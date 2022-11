Europa League, Sechzehntelfinale: Auslosung für die Play-offs der K.-o.-Runde bringt Kracher zwischen Barcelona und Manchester United

Während in der Champions League das Achtelfinale ansteht, warten in der Europa League die Play-offs für die K.-o.-Runde. Was ergab die Auslosung?

WAS IST PASSIERT? Nach dem Champions-League-Achtelfinale wurden in Nyon (Schweiz) auch die Paarungen für die Play-offs der K.-o.-Runde in der Europa League ausgelost. Während die Gruppensieger bereits sicher fürs Achtelfinale qualifiziert sind, müssen sich die Gruppenzweiten der Europa League und alle Gruppendritten der Champions League erst für die Runde der letzten 16 qualifizieren.

Die acht Gruppenzweiten, unter anderem Union Berlin, waren dabei gesetzt, die Vertreter aus der Champions League nicht. Der FC Barcelona muss nach dem enttäuschenden Aus in der Champions League gegen Manchester United ran. Union bekommt es mit Ajax Amsterdam zu tun, während der zweite Bundesligist in den Play-offs, Bayer Leverkusen, auf die AS Monaco trifft.

Die Play-offs für die K.-o.-Runde der Europa League im Überblick:

Barcelona Manchester United Juventus Nantes Sporting Midtjylland Donezk Rennes Ajax Union Berlin Leverkusen Monaco Sevilla PSV Salzburg Roma

WIE GEHT ES WEITER? Die Sieger dieser acht Duelle nach Hin- und Rückspiel stehen im Achtelfinale, wo die Gruppenersten der Europa-League-Gruppenphase warten. Gespielt wird das "Sechzehntelfinale" am 16. und 23. Februar. Am 24. Februar wird dann das Achtelfinale ausgelost, welches am 9. und 16. März ausgetragen wird.