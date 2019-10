Revierderby ohne Sieger - Nullnummer zwischen Schalke und BVB: Der TICKER zum Nachlesen

Ein eher unbefriedigendes Ende findet das 95. Revierderby in der . Ein Sieger wurde nicht gefunden. Nicht einmal ein Tor ist in der ausverkauften Veltins-Arena gefallen. Das darf vor allem dem nicht gefallen. Die Königsblauen waren über weite Strecken die bessere Mannschaft, strahlten viel mehr Zielstrebigkeit aus. Doch die Jungs von David Wagner waren nicht in der Lage, ihre Torchancen zu nutzen. Überdies hatten die Knappen in der Schlussviertelstunde nichts mehr zuzusetzen, weshalb die Partie verflachte. Auf der Gegenseite verzeichneten die Statistiker mehr Ballbesitz für den BVB, der optisch überhaupt nicht zur Geltung kam. Vielmehr enttäuschten die Gäste im Großen und Ganzen. Gefahr strahlte allenfalls mal Jadon Sancho aus. Mehr passierte in Richtung gdes gegnerischen Tores nicht. Zwar wurden die Schwarz-Gelben zum Ende aktiver. An ihrer Harmlosigkeit ändert das nichts. Einzig den Rivalen brachte man damit aus dem Konzept und sorgte so für eine zerfahren Schlussphase

