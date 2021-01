Gladbach vs. BVB: "Ich liebte ihn" - Welchen Bundesliga-Star Marcus Thuram auf der Playstation abfeierte

Marcus Thuram kickt seit 2019 bei Borussia Mönchengladbach. Vor zwölf Jahren feierte er die Fohlen und einen Ex-Star bei der EA-Sports-Reihe FIFA ab.

Die EA Sports Reihe FIFA kennt heutzutage fast jeder Fußballfan und wohl erst recht jeder Profi. Zahlreiche Stars der heutigen Weltelite sind mit diesem Klassiker aufgewachsen, man hat darin den Traum vom Profifußball auf der Konsole vorgelebt und auch den einen oder anderen Lieblingsspieler für sich entdeckt.

So auch Marcus Thuram, der seit Sommer 2019 für den Bundesligisten auf Torejagd geht. Der Franzose und Sohn von Legende Lilian Thuram war ebenfalls einer, der sich in seiner Kindheit dem Gaming-Klassiker widmete und dabei ein Faible für einen ganz bestimmten Spieler entwickelte.

Dabei tat es dem heute 23 Jahre alten Mittelstürmer der Fohlen ausgerechnet einer an, der bei den Gladbachern einst zum Unterschiedsspieler reifte - nämlich Marco Reus. "Es war 2009. Als ich auf der PlayStation FIFA gespielt habe, wählte ich die Borussia aus. Ich liebte Marco Reus", verriet Thuram im Sommer 2019 im Gespräch mit der Sport Bild.

Der Grund für Thurams Vorliebe für den FIFA-Charakter Marco Reus ursachte aber jedenfalls nicht nur in dessen Werten im Videospiel. "Er ist ein extrem guter Spieler, auch als Figur an der Spielkonsole. Das war er damals schon. Noch sehr jung, richtig gut und richtig schnell. Und ich mochte seine damalige Frisur, diesen Irokesenschnitt", so der französische Nationalspieler über den heutigen BVB-Star.

Thuram feierte Reus bei FIFA 09: Wechsel zu Gladbach hatte andere Gründe

Nun würde es eigentlich nahe liegen, dass Thurams Transfer von EA Guingamp in die Bundesliga auch auf dieser Vorliebe für den Niederrhein und dem für Reus so wichtigen Klub basierte. Aber dem war nicht so - vielmehr sprachen andere Argumente für die Entscheidung des Angreifers.

"Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Das Land, die Liga, vor allem aber der Verein und der Trainer – und der erste Eindruck. Der löst etwas in dir aus, was du nur schwer beschreiben kannst", erklärte er weiter.

Diese erste Impression war ein echtes Wow-Gefühl, wie Thuram weiter verriet. Vor allem der Borussia-Park hatte es ihm angetan. "Ich mag Superhelden und ihre Filme. Als ich das erste Mal hier ankam, war es Nacht. Der Borussia-Park und das Gelände drumherum waren grün beleuchtet. Ich fühlte mich wie in 'Green Lantern' (Superhelden-Film aus 2011; d. Red.). Das war richtig cool, ich habe mich auf Anhieb wohlgefühlt. Klingt verrückt, aber mir gefiel die Atmosphäre sofort", erklärte er seinerzeit.

Auch am Freitagabend will Thuram sich im Borussia-Park nach seiner Sperre (wegen einer Spuckattacke) wieder zu Hause fühlen und gemeinsam mit seinen Kollegen das Spitzenspiel gegen den BVB (20.30 Uhr im LIVE-TICKER) für sich entscheiden. Dabei trifft Thuram natürlich auch auf FIFA-Idol Marco Reus, der mittlerweile Kapitän von ist, und den er noch vor zwölf Jahren auf der Konsole anhimmelte.