am 24. November sogar das vorzeitige Aus bedeuten.

Das aber ist Zukunftsmusik. Ein Punkt gegen Amsterdam würde schon einiges entspannen. "Wir sind natürlich nicht vier Tore schlechter als sie", sagte Kehl bei BVB-TV. "Wir können uns selbst beweisen, dass wir was gutzumachen haben, und können einen großen Schritt nach vorne kommen."

BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Dortmund: Kobel - Akanji, Hummels, Pongracic - Meunier, Witsel, Bellingham, M. Wolf - Brandt - Hazard, Reus. - Trainer: Rose

Amsterdam: Pasveer - Mazraoui, Timber, Martinez, Blind - Alvarez - Berghuis, Gravenberch - Antony, Tadic - Haller. - Trainer: ten Hag

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam im LIVE-TICKER: Champions League am Mittwoch