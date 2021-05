Bundesliga, 33. Spieltag: Darum finden nicht alle Spiele am Samstag statt

Die Bundesliga bestreitet an diesem Wochenende ihren vorletzten Spieltag. Warum aber finden die Spiele nicht alle zeitgleich statt?

Die Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein, an diesem Wochenende findet der 33. Spieltag statt. Doch warum werden nicht alle Spiele zeitgleich ausgetragen?

Meister und erster Absteiger stehen bereits fest, in den kommenden Tagen fallen nun die weiteren Entscheidungen in der aktuellen Bundesliga-Saison. Im Spitzenfeld der Tabelle kämpfen der VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt um zwei Champions-League-Plätze, auch Platz sieben und damit der Teilnehmer an der Qualifikationsrunde für die neue Europa Conference League ist noch offen.

Am anderen Ende der Tabelle geht der Kampf gegen den Abstieg in die entscheidende Phase. Wer folgt Schalke 04 in die Zweitklassigkeit? Wer muss den Umweg Relegation gehen? Und wer schafft den sicheren Klassenerhalt? All diese Fragen werden an diesem und am nächsten Wochenende geklärt.

Geklärt werden muss auch die Frage: Warum finden nicht alle Spiele des 33. Spieltags am Samstag statt?

Ab der kommenden Saison, die das erste Jahr der neuen TV-Rechteperiode darstellt, ist es geplant, nur noch den 34. Spieltag zu einer einzigen Anstoßzeit auszutragen. In dieser Saison hingegen galt diese Regelung eigentlich auch noch für den 33. und damit vorletzten Spieltag.

Doch beim Blick auf den Spielplan fällt auf: Die Partien zwischen dem FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund sowie zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg finden nicht am Samstag um 15.30 Uhr, sondern erst am Sonntag statt. Aber warum?

Die Antwort ist ganz einfach und dürfte dem einen oder anderen bei den Namen der beteiligten Teams schon klar geworden sein. Schuld ist das DFB-Pokalfinale.

Denn Borussia Dortmund und RB Leipzig trafen erst am Donnerstagabend in Berlin aufeinander und ermittelten den Pokalsieger 2021, mit dem besseren Ende für den BVB. Eine Regenerationszeit von deutlich weniger als 48 Stunden wäre für die beiden Klubs unzumutbar gewesen, weshalb ihre beiden Spiele auf Sonntag verschoben wurden.

Dass das Pokalfinale überhaupt an einem Donnerstag stattfinden musste, ist dem engen Spielplan in dieser Saison geschuldet. Die Spielzeit begann wegen der Corona-Pandemie deutlich später als in den Jahren zuvor, zudem ist eine Ausdehnung der Saison bis in den Juni aufgrund der EM nicht möglich.

Bundesliga: Welche Spiele finden am 33. Spieltag statt und wann?

So sehen die genauen Ansetzungen der Bundesliga-Partien an diesem Wochenende aus.

