Bundesliga heute live: Wer zeigt / überträgt Mainz vs. Frankfurt und Freiburg vs. Union?

Heute treffen in der Bundesliga Mainz und Frankfurt sowie Freiburg und Union aufeinander. Wer zeigt / überträgt die Spiele live?

Der 15. Bundesliga-Spieltag bildet den Abschluss des Kalenderjahres vor der WM 2022 in Katar. Am heutigen Sonntag, 13. November 2022, stehen noch zwei Partien in Deutschlands höchster Spielklasse an. Zunächst kommt es ab 15:30 Uhr zum Aufeinandertreffen zwischen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt, ehe ab 17:30 Uhr der SC Freiburg und Union Berlin im direkten Duell der Überraschungsteams drei Zähler einfahren wollen. Doch wer zeigt / überträgt live in TV und STREAM? GOAL hat für Euch recherchiert.

Ausgewählte Bundesliga-Partien live bei DAZN sehen: Jetzt Zugang sichern!

Bei Eintracht Frankfurt läuft es in dieser Saison einfach. In ihrer Premierensaison erreichte die SGE direkt das Achtelfinale in der Champions League und bekommt es dort mit dem formstarken SSC Napoli zu tun. Auch in der Bundesliga steht die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner gut da und will das Kalenderjahr nun gegen den 1. FSV Mainz 05 erfolgreich abschließen.

Im späten Sonntagsspiel stehen sich mit dem SC Freiburg und dem 1. FC Union Berlin die größten Überraschungen der laufenden Spielzeit gegenüber. Beide Mannschaften haben sich mittlerweile in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt und schielen auf die internationalen Plätze - trotz der vielen englischen Wochen. Sowohl Freiburg als auch Union konnten in der Europa League den Einzug in die nächste Runde feiern. Während der SC als Gruppenerster aber fix im Achtelfinale steht, muss Union in den Play-offs gegen Ajax Amsterdam antreten.

Bundesliga heute live: Infos zu den Spielen Mainz vs. Frankfurt und Freiburg vs. Union

Wettbewerb: Bundesliga, 15. Spieltag

Datum: 13. November 2022

Frühes Sonntagsspiel: Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr)

Austragungsort: Mewa Arena, Mainz

Spätes Sonntagsspiel: SC Freiburg vs. Union Berlin (17.30 Uhr)

Austragungsort: Europa-Park Stadion, Freiburg

Bundesliga heute live: Läuft Mainz vs. Frankfurt oder Freiburg vs. Union im Free-TV?

Nein, keine der beiden Begegnungen wird im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Die nächste Live-Übertragung im Free-TV lässt aber nicht mehr lange auf sich warten.

Denn der Auftakt in den 16. Spieltag, den RB Leipzig und der FC Bayern bestreiten, läuft am 20. Januar 2023 in Sat.1. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Bundesliga heute live: Wer zeigt / überträgt Mainz vs. Frankfurt und Freiburg vs. Union im Pay-TV?

Sonntagsspiele der Bundesliga laufen bekanntlich beim Streamingdienst DAZN, dessen lineare Kanäle DAZN 1 und DAZN 2 auch via Pay-TV empfangbar sein.

Um diese zu empfangen, müsst Ihr Euren bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag gegen einen Aufpreis um das DAZN-Angebot erweitern. Weitere Infos dazu findet Ihr bei Eurem jeweiligen Vertragspartner wie beispielsweise Vodafone oder Sky.

Bundesliga heute live: Wer zeigt / überträgt Mainz vs. Frankfurt und Freiburg vs. Union im LIVE-STREAM?

Ebenfalls DAZN. Mit einem Abonnement direkt beim Anbieter habt Ihr Zugang zu allen LIVE-STREAMS, darunter eben die Übertragungen der heutigen Bundesliga-Spiele. Die Kosten dafür liegen bei umgerechnet 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 29,99 Euro im flexibel kündbaren Monatsabo.

Nach Abschluss der Registrierung könnt Ihr die STREAMS entweder via Webbrowser oder via App abrufen. Neben ausgewählten Bundesliga-Spielen seht Ihr auch die NFL, internationale Top-Ligen wie La Liga oder die Serie A sowie Kampfsport- und Motorsport-Events live auf der Plattform.

Bundesliga heute live: DAZN überträgt die Sonntagsspiele im Pay-TV und LIVE-STREAM - Infos zum Anbieter

Bundesliga heute live: Highlights und LIVE-TICKER zu Mainz vs. Frankfurt und Freiburg vs. Union

Zusammenfassungen der Spiele findet Ihr kurz nach Abpfiff ebenfalls bei DAZN. Zudem werden ab Montagnacht um 0.00 Uhr Videos auf der Website des ZDF-Sportstudios und der Sportschau hochgeladen.

Wollt Ihr während der Partie nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben, checkt unsere LIVE-TICKER von GOAL zu Mainz vs. Frankfurt und Freiburg vs. Union ab.

Bundesliga heute live: Wer zeigt / überträgt Mainz vs. Frankfurt und Freiburg vs. Union? Die Übersicht