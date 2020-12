BVB (Borussia Dortmund) bei Eintracht Braunschweig live: Der DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER - 0:1

Der BVB (Borussia Dortmund) muss heute bei Eintracht Braunschweig ran und im DFB-Pokal bestehen. Goal ist im LIVE-TICKER mit von der Partie.

Letztes Spiel des Jahres für den BVB ( )! Nach einer turbulenten Hinrunde der Saison 2020/21 in der will man heute Abend bei Eintracht Braunschweig keinesfalls schwächeln, sondern sicher in die nächste DFB-Pokalrunde einziehen.

Eintracht Braunschweig vs. BVB (Borussia Dortmund) 0:1 (0:1) Tore: 0:1 Hummels (12.) Aufstellung Braunschweig Fejzic - Schlüter, Wydra, Nikolaou, Wiebe - Kammerbauer, Balla - Kaufmann, Kobylanski, Bär - Abdullahi. Aufstellung BVB Hitz - Morey, Hummels (ab 46. Akanji), Zagadou, Guerreiro - Delaney - Bellingham, Brandt - Sancho, Tigges, Reyna. Gelbe Karten: Ben Balla (19.), Bellingham (24.)

58. | Mit ihrer zweiten Torszene belegen die Braunschweiger, dass sie die Hoffnung hier längst nicht aufgeben müssen. Der BVB sollte spätestens jetzt gewarnt sein. Es gilt, Aufmerksamkeit und Konzentration hochzuhalten.

56. | Aus dem Nichts wird die Eintracht plötzlich gefährlich. Suleiman Abdullahi setzt Marcel Bär ein, der sich halblinks im Strafraum gegen Mateu Morey durchsetzt und seinen Linksschuss an den Querbalken hämmert.

55. | Dortmund behält die Angelegenheit voll und ganz unter Kontrolle. Noch fehlt das zweite Tor, um noch mehr Ruhe rein zu bekommen.

54. | Zentral von der Strafraumgrenze spitzelt Jadon Sancho die Pille in die Spitze. Steffen Tigges kommt gegen Jasmin Fejzic einen Schritt zu spät.

51. | Auf der Gegenseite läuft der Ball beim BVB wieder gut. Julian Brandt taucht, bedient von Jude Bellingham, halbrechts im Strafraum auf. Der Rechtsschuss zischt rechts am Gehäuse von Jasmin Fejzic vorbei.

50. | Immerhin gibt es jetzt mal eine Standardsituation. Aus dem Freistoß von der rechten Seite jedoch wissen die Hausherren nichts zu machen. Die hohe Hereingabe fängt Marwin Hitz souverän ab.

47. | Über die rechte Seite spielen sich die Dortmunder gut in den Sechzehner durch. Jadon Sancho spielt den klugen Pass. Rechts in der Box sucht Jude Bellingham den Abschluss. Jasmin Fejzic verkürzt stark den Winkel und blockt ab.

46. | Ohne personelle Veränderungen schickt Daniel Meyer seine Mannschaft in den zweiten Spielabschnitt.

46. | Das Runde rollt wieder über das Grüne.

Eintracht Braunschweig vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: 2. Halbzeit

46. | Edin Terzic muss zur Pause wechseln. Für den angeschlagenen Mats Hummels spielt ab sofort Manuel Akanji.

Halbzeit | Bislang läuft für den Favoriten alles nach Plan. Borussia Dortmund führt in der 2. Runde des DFB-Pokals bei Eintracht Braunschweig verdient mit 1:0. Von Beginn an übernahm der Bundesligist das Kommando. Ohne ein Feuerwerk abzubrennen, zogen die Schwarz-Gelben ihr Spiel ruhig und besonnen auf. Eine der sich bietenden Standardsituationen nutzen die Männer von Edin Terzic zur Führung. Und der BVB verzeichnete zwei weitere hochkarätige Chancen. Gefahr strahlten die Braunschweiger lediglich einmal aus. Zwar traten die Hausherren mutig auf, beteiligten sich durchaus aktiv an dieser Partie. Zu Ende gespielt bekamen die Jungs von Daniel Meyer ihre Angriffe mit der einen Ausnahme allerdings nicht.

Eintracht Braunschweig vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Halbzeit

45.+1. | Überaus pünktlich bittet der Unparteiische die Akteure zur Pause in die Kabinen.

45. | Links an der Strafraumgrenze möchte Lasse Schlüter zwischen zwei Dortmundern durch und lässt sich plump fallen. Benjamin Cortus bedeutet sofort, dass bitte weitergespielt werden soll.

