Arminia Bielefeld bekommt es heute in der Bundesliga mit dem Spitzenteam Bayer Leverkusen zu tun. Netzt Toptalent Florian Wirtz erneut? Hier gibt es die Infos zur Übertragung.

Bayer Leverkusen befindet sich derzeit in bestechender Form. In der Liga kassierte die Werkself unter dem neuen Trainer Gerardo Seoane erst eine Niederlage in dieser Saison, und diese äußerst unglücklich gegen Borussia Dortmund. Großen Anteil an der aktuellen Verfassung hat Megatalent Florian Wirtz, der wie am Fließband trifft. So auch zuletzt in der Europa League beim klaren Sieg bei Celtic Glasgow.

Was kann die Arminia dem Leverkusener Offensivwirbel entgegensetzen? Die Bielefelder sind in der Liga nach sechs Spielen noch sieglos und rangierten vor dem Spieltag auf dem Relegationsplatz. Gelingt ausgerechnet gegen die starken Leverkusener die Trendwende? Ein Sieg heute wäre durchaus eine Überraschung.

Arminia Bielefeld vs. Bayer 04 Leverkusen heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Arminia Bielefeld vs. Bayer 04 Leverkusen WETTBEWERB Bundesliga | 7. Spieltag ORT SchücoArena | Bielefeld ANSTOSS 19.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

Arminia Bielefeld vs. Bayer Leverkusen heute: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Seit dieser Saison haben die Sonntagsspiele der Bundesliga ein einheitliches, neues Zuhause. Der Streamingdienst DAZN hat sich neben den Freitagspartien, die bereits seit einigen Jahren dort zu sehen sind, auch sämtliche Begegnungen am Sonntag gesichert. Wer in freudiger Erwartung sonntags Sky einschaltet und auf die Bundesliga hofft, der wird enttäuscht.

Somit ist klar, dass auch die heutige Partie zwischen den Bielefeldern und Leverkusen ausschließlich bei DAZN zu sehen ist. Doch wie sieht die Übertragung im TV und LIVE-STREAM genau aus?

Arminia Bielefeld vs. Bayer Leverkusen heute: So überträgt DAZN das Spiel im TV

Eine halbe Stunde vor Anpfiff, also um 19 Uhr, beginnt DAZN die Übertragung. Das Trio, das durch die Übertragung führt, besteht für diese Partie aus Moderator Lukas Schönmüller, Experte Benny Lauth und Kommentator Michael Born.

Wer durch einen entsprechenden TV-Vertrag bei Vodafone oder Sky auch Zugriff auf die linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 hat, der kann die Begegnung auch ohne Internet sehen. Denn Bielefeld gegen Leverkusen wird auch auf DAZN 2 gezeigt.

Wer diese beiden Sender nicht empfängt, der kann DAZN über die entsprechende App auch auf dem Fernseher genießen. Dafür ist dann allerdings ein Internetzugang notwendig. Die App gibt es für zahlreiche Smart-TVs, für den Amazon Fire TV Stick, für Google Chromecast oder auch für PlayStation und Xbox. Eine Übersicht über alle Geräte, auf denen DAZN genutzt werden kann, gibt es hier.

Arminia Bielefeld vs. Bayer Leverkusen heute: Das Spiel im LIVE-STREAM für unterwegs auf DAZN

Ganz klassisch kann DAZN auf dem heimischen Computer oder Laptop via Browser empfangen werden. Zudem gibt es die App auch für alle gängigen mobilen Geräte wie Smartphone und Tablet, um das Spiel heute auch von unterwegs sehen zu können.

Arminia Bielefeld vs. Bayer Leverkusen heute: Kosten und Angebot bei DAZN

Wer an DAZN interessiert ist, dem bieten sich bei der Anmeldung zwei Möglichkeiten. Die erste ist das flexible Monatsabo. Mit diesem fällt eine lange Bindung weg, stattdessen kann monatlich gekündigt werden. Der Preis liegt hier bei 14,99 Euro.

Option Nummer zwei ist das Jahresabo. Bei diesem erfolgt direkt eine Bindung für ein Jahr. Dafür ist der Preis jedoch auf den Monat gerechnet günstiger. Denn ein Jahr kostet 149,99 Euro und entspricht damit zehn Monatsabos.

Abonnenten von DAZN bekommen die volle Ladung Live-Sport ins Haus geliefert. Vor allem Fußballfans kommen an dem Streamingdienst kaum vorbei. National laufen alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga auf DAZN, international sind die Topligen aus Frankreich, Italien und Spanien auf DAZN zu sehen. Und die Champions League ist seit dieser Saison ebenfalls fast vollständig bei DAZN beheimatet.

Wer nicht nur Fußball mag, sonder Sport allgemein liebt, der findet bei DAZN sicher auch das Richtige. NFL, NBA, Darts, Tennis, Handball, Boxen, UFC und vieles, vieles mehr ist auf DAZN zu sehen.

Arminia Bielefeld vs. Bayer Leverkusen: Die Opta-Fakten zum Spiel

Arminia Bielefeld verlor nur zwei der vergangenen 11 Bundesliga-Duelle gegen Bayer 04 Leverkusen bei sechs Siegen und drei Unentschieden. Bielefeld blieb in diesen 11 Spielen vier Mal ohne Gegentor und damit so häufig wie in den ersten 19 Bundesliga-Duellen dieser beiden Teams.

Bayer 04 Leverkusen gewann zuletzt drei Auswärts-Pflichtspiele in Folge bei Arminia Bielefeld (2-mal DFB-Pokal, einmal Bundesliga), mehr als von den 11 Auswärts-Duellen zuvor zusammen (2). Bei keinem anderen aktuellen Bundesliga-Team hat die Werkself aktuell eine längere Siegesserie in Auswärts-Pflichtspielen.

Bayer 04 Leverkusen übertraf seinen Expected-Goals-Wert in dieser Bundesliga-Saison fast um acht Tore (7.7, 16 Tore bei 8.3 xG), Ligabestwert. Bielefeld hingegen unterbot seinen xG-Wert fast um drei Treffer (-2.8, 3 Tore bei 5.8 xG), nur Borussia Mönchengladbach (-4.0) noch deutlicher.

Zum vierten Mal nach 1980/81, 1984/85 und 1996/97 blieb Arminia Bielefeld in den ersten sechs Spielen einer Bundesliga-Saison sieglos (4U 2N) – nur 1996/97 gab es für den DSC noch mehr sieglose BL-Spiele zum Saisonstart (8), damals hielt die Arminia aber auf Platz 14 dennoch die Klasse.

Arminia Bielefeld ist seit sechs Bundesliga-Heimspielen unbesiegt (2S 4U), mehr waren es zuletzt im Herbst 2006 unter Thomas von Heesen (7). Zuletzt gab es für den DSC erst zum zweiten Mal im Oberhaus vier Heimremis in Folge, zuvor war dies nur zum Jahreswechsel 2008/09 der Fall.

Bei keinem anderen Team fielen in dieser Bundesliga-Saison weniger Tore als bei Arminia Bielefeld (9, wie beim FSV Mainz). Nur 1996/97 schoss die Arminia zuvor so wenige Tore in den ersten sechs Spielen wie in dieser Saison (3), nur 1999/2000 und 2004/05 waren es weniger Gegentore zu diesem Zeitpunkt (5) als aktuell (6).

Nach zuvor nur einem Sieg aus 11 Bundesliga-Gastspielen (4U 6N) gewann Bayer 04 Leverkusen zuletzt erstmals in diesem Kalenderjahr zwei Auswärtsspiele in Folge und schoss dabei sieben Tore – mehr als in den 11 Gastspielen zuvor zusammen (5).

Bayer 04 Leverkusen schoss 16 Tore in den ersten sechs Spielen dieser Bundesliga-Saison, das überbot die Werkself in ihrer BL-Historie nur en einziges Mal: 2008/09 waren es sogar 18 Treffer in den ersten sechs BL-Partien.

Bayer 04 Leverkusens Florian Wirtz wurde im Alter von 18 Jahren und 145 Tagen zum jüngsten Spieler der Bundesliga-Historie, der die Marke von 10 BL-Toren knackte. Seine acht Torbeteiligungen in dieser BL-Saison (4 Tore, 4 Assists) werden nur von Dortmunds Erling Haaland überboten (10).

Bayer 04 Leverkusens Florian Wirtz sammelte in dieser Bundesliga-Saison an den ersten sechs Spieltagen bereits acht Torbeteiligungen – seit det. Datenerfassung 2004/05 sammelten für Leverkusen zuvor nur Patrick Helmes 2008/09 und Stefan Kießling 2013/14 ebenso viele Torbeteiligungen an den ersten sechs BL-Spieltagen einer Saison, kein Leverkusener mehr.

Arminia Bielefeld vs. Bayer Leverkusen: Der LIVE-TICKER von Goal

In unserem LIVE-TICKER verpasst Ihr nichts, was in Bielefeld passiert. Ob Elfmeter, Platzverweis oder natürlich Tor - hier gibt es alles geliefert.

Arminia Bielefeld vs. Bayer Leverkusen: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Spielbeginn werden die Aufstellungen bekannt gegeben. Nach Veröffentlichung werden sie hier nachgereicht.