Boxen live im TV und LIVE-STREAM: Haney vs. Diaz Jr.

In der Nacht auf Sonntag geht der WBC-Titelkampf im Leichtgewicht Haney vs. Diaz Jr. über die Bühne. Hierbei kommt es zum Duell zwischen dem regulären Weltmeister und dem Interims-Titelhalter. Der Anpfiff in der MGM Grand Garden Arena erfolgt um 2 Uhr MEZ.

Devin Haney kürte sich dank eines Sieges gegen den Russen Zaur Abdullaev im September 2019 zum WBC-Weltmeister im Leichtgewicht. Der 23-jährige US-Amerikaner, der in Rangliste des Magazins The Ring als Dritter geführt wird, verteidigte den Titel bislang dreimal. Hierbei bezwang er zunächst Alfredo Santiago sowie Yuriorkis Gamboa. Am 21. Mai 2021 gelang gegen den Venezolaner Jorge Linares der 26. Sieg in ebenso vielen Profikämpfen.

I don’t feel right unless I know I went above & beyond with my preparation!#5Days #TheDream pic.twitter.com/urXdhmhmrY — Devin Haney (@Realdevinhaney) November 30, 2021

Joseph Diaz Jr. eroberte den Interims-WM-Titel der WBC mithilfe eines Erfolges gegen den Dominikaner Javier Fortuna. Der 29-jährige US-Amerikaner gewann 32 seiner bisherigen 34 professionellen Boxkämpfe und ist seit sieben davon ungeschlagen. Der Erste im Jahr 2021 am 13. Februar gegen den Tadschiken Shavkat Rakhimov endete mit einem Unentschieden. Diaz Jr., der IBF-Weltmeister im Superfedergewicht ist, belegt in der Rangliste von The Ring den fünften Platz.

Heute Nacht geht im US-Bundesstaat Nevada der WBC-Titelkampf im Leichtgewicht Devin Haney vs. Joseph Diaz Jr. über die Bühne. GOAL versorgt Euch mit allen Infos hinsichtlich der Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

Die Eckdaten zum Boxkampf Haney vs. Diaz Jr. auf einen Blick

Kampf: Haney vs. Diaz Jr. Titel: Leichtgewicht (WBC) Austragungsort: MGM Grand Garden Arena, Nevada Kampfbeginn: 2 Uhr Kampfdistanz: Zwölf Runden von je drei Minuten

Ihr liegt hinsichtlich des Boxens bei DAZN goldrichtig. Denn: Der Pay-per-View-Anbieter hält die Ausstrahlungsrechte der wichtigsten Promoter. Daher kommt Ihr als Abonnenten in den Genuss der eindrucksvollsten Kämpfe und könnt die Titelentscheidungen in allen Gewichtsklassen mitverfolgen. Das trifft folgerichtig auch auf jenen zwischen Devin Haney und Joseph Diaz Jr. zu.

Um die Übertragungen des Boxens bei DAZN mitverfolgen zu können, benötigt Ihr jedoch ein Abonnement. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Monats- und einem Jahresdeal entscheiden. Allerdings solltet Ihr im Hinterkopf behalten, dass bei einer Vertragsdauer von 365 Tagen monatlich 2,50 Euro spart. Das liegt an der Tatsache, dass die beiden Optionen jeweils 14,99 Euro und 149,99 Euro kosten. Daher bindet Ihr Euch für zwölf Monate und legt dementsprechend mehr Geld auf den Tisch, aber de facto bekommt Ihr zwei Monate geschenkt. Hier gibt es sämtliche Informationen zu den Abos beim Bezahlanbieter.

Die Anmeldung erfolgt binnen weniger Augenblicke und dasselbe trifft auf den anderen Schritt zu. Für Besitzer eines Smart-TVs reicht es aus, wenn sie die kostenlose App von DAZN installieren. Hingegen gilt es für alle anderen Kunden, ihren traditionellen Fernseher mit einem Notebook zu verbinden. Dafür benötigt Ihr auch ein HDMI-Kabel, das Ihr ohne Weiteres und günstig kaufen könnt.

Das Angebot von DAZN umfasst auf den ersten Blick weitgehend nationalen sowie internationalen Fußball. Doch der Anschein ist irreführend, denn Ihr könnt überdies Übertragungen und Specials von etlichen anderen Disziplinen mitverfolgen. Hinsichtlich des Kampfsports erstreckt sich die Palette neben auf das Boxen auch auf UFC. Zudem findet Ihr im Programm etwa die NBA, die NFL, die Europacup-Wettkämpfe im Handball, Darts-Turniere und viele Wintersportarten.

Dreams to reality, Headlining in Vegas next sat. This on the Vegas strip!🔥 pic.twitter.com/1qlqubmU0q — Joseph Diaz (@JosephDiazJr) November 25, 2021

Genau genommen könnt Ihr bei DAZN das gesamte Programm der Fight Card rund um das Duell Devin Haney gegen Joseph Diaz Jr. mitverfolgen. Die Main Card umfasst außerdem den Titelkampf im Frauen-Weltergewicht Jessica McCaskill – Kandi Wyatt und jenen um den IBF-Gürtel im Schwergewicht Filip Hrgovic – Emir Ahmatovic.

Zuvor gehen sechs Vorkämpfe über die Bühne. Hierbei handelt es sich etwa um die Matches Montana Love vs. Carlos Diaz, Quatavious Cash vs. Austin Williams und Alexis Espino vs. Rodolfo Gomez Jr. Obendrein stehen jene zwischen Marc Castro und Ronaldo Solis sowie zwischen Ricardo Sandoval und Carlos Buitrago auf dem Programm.

Die Möglichkeit, ein gewöhnliches Fernsehgerät mithilfe eines Notebooks und eines HDMI-Kabels in ein Smart-TV umzufunktionieren, ist den LIVE-STREAMS zu verdanken. Hierbei liegt Ihr bei DAZN goldrichtig, denn der Pay-per-View-Anbieter überträgt alle Sportereignisse ebenso im Internet. Daher könnt Ihr mit einem WLAN-Netz oder einem passenden Datenvolumen die gesamte Boxnacht rund um den Kampf Haney vs. Diaz Jr. von überall aus mitverfolgen. Dazu eignen sich auch Smartphones und Tablets.