43. | Mateu Morey lässt nahe der Mittellinie Lasse Schlüter über die Klinge springen und fängt sich für das Foul die Gelbe Karte ein.

42. | Auch über eine Standardsituation kommen die Braunschweiger nicht zum Zug. Schon die Hereingabe passt nicht. Und so trudelt die Begegnung der Pause entgegen.

39. | Derzeit beruhigt sich das Geschehen auf dem Platz. In Phasen darf der Außenseiter ein wenig mitspielen. Ernsthaft zum Zug kommt der BTSV nicht.

36. | Somit hat der Bundesligist alles im Griff. Mit der Führung im Rücken reißen sich die Westfalen kein Bein aus, lassen Ball und Gegner laufen. Bei allem Bemühen bekommen es die Braunschweiger einfach nicht zu Ende gespielt.

34. | Erneut wird dem BVB eine Freistoß auf der linken Seite zugesprochen. Jadon Sancho kümmert sich darum. Nach der Hereingabe setzt sich Jude Bellingham halbrechts in der Box sehr gut durch, feuert mit dem rechten Fuß und nagelt die Pille aus sechs Metern an den rechten Pfosten.

32. | Insgesamt geht die Dortmunder Führung in Ordnung. Neben den größeren Spielanteilen verzeichnet der Bundesligist auch Torabschlüsse. Davon hatte Eintracht Braunschweig bislang nur einen. Zwar agiert der Zweitligist durchaus mutig, bietet dem Gegner aber insbesondere zu viele Standardsituationen an.

30. | Zentral im Strafraum legt Jude Bellingham mit der Fußspitze zurück. Thomas Delaney zieht aus etwa 18 Metern mit dem linken Fuß ab, lässt es aber gewaltig an Zielgenauigkeit vermissen.

27. | Nun ist wieder der BVB am Zug. Allerdings gestaltet sich der Winkel für Giovanni Reyna rechts im Sechzehner nicht so günstig. Der Rechtsschuss verfehlt prompt den Kasten von Jasmin Fejzic.

24. | Jetzt ist erstmals ein Dortmunder fällig. Jude Bellingham wird aufgrund eines Fouls an Yassin Ben Balla verwarnt.

22. | Nach einem Rückpass von Jannis Nikolaou spielt Keeper Jasmin Fejzic den Ball fast komplett in die Füße von Jude Bellingham. Die Kugel springt halbrechts in der Box zu Julian Brandt, der sich die Ecke praktisch aussuchen kann, mit dem linken Fuß aber kläglich verzieht.

19. | Mit seinem Einsteigen gegen Julian Brandt sorgt Yassin Ben Balla dafür, dass Schiedsrichter Benjamin Cortus erstmals nach dem gelben Karton kramt.

17. | Erneut schenken die Braunschweiger eine Standardsituation her. Diesmal geht Raphael Guerreiro auf der linken Seite zu Werke. Die hohe Hereingabe köpft Steffen Tigges am langen Eck vorbei.

14. | Früh gerät der Zweitligist in Rückstand, was es für den Außenseiter nun natürlich schwer macht. Zwar versuchen die Hausherren auch jetzt mutig zu bleiben, kommen aber weiterhin nicht zum Abschluss.

Eintracht Braunschweig vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Tor durch Hummels

12. | Tooooor! Eintracht Braunschweig - BORUSSIA DORTMUND 0:1. Eine erste Standardsituation bringt sofort Erfolg. Von der linken Seite tritt Jadon Sancho den Ball mit dem rechten Fuß und Zug zum Tor in die Mitte. Thomas Delaney geht auf den ersten Pfosten, erwischt die Kugel aber nicht. Dahinter hat Danilo Wiebe schlechte Sicht, vermag daher nicht zu klären. So fällt die Pille im Torraum vor die Füße von Mats Hummels, der die Ruhe behält und mit dem linken Fuß vollstreckt. Für den BVB-Kapitän ist das der insgesamt sechste Treffer im .

9. | Noch wie vor spielt sich das Geschehen beinahe ausnahmslos im Mittelfeld ab. Regelmäßig macht sich der Zweitliga-Aufsteiger auf dem Weg nach vorn. Hinten brennt für die Männer von Daniel Meyer noch überhaupt nichts an.

6. | Und schon macht die Eintracht wieder mit. Von der rechten Seite hoppelt ein Ball in den Dortmunder Strafraum. Dort jedoch fehlt ein Abnehmer - kein Braunschweiger weit und breit.

