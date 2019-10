Arminia Bielefeld vs. FC Schalke 04: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - die Übertragung des DFB-Pokals

Im DFB-Pokal trifft Arminia Bielefeld auf Schalke 04. Wir liefern Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und im LIVE-STREAM.

Zweitligist Arminia Bielefeld empfängt am Dienstag in der zweiten Runde des DFB-Pokals den . Um 20.45 Uhr ist Anpfiff in der SchücoArena. Der Schiedsrichter Partie ist Manuel Gräfe.

Für die Arminia läuft es in der 2. derzeit ausgesprochen gut. Nach elf Spieltagen stehen die Ostwestfalen auf dem zweiten Tabellenplatz vor dem VfB Stuttgart. Im Pokal strebt das Team von Uwe Neuhaus nun ebenfalls nach Höherem.

Eine Überraschung will der FC Schalke 04 derweil verhindern. Die Knappen sind nach der Übernahme des Trainerstuhls durch David Wagner wieder erstarkt. Zuletzt gabs es im Revierderby gegen Dortmund jedoch trotz großer Chancen lediglich ein 0:0.

Arminia Bielefeld trifft auf den FC Schalke 04. Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung des -Spiels live im TV und im LIVE-STREAM. Zudem verraten wir Euch zirka eine Stunde vor Anpfiff hier die Aufstellungen,

Arminia Bielefeld vs. FC Schalke 04: Das Duell in der zweiten DFB-Pokal-Runde im Detail

Arminia Bielefeld vs. FC Schalke 04: Den DFB-Pokal heute live im TV verfolgen

Während sich die ARD und Sport1 die Rechte für jeweils ein Spiel der zweiten DFB-Pokal-Runde am späten Abend sichern konnten, liegen die Rechte für die 18.30-Spiel exklusiv bei Sky. Das Aufeinandertreffen zwischen Bielefeld und Schalke wird also nicht im Free-TV übertragen.

Eure einzige Möglichkeit das Spiel im TV zu verfolgen ist Sky. Wie ihr bei dem Pay-TV-Anbieter Arminia Bielefeld vs. FC Schalke 04 sehen könnt, erfahrt ihr in diesem Abschnitt.

Sky zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. FC Schalke 04 live im Pay-TV

Wenn ihr bereits über ein Sky-Abonnement verfügt, könnt Ihr den Pokal-Fight zwischen Schalke und Bielefeld sowohl in der Konferenz (Sky Sport 2/ Sky Sport 2 HD), als auch im Einzelspiel (Sky Sport 4 / Sky Sport 4 HD) verfolgen.

Die Vorberichterstattung zum Einzelspiel beginnt um 20.35 Uhr. Das Spielgeschehen wird dabei von Martin Groß kommentiert. Die Konferenz beginnt derweil bereits um 18 Uhr und zeigt alle acht Partien des Abends.

Um Sky nutzen zu können, benötigt ihr ein Abo. Die Informationen zu den verschiedenen Paketen entnehmt Ihr am besten der offiziellen Homepage von Sky.

Die Übertragung der DFB-Pokal-Partie Arminia Bielefeld vs. FC Schalke 04 bei Sky in der Übersicht

Konferenz:

Sender: Sky Sport 2 / Sky Sport 2 HD

Übertragungsbeginn: 18 Uhr

Kommentator: Frank Buschmann

Einzelspiel:

Sender: Sky Sport 4 / Sky Sport 4 HD

Übertragungsbeginn: 20.35 Uhr

Kommentator: Martin Groß

DFB-Pokal: Arminia Bielefeld vs. FC Schalke 04 heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Wenn Ihr die Partie im LIVE-STREAM verfolgen möchtet, ist Sky ebenfalls Eure einzige Anlaufstelle. Der Pay-TV-Sender bietet dabei zwei Möglichkeiten. Welche für Euch die Richtige ist, erfahrt Ihr hier.

Sky Go zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. FC Schalke 04 heute im LIVE-STREAM

Wenn Ihr bereits über ein Sky-Abo verfügt, könnt Ihr mit Sky Go Euer gesamtes Programm im LIVE-STREAM verfolgen. Um Sky Go nutzen zu können, benötigt Ihr Eure Anmeldedaten, die Euch bereits bei Abschluss des Abonnements mitgeteilt werden.

Die Übertragung des DFB-Pokals bei Sky Go verläuft analog zur TV-Übertragung. Ihr habt dabei die Möglichkeit, bis zu vier Geräte für den Streamingdienst anzumelden, von dem Ihr aber während des Spiels jeweils nur eines gleichzeitig nutzen.

Sky Go läuft sowohl über den PC oder Laptop als auch über das Smartphone oder Tablet über eine kostenlose App. Hier findet Ihr die passende App für Euer Endgerät:

Sky Ticket zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. FC Schalke 04 heute im LIVE-STREAM

Ihr wollte Bielefeld vs. Schalke nicht verpassen, aber kein langfristiges Sky-Abo abschließen? Sky Ticket bietet Euch die Möglichkeit, das Angebot von Sky auch kurzfristig und ohne Abo-Bindung zu nutzen.

Ihr benötigt bei Sky Ticket das Sportpaket , um den DFB-Pokal am Dienstagabend verfolgen zu können. Außerdem beinhaltet das Paket die 1. und 2. Bundesliga sowie die Champions League, Premier League und andere Sportevents wie die Formel 1.

Ihr habt dabei zwei Optionen: Das Sky Ticket kostet im Monatsticket in den ersten vier Wochen 9,99 Euro. Danach erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro pro Monat. Ihr habt dabei ein monatliches Kündigungsrecht. Für das Tagesticket zahlt ihr derweil einmalig 9,99 Euro.

Arminia Bielefeld vs. FC Schalke 04: Den DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, Bielefeld vs. Schalke im TV oder im LIVE-STREAM zu sehen? Dank Goal seid Ihr auch in diesem Fall gut versorgt. Mit unserem kostenlosen LIVE-TICKER bleibt Ihr immer auf Ballhöhe.

Jedes Tor und jede strittige Szene wird Euch von unserem Ticker möglichst detailliert beschrieben, sodass Ihr nichts verpasst. Dabei erfahrt Ihr bereits ab 20 Minuten vor Anpfiff alle wichtigen Informationen zu der DFB-Pokal-Partie.

Hier kommt ihr zum LIVE-TICKER bei Goal!

Arminia Bielefeld vs. FC Schalke 04: Die Aufstellungen der DFB-Pokal-Partie

Wem schenken Uwe Neuhaus und David Wagner ihr Vertrauen? Das erfahrt Ihr hier, sobald die Aufstellungen veröffentlicht wurden.

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. FC Schalke 04? Die Übertragung des DFB-Pokals im Überblick

Arminia Bielefeld vs. FC Schalke 04 im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV Sky ... LIVE-STREAM Sky Go , Sky Ticket ... LIVE-TICKER GOAL.com

Arminia Bielefeld vs. FC Schalke 04: Die 2. Runde des DFB-Pokals in der Übersicht