Borussia Dortmund empfängt in der Champions League Ajax Amsterdam. Wir sagen Euch, wer das Spiel im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Für Borussia Dortmund wird es am Mittwoch, 3. November, wieder in der Champions League ernst. Der BVB empfängt am 4. Spieltag der Gruppenphase ab 21 Uhr im Signal Iduna Park Ajax Amsterdam.

An das Hinspiel vor knapp zwei Wochen in den Niederlanden hat der BVB schlechte Erinnerungen. Amsterdam war in allen Belangen überlegen und gewann mit 4:0. Trotz dieser hohen Niederlage ist der BVB im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale gut im Rennen.

In der Tabelle der Gruppe C liegen die Schwarz-Gelben nach dem 3. Spieltag mit sechs Punkten hinter Tabellenführer Ajax Amsterdam (9 Punkte) auf Platz zwei. Dieser berechtigt auch noch zum Einzug in die K.o.-Phase.

Eine weitere Niederlage gegen Ajax sollte sich der BVB aber nicht leisten, da dann die beiden anderen Gruppengegner Sporting Lissabon und Besiktas Istanbul mit Dortmund gleichziehen beziehungsweise an den BVB heranrücken könnten.

Gelingt Borussia Dortmund in der Champions League die Revanche gegen Ajax Amsterdam? Goal erklärt in diesem Artikel alles rund um die Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam live? Das Spiel im Überblick

Begegnung Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam Wettbewerb Champions League, Gruppenphase, 4. Spieltag Datum Mittwoch, 3. November Anpfiff 21 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Signal Iduna Park, Dortmund

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam live im TV?

In der Saison 2021/22 werden so gut wie keine Spiele der Champions League live im Free-TV übertragen. Die Ausnahme stellt das Finale im Mai 2022 dar, welches vom ZDF live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt wird.

Ansonsten sind die bekannten Anbieter ARD, ZDF, RTL, SAT.1 und Pro7 bei der Rechtevergabe leer ausgegangen. Dazu gehört auch Sky - in der vergangenen Saison zeigte der Pay-TV-Sender noch einen Großteil der Champions-League-Spiele.

Da es also im Free-TV - mit einer Ausnahme - und im Pay-TV keine Liveübertragungen von der Königsklasse gibt, werden alle Spiele im kostenpflichtigen LIVE-STREAM gezeigt. Und von welchen Anbietern? Das verraten wir Euch im nächsten Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam? So seht Ihr die Champions League live

Die beiden Anbieter, die sich die Übertragungsrechte gesichert haben, sind der Streamingdienst DAZN und Amazon Prime.

Von den insgesamt 137 Spielen der Königsklasse in dieser Saison sind 121 exklusiv bei DAZN und 16 exklusiv via Amazon Prime Video zu sehen. In der Gruppenphase ist jeweils ein Dienstagsspiel, dieses darf sich Amazon Prime auswählen, nur bei dem noch jungen CL-Anbieter zu sehen.

Hinzu kommen die Konferenzen an jedem Champions-League-Spieltag. Diese werden, sofern es Parallelspiele gibt, von DAZN angeboten.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Ajax Amsterdam im Internet? Die Champions League im LIVE-STREAM sehen

Um die eben gestellte Frage zu beantworten, hilft ein Blick auf den Wochentag. Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam findet an einem Mittwoch statt, weshalb nur DAZN für die Liveübertragung in Frage kommt.

Diese beginnt bereits um 20.30 Uhr. Für DAZN sind Moderator Alex Schlüter, Kommentator Uli Hebel und Experte Sandro Wagner im Einsatz.

In der von Tobi Wahnschaffe moderierten Konferenz sind am Mittwoche folgende Spiele enthalten:

Ab 18.45 Uhr:

Real Madrid - Schachtjor Donezk (Kommentator: Uwe Morawe)

AC Mailand - FC Porto (Komm.: Mario Rieker)

Ab 21 Uhr:

RB Leipzig - PSG (Komm.: Michael Born)

Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam (Komm.: Lukas Schönmüller)

FC Liverpool - Atletico Madrid (Komm.: Freddy Harder)

Manchester City - Club Brügge (Komm.: Holger Pfandt)

Sporting Lissabon - Besiktas Istanbul (Komm.: Guido Hüsgen)

Sheriff Tiraspol - Inter Mailand (Komm.: Carsten Fuß)

Abgerufen werden können der Livestream zum Einzelspiel und jener zu der Konferenz über dazn.com auf Eurem PC oder Laptop. Mit der kostenlosen App ist der Abruf auch auf Eurem Smartphone, Tablet und auch auf den meisten Smart-TVs möglich.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam live? Die Highlights

DAZN zeigt BVB vs. Ajax Amsterdam nicht nur live, sondern im Nachgang auch die Highlights der Partie auf seiner Plattform und auf dem eigenen YouTube-Kanal zur Champions League.

Die Höhepunkte der Partien des 4. Spieltags könnt Ihr zudem am Mittwoch ab 23 Uhr beim ZDF - also kostenlos - sehen.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam live? Das kostet und das bietet DAZN

Zugriff auf DAZN habt Ihr nur mit einem gültigen Abo. Angeboten werden ein jederzeit kündbares Monatsabo (14,99 Euro) und ein Jahresabo (einmalig 149,99 Euro).

Mit einem Abo beim Streaminganbieter DAZN erhalten Fußball-Fans ein umfangreiches Liveprogramm. Neben der Champions League hält DAZN auch die Übertragungsrechte an den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga, zudem an der Primera Division, Ligue 1 und Serie A.

Auch Nicht-Fußball-Fans werden bei DAZN sicher fündig. Ihr seid interessiert an US-Sport (NBA, NFL, MLB), Tennis, Darts, Boxen oder Handball? Aus diesen und vielen weiteren Sportarten zeigt das "Netflix des Sports" regelmäßig Highlights aus aller Welt.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam live? Die Aufstellungen

Wie verändert BVB-Trainer Marco Rose seine Startformation im Vergleich zum "Hinspiel" gegen Ajax? Das, und auch die Aufstellung des niederländischen Traditionsklubs, zeigen wir Euch hier etwa eine Stunde vor Spielbeginn.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam live? Die Übertragungen im Überblick