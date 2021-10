Ungleiches Duell in der Bundesliga, ungeschlagene Bayern empfangen sieglose Frankfurt. Goal erklärt, wer das Spiel LIVE zeigt / überträgt.

Vor der kommenden Länderspielpause hat die Bundesliga noch einen wahren Leckerbissen für alle Fußballanhänger:innen im Angebot: Der FC Bayern München empfängt am Sonntag Eintracht Frankfurt. Anpfiff in der Allianz Arena ist um 17.30 Uhr.

In der vergangenen Saison wäre es noch ein Topspiel gewesen - Meister und Tabellenführer Bayern gegen Champions-League-Aspirant Eintracht Frankfurt. In dieser Saison sind die Verhältnisse ein wenig anders: Mit null Siegen und fünf Bundesliga-Unentschieden in Folgen ist die Eintracht aktuell nur 14., während der FCB wieder an der Spitze steht.

Immerhin konnte die Eintracht den Bann brechen und zum ersten Mal in dieser Saison einen Pflichtspiel gewinnen - am Donnerstag gab es ein 1:0 gegen Royal Antwerpen. Wirklich zum Feiern zumute war der Mannschaft aber wohl nicht, da das Spiel von traurigen Ereignissen durch "Fans" überschattet wurde.

Bleibt der FC Bayern München ungeschlagen oder kann Eintracht den ersten Sieg in dieser Bundesligasaison feiern? Goal erklärt in diesem Artikel alles rund um die Übertragung im TV und LIVE-STREAM-

Begegnung FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt Datum Sonntag | 3. Oktober 2021 Wettbewerb Bundesliga | Hinrunde | 7. Spieltag Anstoß 17.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER ) Ort Allianz Arena | München | Deutschland

Seit dem Trainerwechsel läuft es noch nicht wirklich bei der Eintracht - der Sieg gegen Antwerpen soll den Bann nun gebrochen haben. Es ist noch gar nicht so lange her, da sorgte die SGE mit einem 5:1-Sieg gegen den FC Bayern München für einen Trainerwechsel an der Isar.

Der November 2019 ist noch nicht so lange her - trotzdem haben sich einige Sachen verändert. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sitzt nach neun Pflichtspielsiegen in Folgen wohl so fest im Trainersattel, wie man nur sitzen kann - da würde ein Frankfurt-Sieg auch nicht viel dran ändern.

Trotzdem wollen viele Fans wissen, wie die Begegnung am Sonntag übertragen wird. Es passiert nicht häufig, dass ein Feiertag auf einen Sonntag fällt - das soll nun auch gebührend durch Spitzenfußball im TV gefeiert werden.

Gute Nachrichten für alle Anhänger:innen, die sich Fußball am Sonntagnachmittag nicht entgehen lassen wollen: Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt wird im Fernsehen übertragen!

DAZN im TV und LIVE-STREAM? So richtet ihr FC Bayern München - Eintracht Frankfurt am Sonntag ein

Dabei ist es kein klassischer TV-Sender, der das Spiel überträgt, und er ist auch nicht für jede:n zugänglich: Der Streamingdienst DAZN hat nämlich seit diesem Sommer zwei Fernsehsender im Angebot (DAZN 1 und DAZN 2), welche durch Vodafone und Sky ausgestrahlt werden.

Das Spiel wird ab 16.30 Uhr auf DAZN 1 übertragen. Wer keinen Vodafone- oder Sky-Anschluss hat, braucht sich nicht zu grämen: Das Spiel wird natürlich auch im LIVE-STREAM auf DAZN ausgestrahlt!

Auch den LIVE-STREAM könnt ihr auf eurem Fernseher einrichten, solange ihr einen Smart-TV, also einen Fernseher mit Internetanschluss habt. Kostenlose DAZN-App herunterladen, anmelden und schon steht euch die gesamte DAZN-Welt im Wohnzimmer zur Verfügung. Alternativ tut es auch ein Laptop, auf den man DAZN einrichtet und welchen man per HDMI-Kabel an den Fernseher verbindet.

Wie immer gibt sich DAZN große Mühe bei der Übertragung der Bundesliga - am Tag der Deutschen Einheit moderiert beispielsweise Laura Wontorra, die seit diesem Sommer für DAZN arbeitet. Mit dabei ist auch Sebastian Kneißl, welcher in der Jugend für Eintracht Frankfurt spielte.

Beginn der Übertragung im LIVE-STREAM : 16.30 Uhr

Beginn der Übertragung auf DAZN 1 : 16.30 Uhr

Anstoß : 17.30 Uhr

Plattform : DAZN

Sende : DAZN 1

Moderatorin : Laura Wontorra

Kommentator : Marco Hagemann

Experte: Sebastian Kneißl

DAZN 1 und DAZN 2 zeigen am Sonntag die Bundesliga LIVE - und das nicht zu knapp! Auch die Begegnungen Arminia Bielefeld vs. Bayer Leverkusen (Anpfiff 19.30 Uhr) und 1. FSV Mainz 05 vs. Union Berlin (Anpfiff 15.30 Uhr, hier im LIVE-TICKER) sind neben dem Bayern-Spiel im DAZN-TV zu sehen.

Das mag ja schön und gut sein, viele Anhänger:innen in der Bundesrepublik sind aber auf LIVE-STREAMS angewiesen, da sie keinen Fernseher oder erst recht keinen Vodafone- und Sky-Anschluss haben. Auch diese Fans können am Sonntag Bayern - Frankfurt verfolgen, wir fassen die wichtigsten Informationen dazu zusammen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt kostenlos? Das ist DAZN

DAZN ist eine einzigartige Plattform in Deutschland - kein anderer Anbieter in Deutschland zeigt soviel LIVE-Sport. Dabei kann jede:r darauf zugreifen: Egal ob Handy, Tablet, PC, Laptop, Spielekonsole oder Smart-TV ... DAZN ist auf vielen Geräten funktionsbereit.

Bis vor kurzem gab es sogar die Möglichkeit, mithilfe des Probemonats für kurze Zeit kostenlos auf das gesamte Programm zuzugreifen. Dass es aber auch jetzt nicht wirklich teuer ist, die Bundesliga etc. im LIVE-STREAM zu verfolgen, zeigen die Preise im nächsten Abschnitt.

"Netflix des Sports" für wenig Geld: So günstig sind die Preise von DAZN

Die Kosten sind nicht nur gering, ihr habt sogar die Wahl, euch für das zu entscheiden, was euch besser passt. Beide Optionen übertragen genau das gleiche Programm, es kommt nur darauf an, ob ihr flexibel bleiben oder Geld sparen wollt.

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr | knapp 12,50 Euro pro Monat | Jährlich kündbar | Jährliche Zahlung

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | 179,88 Euro pro Jahr | Monatlich kündbar | Monatliche Zahlung

Unzählige Wettbewerbe auf DAZN: Bundesliga, NBA, NFL und Champions League LIVE und exklusiv sehen

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt? Die Aufstellungen der Bundesliga

Der FCB und die SGE veröffentlichen etwa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen, für die sich Oliver Glasner und Julian Nagelsmann entschieden haben, woraufhin wir diese hier eintragen. Klickt euch rechtzeitig wieder in diesen Artikel, um perfekt auf das Bundesligaspiel am Sonntag vorbereitet zu sein!

