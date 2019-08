BVB (Borussia Dortmund) beim 1. FC Köln: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - alles zur Übertragung der Bundesliga am Freitag

Borussia Dortmund gastiert beim 1. FC Köln. Wie verraten Euch, wie Ihr die Bundesliga-Partie des BVB live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Der zweite Spieltag der Bundesliga steht vor der Tür. Der 1. FC Köln empfängt vor heimischem Publikum im RheinEnergie-Stadion Borussia Dortmund. Anstoß der Partie ist am Freitagabend um 20.30 Uhr.

Flutlicht an, -Time! eröffnet beim den zweiten Spieltag, den der BVB ebenfalls erfolgreich gestalten will. Bereits zum Saisonauftakt gegen den FC Augsburg zeigten die Schwarz-Gelben, dass mit ihnen im Kampf um die Deutsche Meisterschaft zu rechnen ist. Borussia Dortmund schlug den FCA deutlich mit 5:1.

Der 1. FC Köln konnte dagegen sein erstes Spiel nach der Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus nicht gewinnen. Die Domstädter unterlagen dem VfL Wolfsburg in der Volkswagen Arena mit 1:2.

Borussia Dortmund beim 1. FC Köln: Holt der BVB sechs Punkte aus den ersten zwei Spielen? Oder können die Kölner das verhindern? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Bundesliga-Duell am Freitagabend live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über die Aufstellungen und unseren LIVE-TICKER.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) beim 1. FC Köln? Das Duell am -Spieltag im Detail

BVB (Borussia Dortmund) beim 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen - so geht's!

Das Flutlicht geht an. Der Ball rollt. Die Bundesliga läuft. Und DAZN ist mittendrin. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr alles, was Ihr für einen spannenden Fußball-Freitag zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund bei DAZN wissen müsst. Los geht's!

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) beim 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM

Die Bundesliga live bei DAZN! Seit dieser Saison überträgt DAZN insgesamt 45 Partien (Welche das konkret sind, erfahrt Ihr hier!) des deutschen Fußball-Oberhauses im LIVE-STREAM. Dazu gehört auch das heutige Freitagabendspiel: DAZN zeigt den BVB beim 1. FC Köln heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Wollt Ihr das Duell zwischen dem Effzeh und Borussia Dortmund live sehen, müsst Ihr DAZN einschalten.

Bereits um 20.15 Uhr geht der Streamingdienst mit einem kleinen aber feinen Vorbericht, in welchem es ausschließlich um Fußball geht, auf Sendung. Ihr erfahrt alles, um bestens vorbereitet in die Partie zwischen Köln und dem BVB zu gehen.

Folgendes DAZN-Team sorgt dafür, dass Ihr Euch am Freitagabend bestens informiert und begleitet fühlt:

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) beim 1. FC Köln KOSTENLOS im LIVE-STREAM

Ihr seht die Bundesliga bei DAZN im LIVE-STREAM - und das völlig kostenlos! Was müsst Ihr dafür tun? Falls Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos seid - was wir Euch im Übrigen wärmstens ans Herz legen - könnt Ihr Borussia Dortmund beim 1. FC Köln am Freitag gratis sehen. Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat beim Streamingdienst und genießt die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang gratis.

Bundesliga, Champions League und Europa League, LaLiga, Serie A sowie die Ligue 1. Die Auswahl an Spitzenfußball ist riesig. DAZN bringt Euch Spitzenfußball aus Europa und der Welt auf Eure Bildschirme! Auf welchen Geräten Ihr DAZN nutzt, bleibt dabei Euch überlassen. Im Internet findet Ihr den Streamingdienst unter www.dazn.de. Handy, Tablet, Smart-TV, PS4 - für die mobilen Geräte haltet in folgenden Portalen Ausschau nach der kostenlosen DAZN-App:

Hat Euch der kostenlose Probemonat bei DAZN überzeugt, habt Ihr die Wahl zwischen zwei Bezahlmodellen:

Das Monatsabo: Für monatlich 11,99 Euro könnt Ihr das komplette DAZN-Programm nutzen. Das Abo lässt sich selbstverständlich monatlich ohne Probleme kündigen.

