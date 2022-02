Burkina Faso vs. Senegal heute live: TV und LIVE-STREAM – so wird der Afrika Cup übertragen

Der Afrika Cup 2022 in Kamerun befindet sich im Endspurt. Hierbei steht heute um 20.00 Uhr das erste Halbfinale zwischen Burkina Faso und Senegal auf dem Programm.

Burkina Faso überraschte im Viertelfinale mit einem 1:0 gegen das favorisierte Tunesien, das zuvor Nigeria ausgeschaltet hatte. Für die Mannschaft von Kamou Malo begann der Afrika Cup mit einer Niederlage gegen den Gastgeber Kamerun. Danach gab es in den weiteren Auftritten in der Gruppe A einen Dreier gegen die Kapverdischen Inseln und ein Remis gegen Äthiopien. Anschließend setzte sich Burkina Faso im Achtelfinale gegen den Gabun nach Elfmeterschießen durch.

Der Senegal, der im Viertelfinale Äquatorialguinea bezwang, ist beim Afrika Cup noch ungeschlagen. Für das von Aliou Cissé betreute Nationalteam begann das Turnier in Kamerun mit einem Sieg gegen Simbabwe. Danach reichte es in den weiteren zwei Partien in der Gruppe B gegen Guinea und Malawi lediglich zu Nullnummern. Zum Auftakt der K.o.-Phase mussten sich die Kapverdischen Inseln geschlagen geben.

Heute treffen im Halbfinale des Afrika Cups in Kamerun Burkina Faso und Senegal aufeinander. GOAL versorgt Euch mit allen Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Burkina Faso vs. Senegal heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Burkina Faso vs. Senegal Datum: Mittwoch, 2. Februar 2022 Uhrzeit: 20.00 Uhr Stadion: Stade Omnisport de Douala

Burkina Faso – Senegal heute live im TV anschauen: So wird der Afrika Cup übertragen

Für lange Zeit war unklar, ob sich überhaupt ein Sender aus dem deutschsprachigen Raum die Senderechte am Afrika Cup sichert. Letztlich entschied sich Sportdigital dafür. Daher könnt Ihr bereits seit Anfang Januar alle Partien im Zuge des Turniers in Kamerun mitverfolgen.

Die Kehrseite der Medaille ist, dass Ihr Sportdigital nicht kostenfrei empfangen könnt. Denn: Bei diesem Sender handelt es sich um einen Bestandteil des Bouquets von Sky sowie von einigen Kabelanbietern. Außerdem profitieren die Kunden von DAZN von einer Kooperation. Somit können sie sich den gesamten Afrika Cup und damit auch das Halbfinale Burkina Faso vs. Senegal live anschauen.

Hierbei ist es im Prinzip völlig egal, ob Ihr Euch ein Jahres- oder ein Monatsabo aussucht. Allerdings habt Ihr bei der zweitgenannten Option ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn: Ihr legt entweder 274,99 Euro oder bei einer monatlichen Ratenzahlung 24,99 Euro auf den Tisch. Ein Monatsdeal kostet hingegen 29,99 Euro monatlich. Für Bestandskunden gibt es allerdings bis zum 31. Juli 2022 keine Änderungen. Hier findet Ihr bei GOAL alle Infos zu den Verträgen mit DAZN.

Der Vertragsabschluss erfolgt in Windeseile und dasselbe trifft auf den nachfolgenden Schritt zu. Hierbei müsst Ihr entweder die kostenlose App auf das Smart-TV installieren oder einen herkömmlichen Fernseher mit einem PC oder Notebook vernetzen. Für Letzteres benötigt Ihr zusätzlich ein HDMI-Kabel.

Dank der Zusammenarbeit mit Sportdigital und auch mit Eurosports Mutterkonzern erweiterte DAZN sein Programm. Liebhaber der nationalen Fußball-Wettbewerbe kommen außerdem etwa mit der Bundesliga, dem englischen, dem spanischen und dem italienischen Fußball auf ihre Kosten. Überdies erstreckt sich das Angebot unter anderem auf die Champions League, zahlreiche Länderspiele und die Women’s Champions League. Zudem könnt Ihr die NBA, die NFL, den Handball-Europacup, Boxen, Darts und MMA mitverfolgen. Aber notiert Euch nun die Eckdaten zum Halbfinal-Duell Burkina Faso vs. Senegal:

Sender: Sportdigital / DAZN / OneFootball

Sportdigital / DAZN / OneFootball Übertragungsbeginn: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Spielbeginn: 20.00 Uhr

Die weiteren Spiele des Afrika Cups live bei DAZN anschauen

Nach dem Afrika Cup 2019 in Ägypten traten zum zweiten Mal 24 Mannschaften in der Gruppenphase dieser Kontinentalmeisterschaft an. Nun messen sich die vier besten davon im Halbfinale und am Sonntag stehen das Spiel um Platz drei und das Finale auf dem Programm. Dank der Kooperation von DAZN mit Sportdigital konntet Ihr alle bisherigen Spiele im Rahmen des Turniers in Kamerun live anschauen. Und das gilt natürlich auch für die verbleibenden vier Partien.

Burkina Faso gegen Senegal heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr habt also diverse Möglichkeiten, um Euch den Afrika Cup bei Sportdigital im Fernsehen anzuschauen. Überdies könnt Ihr das Turnier von überall aus im LIVE-STREAM mitverfolgen. Außerdem ist es den Übertragungen mittels Internet zu verdanken, dass Ihr klassische Fernsehgeräte zu Smart-TVs umfunktionieren könnt. Dafür stehen Euch drei Optionen zur Verfügung.

Alle Spiele des Afrika Cups gibt es LIVE bei sportdigital.de

Sportdigital.de stellt die erste davon dar. Hierbei gelangt Ihr über den Verweis im Header oder über das TV-Programm zur Übertragung des Spiels Burkina Faso vs. Senegal. Allerdings müsst Ihr dafür einen Tages-Pass für 2,99 Euro, einen Monats-Pass für 4,99 Euro oder einen Jahres-Pass für 44,99 Euro erworben haben. Vor dem Kauf des Monats-Passes könnt Ihr sportdigital.de zunächst sieben Tage lang gratis testen.

Afrika Cup live: DAZN sendet das gesamte Angebot auch im Internet

Ebenso zeigt DAZN seinen Abonnenten das gesamte Angebot ebenso im Live-Stream. Das gilt natürlich auch für die Übertragung des Halbfinales beim Afrika Cup heute zwischen Burkina Faso und Senegal. Für das Mitverfolgen eignen sich Tablets und Smartphones.

Afrika Cup heute live: Bei OneFootball gibt es kostenlose Live-Streams mit englischsprachigen Kommentaren

Wenn Ihr es kostenlos angehen wollt, werdet Ihr diesbezüglich bei OneFootball fündig. Denn: Auch diese Plattform überträgt alle Spiele des Turniers in Kamerun. Allerdings müsst Ihr dort mit englischsprachigen Kommentaren zurechtkommen.

Afrika Cup: Zu Burkina Faso vs. Senegal via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Ebenfalls kostenlos ist der LIVE-TICKER von GOAL. Damit bleibt Ihr zu allen spielentscheidenden Momenten im Halbfinale des Afrika Cups zwischen Burkina Faso und Senegal im Bilde. Als zusätzlicher Service bekommt Ihr von uns auch Push-Nachrichten.

Im Pay-TV: Sportdigital / DAZN Im LIVE-STREAM: Sportdigital.de / DAZN / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

Burkina Faso gegen Senegal heute live: Die Aufstellungen

Die Startformationen folgen ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff.