Der FSV Mainz 05 hat heute die Eisernen von Union Berlin zu Gast. Alles Wichtige zu diesem Spiel folgt in diesem Artikel.

Nach dem Europapokalerfolg am Donnerstag gastiert Union Berlin heute beim 1. FSV Mainz 05 . Los geht es um 15.30 Uhr , hier gibt es jetzt alle Infos zur Übertragung .

Eigentlich wollte Union Berlin ein Fußballfest feiern, und der sportliche Ausgang der Partie gegen Maccabi Haifa in der Europa Conference League bot eigentlich jeden Anlass dazu. Doch die antisemitischen Vorfälle im und um das Olympiastadion legten mehr als nur einen dunklen Schleier über das Spiel am vergangenen Donnerstag. Gelingt es den Union-Spielern, die Umstände heute auszublenden?

Die Mainzer werden es den Eisernen keinesfalls einfach machen. Die Rheinhessen sind mit zehn Punkten aus sechs Spielen gut in die Saison gestartet und knüpften an die starke Rückrunde der vergangenen Spielzeit an. Mit einem Sieg könnten die Mainzer ihen Platz in der oberen Tabellenhälfte zementieren.

Mainz 05 oder Union Berlin? Wer entscheidet das erste Sonntagsspiel heute für sich? Goal hat alle Infos zum Spiel.

1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Union Berlin heute: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG 1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Union Berlin WETTBEWERB Bundesliga | 7. Spieltag ORT Mewa-Arena | Mainz ANSTOSS 15.30 Uhr (im LIVE-TICKER )

1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Union Berlin heute: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Ihr wollt die heutige Begegnung zwischen den Mainzern und Union live im TV oder via LIVE-STREAM sehen? Alle Infos zur Übertragung folgen jetzt.

1. FSV Mainz 05 vs. Union Berlin: So wird die Bundesliga übertragen

Inzwischen hat sich das neue Prozedere in der Bundesliga eingespielt. Seit Saisonbeginn laufen die Sonntagsspiele geschlossen bei DAZN , der Pay-TV-Sender Sky hingegen zeigt nur noch die Partien am Samstag. Auch die heutige Begegnung zwischen Mainz und Union ist ausschließlich bei DAZN zu verfolgen.

1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Union Berlin: So überträgt DAZN das Spiel

Durch die Ausweitung der Live-Rechte an der Bundesliga hat DAZN auch seine Berichterstattung ausgedehnt. Mehr Vorberichte, mehr Analysen und mehr Hintergründe sollen den Zuschauern geliefert werden.

Für die heutige Begegnung zwischen Mainz und Union beginnt die Übertragung um 15 Uhr . Wie immer setzt DAZN auf ein Dreiergespann aus Moderator, Experte und Kommentator. Durch die Senudng führt in diesem Fall Tobi Wahnschaffe, Jonas Hummels ist als Experte mit dabei. Und Mario Rieker kommentiert das Spiel.

1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Union Berlin: So seht Ihr das Spiel im TV

DAZN gibt es seit mehreren Monaten mit den beiden Sendern DAZN 1 und DAZN 2 auch im linearen Fernsehen. Allerdings ist für den Empfang der Sender ein TV-Abo bei Vodafone oder Sky Voraussetzung. Wer die beiden Sender hat, der kann Mainz gegen Union heute auch im linearen TV sehen, denn das Spiel läuft auf DAZN 2 .

Wer das klassische DAZN-Abo hat, der kann das Spiel aber auch im Fernsehen verfolgen. Die App des Streamingdienstes gibt es für Smart-TV-Geräte, TV-Sticks wie den Amazon Fire TV Stick und den Google Chromecast sowie auch für Konsolen. Somit spart Ihr Euch den Anschluss des Laptops an den Fernseher.

1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Union Berlin: So seht Ihr das Spiel im LIVE-STREAM

Für unterwegs gibt es den LIVE-STREAM von DAZN auch für alle gängigen mobilen Geräte wie Smartphones oder Tablets. Auch ganz kalssisch per Browser am Computer ist DAZN nutzbar.

1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Union Berlin: Das kostet und bietet DAZN

DAZN gibt es in zwei Varianten : als Monatsabo oder im Jahrespaket. Das Monatsabo schlägt mit 14,99 Euro zu Buche und erlaubt eine monatliche Kündigung. Wer sich gleich ein ganzes Jahr bindet, zahlt 149,99 Euro und damit den Preis für zehn Monate. Zwei Monate gibt es also quasi geschenkt.

Die Bundesliga ist bei DAZN nur einer von vielen Programmpunkten. Gerade im Fußball kommt hier fast jeder Fan auf seine Kosten. Die Top-Ligen aus Frankreich, Spanien und Italien sind bei DAZN zu sehen, ebenso die Pokalwettbewerbe der drei Länder und zusätzlich auch noch der FA Cup und League Cup aus England. Und das Sahnestück ist natürlich fast die komplette Champions League, die bei DAZN zu sehen ist.

Doch DAZN bietet nicht nur Fußball. Auch jede Menge weiterer Sport ist im Portfolio dabei, darunter etwa die US-Profiligen NFL, NBA und MLB. Auch Boxen, UFC und Darts sind bei DAZN beheimatet. Und die Handball-Champions-League sowie die Damentour im Tennis gibt es ebenfalls beim Streamingdienst zu sehen.

Bo Svensson (über die bis zu 25.000 Fans im Stadion) 💬: „Es ist eine zusätzliche Motivation für unser Spiel am Sonntag.“ 🔴⚪️ pic.twitter.com/GvSbfsiCTq — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) October 1, 2021

1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Union Berlin: Die Opta-Fakten zum Spiel

Der 1. FSV Mainz 05 gewann vier der fünf Heimspiele im Profifußball gegen den 1. FC Union Berlin – nur beim Premierenduell in der Bundesliga im November 2019 gab es beim 2-3 eine Niederlage, die damals den FSV-Trainer Sandro Schwarz das Amt kostete.

Gegen kein Team schoss der 1. FC Union in der Bundesliga mehr Tore als gegen den 1. FSV Mainz 05 (8). Unter den aktuellen BL-Teams hat der FSV nur gegen RB Leipzig (3.0) und gegen den FC Bayern (2.8) einen höheren Gegentorschnitt pro BL-Spiel als gegen die Eisernen (2.0).

Mainz 05 verlor zuletzt nach drei ungeschlagenen Bundesliga-Spielen wieder. Zu Hause sind die Mainzer jedoch in der laufenden Saison zu Hause noch ungeschlagen (2S 1U). Mainz blieb in diesen drei Heimspielen ohne Gegentor – als einziges BL-Team 2021/22 und zum zweiten Mal in der Vereinshistorie (nach 2014/15).

Der 1. FSV Mainz 05 bildet mit bislang drei Gegentreffern in sechs Partien die beste Defensive der Bundesliga und kassierte die zum Vergleichszeitpunkt wenigsten Gegentore der Vereinshistorie im Oberhaus. Auch mit Bezug zu Expected Goals Against führt Mainz 05 alle Bundesligisten an (4.59 xGA).

Mit 10 Zählern nach sechs gespielten Partien legte Bo Svenssons Mainz 05 den zum Vergleichszeitpunkt besten Mainzer Bundesliga-Start seit der Saison 2014/15 hin, als der FSV ebenfalls nach sechs Spielen 10 Punkte auf dem Konto hatte.

Union Berlin verlor saisonübergreifend nur eine der letzten acht Bundesliga-Partien (3S 4U) – in der Fremde hat die Elf von Urs Fischer jedoch so ihre Probleme. Den letzten BL-Auswärtserfolg feierten die Eisernen im Februar dieses Jahres, seitdem warten die Berliner acht Spiele auf einen Sieg auf fremdem Boden (4U 4N).

Union Berlin kassierte in seinen letzten sieben Gastpartien in der Bundesliga 18 Gegentreffer und damit genauso viele wie in den 14 BL-Partien in der Fremde zuvor. Eine Weiße Weste in einem Auswärtsspiel behielten die Berliner zuletzt im März, beim 0-0 bei Arminia Bielefeld.

Im letzten Bundesligaduell zwischen Union Berlin und Mainz 05 in Berlin lieferte Unions Christopher Trimmel zwei Torvorlagen. Insgesamt gelangen ihm in vier BL-Partien gegen die 05er vier Assists, mehr als gegen jedes andere Team.

Stefan Bell von Mainz 05 könnte beim Duell gegen Union Berlin zu seinem insgesamt 200. Bundesliga-Einsatz für den FSV kommen. Damit wäre Bell der erst zweite Mainzer, der diese Marke knacken würde (nach Nikolce Noveski mit insgesamt 255).

Union Berlins Taiwo Awoniyi bestritt 2019/20 seine ersten 12 Bundesliga-Spiele für den FSV Mainz 05, traf dabei aber nur einmal (478 Minuten/Tor). Für die Eisernen bestritt er bis dato 27 BL-Partien und benötigte dabei nicht mal halb so viele Minuten pro Treffer (8 Treffer, 222 Minuten/Tor).

1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Union Berlin heute: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen veröffentlich wurden, werden sie hier nachgereicht.

1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Union Berlin: Der LIVE-TICKER von Goal

Alle wichtigen Szenen aus Mainz bekommt Ihr zudem in unserem LIVE-TICKER geliefert. Klickt Euch rein und verpasst kein Tor, keine Großchance und nichts, was sonst noch passiert.