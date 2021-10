Bundesliga heute live auf DAZN: So seht Ihr FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt

Die Bundesliga kommt heute live auf DAZN! Wir erklären, wie Ihr FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt heute live und in voller Länge im LIVE-STREAM seht.

Spieltag 7, Sonntag: Die Bundesliga schließt heute die nächste Runde ab, der das zweite Drittel der Hinrunde einleitet. An diesem 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, wird im deutschen Oberhaus gleich dreifach Fußball gespielt.

Mit dem FC Bayern München ist sogar der amtierende deutsche Meister am Start, aber auch das derzeit ganz gut performende Bayer Leverkusen tritt heute an.

Goal wirft einen Blick auf den Bundesliga-Sonntag und erklärt auch, wie die Übertragung der drei Spiele - insbesondere die des Spiels der Münchner Bayern - aussieht.

Bundesliga heute live: Das sind die Spiele am Sonntag - Datum, Uhrzeit, Duell

Bundesliga heute live auf DAZN: So werden die Spiele übertragen

Der Ismaninger Streamingsender DAZN zeigt / überträgt in dieser Saison jede Menge Spiele der Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM. Vor der neuen Saison gab es eine Veränderung bei der Rechtelage, welche besagt, dass die Spiele am Freitag und am Sonntag neu aufgeteilt werden.

Besser gesagt heißt das in Fakten: Die Bundesliga wird am Freitagabend und am ganzen Sonntag live auf DAZN gezeigt. Der gesamte Samstag liegt in den Händen von Sky.

Wenn Ihr also eines der drei Spiele heute live sehen wollt, braucht Ihr ein Abonnement von DAZN. Dieses gibt es mit zwei Varianten zu erwerben. Das Positive ist jedoch, dass Ihr ein Konto erstellen und direkt danach einen LIVE-STREAM zu den Spielen anschauen könnt. Doch dafür müsst Ihr entscheiden - Jahresabo oder Monatspaket?

Bundesliga heute live auf DAZN: Die Abonnements

Monatspaket: 14,99 Euro Zahlungsweise: monatlich im Voraus Kündigungsoption: monatlich

Jahrespaket: 149,99 Euro Zahlungsweise: jährlich im Voraus Kündigungsoption: bis zum Ende der 12-Monats-Laufzeit



Bundesliga heute live auf DAZN: Die Übertragungsdetails zu den Spielen am Sonntag

FSV Mainz 05 vs. Union Berlin FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt Arminia Bielefeld vs. Bayer Leverkusen Übertragungsstart Vorberichte ab 15:00 Uhr Vorberichte ab 16:30 Uhr Vorberichte ab 19:00 Uhr Übertragungsdetails Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Mario Rieker

Experte: Jonas Hummels.

Anpfiff um 15:30 Uhr. Moderatorin: Laura Wontorra

Kommentator: Marco Hagemann

Experte: Sebastian Kneißl.

Anpfiff um 17:30 Uhr. Moderator: Lukas Schönmüller

Kommentator: Michael Born

Experte: Benny Lauth.

Anpfiff um 19:30 Uhr.

Bundesliga heute live auf DAZN: So seht Ihr FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt

Das Spitzenspiel des Tages ist definitiv das Match zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt, welches in der Allianz Arena steigt.

BEGEGNUNG FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb Bundesliga, 7. Spieltag Datum, Anpfiff Sonntag, 3. Oktober I 17.30 Uhr Übertragung im TV und LIVE-STREAM DAZN 1, DAZN Übertragung in Deutschland, Österreich, Schweiz Ort Allianz Arena, München

Hier findet Ihr noch mehr detaillierte Informationen zur Übertragung des Spiels FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt im TV und LIVE-STREAM - unter anderem auf welchen Geräten das funktioniert.