5. | Dann ergreifen die Borussen wieder die Initiative. Wirklich Druck aber bekommt der Bundesligist nicht aufgebaut. Die Partie ruckelt noch gewaltig.

3. | Zunächst machen sich die Gäste nicht ganz unerwartet um das Spielgeschehen verdient. Nun aber trauen sich die Hausherren erstmals nach vorn. Fabio Kaufmann ist auf dem rechten Flügel unterwegs. Für eine Abschkusshandlung aber reicht es auch hier noch nicht.

2. | Natürlich vermisst Braunschweig als unterklassiger Verein die Zuschauer in solch einem Spiel ganz besonders - nicht nur wegen der Finanzen. Im Eintracht-Stadion wäre jetzt die Hölle los.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff. Bei neun Grad und stark bewölktem Himmel ist es derzeit trocken. Der Rasen präsentiert sich in ganz ordentlicher Verfassung.

Eintracht Braunschweig vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Anpfiff

vor Beginn | Kurz vor Spielbeginn blicken wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Benjamin Cortus. Der 39-jährige Bundesliga-Referee kommt zu seinem 15. Einsatz im DFB-Pokal. Zur Seite stehen ihm dabei die Assistenten Florian Heft und Markus Häcker.

vor Beginn | Die letzte gemeinsame Saison bestritt man 2013/14 in der Bundesliga. Der BVB gewann damals beide Partien mit 2:1. Im DFB-Pokal hat es bislang vier Auseinandersetzungen gegeben - mit vollkommen gleich verteiltem Erfolg. Während sich zunächst die Dortmunder 1965 und 1988 durchsetzen, gingen die letzten beiden Begegnungen 1989 und 2005 an Braunschweig.

vor Beginn | Mit breiter Brust jedoch kann auch die Eintracht nicht auftreten. Die Schießbude der 2. Liga (29 Gegentreffer) stellt offensiv häufig nur ein laues Lüftchen dar (13 Saisontore). Seit drei Begegnungen ist der BTSV ohne Sieg, verlor die letzten beiden Heimspiele ohne eigenen Torerfolg gegen Osnabrück (0:2) und (0:3). Der letzte Dreier auf eigener Wiese wurde Anfang des Monats gegen den eingefahren (2:1).

vor Beginn | Hoffnung schöpfen die Braunschweiger aus den zuletzt sehr wechselhaften Leistungen des BVB. Die kürzliche Entlassung von Lucien Favre belegt ja, dass dort wahrlich nicht alles nach Wunsch läuft. Zumindest auswärts jedoch funktionierte es ganz ordentlich, da waren die Borussen fünf Bundesligapartien in Folge ohne Niederlage geblieben, gewannen vier davon - bis es ausgerechnet unter dem neuen Trainer Edin Terzic am vergangenen Freitag die 1:2-Pleite bei setzte.

vor Beginn | Der Fünfzehnte der 2. Liga empfängt den Fünften der Bundesliga, der zudem aktueller Champions-League-Teilnehmer ist und dort als Gruppensieger das Achtelfinale erreichte. Auf dem Papier ist die Favoritenrolle klar verteilt. Wenn da nicht die Sache mit den Pokalgesetzen wäre ...

vor Beginn | Bei den Gästen aus Dortmund wird eifrigst rotiert. Mit Raphael Guerreiro, Mats Hummels, Jadon Sancho und Giovanni Reyna verbleiben lediglich vier Profis in Borussias Anfangsformation. Stürmer Steffen Tigges kommt zu seinem Debüt in der ersten Mannschaft des BVB. Nicht zur Verfügung stehen nach wie vor Erling Haaland und Marcel Schmelzer. Reinier, Mahmoud Dahoud und Felix Passlack sind zum Teil angeschlagen und bekommen genauso eine Pause wie Youssoufa Moukoko. Dennoch ist Dortmunds Bank prominent gesetzt, dort finden sich ausnahmslos Nationalspieler.

vor Beginn | Auf Seiten der Hausherren nimmt Daniel Meyer im Vergleich zum letzten Punktspiel am Samstag fünf Veränderungen vor. Anstelle von Robin Ziegele, Felix Kroos, Manuel Schwenk, Yari Otto und Nick Proschwitz, die heute alle auf der Bank Platz nehmen werden, rutschen Lasse Schlüter, Martin Kobylanski, Marcel Bär, Yassin Ben Balla und Suleiman Abdullahi in Braunschweigs Startelf.

vor Beginn | Dem stellt sich Borussia Dortmund in folgender Besetzung entgegen: Hitz - Morey, Zagadou, Hummels, Guerreiro - Delaney, Bellingham, Brandt - Sancho, Reyna, Tigges.

vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Eintracht Braunschweig geht die heute Aufgabe mit diesen elf Spielern an: Fejzic - Schlüter, Wydra, Nikolaou, Wiebe - Kammerbauer, Ben Balla, Kaufmann, Kobylanski, Bär - Abdullahi.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zur 2. Runde des DFB-Pokals zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und Eintracht Braunschweig.