Für könnt Ihr das komplette DAZN-Programm nutzen. Das Abo lässt sich selbstverständlich monatlich ohne Probleme kündigen. Die DAZN-Jahreskarte: Ihr wollt DAZN ohnehin das ganze Jahr über nutzen? Dann empfehlen wir Euch die DAZN-Jahreskarte für einmalig 119,99 Euro. Euer Vorteil: Mit der DAZN-Jahreskarte spart Ihr im Vergleich zum Monatsabo 24 Euro.

BVB (Borussia Dortmund) beim 1. FC Köln heute live im TV verfolge - geht das?

DAZN ist am Freitagabend Eure erste und einzige Anlaufstelle, wenn Ihr den Auftritt von Borussia Dortmund beim 1. FC Köln sehen wollt. In diesem Abschnnitt verraten wir Euch, wie Ihr DAZN auf Eurem Smart-TV nutzen könnt.

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) beim 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV

Ein Streamingdienst für Euren Fernseher? Ja, das ist DAZN. Ihr habt einen Smart-TV? Ihr habt ein DAZN-Abonnement oder Euch einen Gratismonat gesichert? Worauf wartet Ihr dann noch?

DAZN bringt Euch das Duell zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund auf Euren Smart-TV! Schließlich ist die kostenlose DAZN-App in nahezu allen App-Stores verfügbar. Schaut dafür einfach mal im App-Store Eures TV-Geräts vorbei, ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter, meldet Euch bei DAZN an und genießt den BVB beim 1. FC Köln im LIVE-STREAM.

Zeigt / überträgt Sky BVB (Borussia Dortmund) beim 1. FC Köln heute live im TV?

Die Antwort fällt negativ aus. Nein, Sky zeigt die Partie von Borussia Dortmund beim 1. FC Köln nicht live im TV. Auch die Online-Dienste des Bezahlsenders, Sky Go und Sky Ticket, sind am Freitagabend keine Option.

Das liegt daran, dass sich DAZN und Sky die Übertragungsrechte der Bundesliga aufgeteilt haben. Das Rechtepaket für alle Freitagsspiele liegt bei DAZN. Sky überträgt dagegen folgende Spiele live im TV:

alle Samstagsspiele um 15.30 Uhr

um alle Samstagsspiele um 18.30 Uhr

um alle Sonntagsspiele um 15.30 Uhr

um alle Sonntagsspiele um 18 Uhr

BVB (Borussia Dortmund) beim 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund trotz eines DAZN-Abos oder DAZN-Gratismonats nicht im LIVE-STREAM schauen? Ihr wollt aber dennoch bestens informiert bleiben? Dann empfehlen wir Euch Folgendes:

Den LIVE-TICKER von Goal zu 1. FC Köln vs. Borussia Dortmund!

Blitzschnell. Detailliert. Absolut verlässlich. Und kostenlos. Mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr während der gesamten Partie stets auf Ballhöhe. Ihr verpasst weder eine Chance noch einen Treffer noch eine wichtige Entscheidung. Klickt Euch mal rein!

Ihr findet unseren kostenlosen LIVE-TICKER unter www.goal.com oder Ihr ladet Euch die kostenlose Goal-App auf Eure mobilen Geräte:

BVB (Borussia Dortmund) beim 1. FC Köln: Die Aufstellungen

Welche 22 Namen stehen auf dem Aufstellungsbogen? Wer startet für Borussia Dortmund? Wer beginnt für den 1. FC Köln? Beide Mannschaften veröffentlichen rund eine Stunde vor dem Spiel ihre Startformationen. Sind die Aufstellungen raus, erfahrt Ihr diese hier.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) beim 1. FC Köln? Die Übertragung der Bundesliga im Überblick