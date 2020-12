Klub-Boss bestätigt: Christian Eriksen soll Inter Mailand verlassen

Nach nicht einmal einem Jahr ist klar: Die Zeit von Christian Eriksen bei Inter Mailand geht zu Ende. Der Däne soll noch im Januar wechseln.

Giuseppe Marotta, Klub-Boss von , hat bestätigt, dass Christian Eriksen den Klub nach nicht einmal einem Jahr schon wieder verlassen kann. Der Däne kam erst im Januar dieses Jahres für eine Ablösesumme in Höhe von 27 Millionen Euro von Tottenham zu den Nerazzurri.

"Eriksen steht auf der Transferliste", berichtete Marotta bei Sky Sport Italia und nannte auch den Grund: "Er hat sich schwergetan, sich in der Mannschaft zurechtzufinden, er funktioniert nicht in diesem Kader", erklärte er. "Das ist einfach eine Tatsache", bekräftigte Marotta.

Inter will Eriksen Möglichkeit geben, regelmäßig zu spielen

Bei Trainer Antonio Conte hat der Däne einen schweren Stand. "Die Situation hat sich so entwickelt. Es ist nur fair, dass man ihm die Möglichkeit gibt, dass er zu einem Klub geht und dort regelmäßig spielt", sagte Marotta.

In dieser Saison stand Eriksen nur sechsmal in allen Wettbewerben in der Inter-Startelf.