Eintracht Braunschweig vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung Eintracht Braunschweig:

Fejzic - Schlüter, Wydra, Nikolaou, Wiebe - Kammerbauer, Balla - Kaufmann, Kobylanski, Bär - Abdullahi.

Aufstellung BVB:

Hitz - Morey, Hummels, Zagadou, Guerreiro - Delaney, Bellingham - Sancho, Brandt, Reyna - Tigges

Eintracht Braunschweig vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Die historische Bilanz vor der Partie heute

Eintracht Braunschweig 40 Duelle Borussia Dortmund 15 Siege 15 10 Remis 10 62 Tore 59

Eintracht Braunschweig vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur 2. Pokalrunde

Nach dem Bundesliga-Sturz aus den Champions-League-Rängen will Vize-Meister Borussia Dortmund das Kalenderjahr mit einem Pflichtsieg im DFB-Pokal beim Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig abschließen.

Michael Zorc hat die Schmach noch nicht ganz vergessen. Denn Borussia Dortmunds Sportdirektor war schon in Amt und Würden, als sich der BVB 2005 mit einer 1:2-Niederlage im DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig blamierte. Das soll sich am Dienstag (20.00 Uhr/Sport1 und Sky) auf keinen Fall wiederholen, wenn der verunsicherte Vize-Meister 15 Jahre später erneut beim Zweitliga-Aufsteiger antreten muss - und kurz vor Heiligabend nicht noch tiefer in die Krise schlittern will.

"Es ist schwierig, so etwas vollständig zu verdrängen. Das Gute ist, dass zumindest keiner unserer aktuellen Spieler damals schon dabei war", sagte der 58-Jährige und ließ im gleichen Atemzug keine Ausreden für ein erneutes Debakel zu: "Wir haben die Favoritenrolle und dürfen nie vergessen, dass man eine Pokalniederlage nicht reparieren kann."

Eine zweite Pleite, nur vier Tage nach der 1:2-Niederlage bei Union Berlin, wäre auch für den neuen Trainer Edin Terzic eine schwere Hypothek über die Weihnachtsfeiertage. Dem 38-Jährigen lag die sportliche Enttäuschung von Berlin durchaus schwer im Magen, selbst am trainingsfreien Sonntag saß Terzic an der Analyse dieses nicht einkalkulierten Ergebnisses.

"Aber jetzt ist Union komplett aufgearbeitet", sagte der Nachfolger des vor gut einer Woche beurlaubten Lucien Favre und betonte: "Ab sofort geht es darum, gegen Braunschweig eine sehr gute und frische Mannschaft zusammenzustellen, die ihre PS auf den Rasen bringt." Dies sei "nicht ganz einfach, denn wenn es nach diesem anstrengenden Jahr bei uns nicht eine gewisse Müdigkeit gäbe, wäre das ja auch nicht in Ordnung."

Da käme ein Comeback von Erling Haaland sehr gelegen, aber auch der Norweger kann den natürlichen Heilungsprozess nur bedingt beschleunigen - sein Muskelfaserriss ist noch nicht vollständig auskuriert. Immerhin: Der Torjäger kehrte von seiner Rehamaßnahme in nach zurück und soll im neuen Jahr wieder zur Verfügung stehen. "Ich fühle mich gesund und bin bald wieder zurück", sagte er am Sonntag bei der Ehrung als Norwegens Fußballer des Jahres, "vielleicht seht ihr mich in ein paar Tagen wieder spielen."

Noch etwas weiter ist Offensivspieler Thorgan Hazard. Der Belgier kehrte nach einer Muskelverletzung am Montag wieder auf den Trainingsplatz zurück. Terzic ließ aber offen, ob zumindest ein Kurzeinsatz des 27-Jährigen denkbar sei.

Bei den Braunschweigern stimmte man sich mit Videoszenen vom Erstrundensieg gegen (5:4) auf das Gastspiel des BVB ein. "Wir wollten damit dieses Pokalgefühl noch einmal hoch holen", sagte Eintracht-Trainer Daniel Meyer, der seine Mannschaft nicht als chancenlos ansieht: "Es wird wichtig werden, dass wir das Spiel lange offen halten."

