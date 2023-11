"Wenn der Verein mich dann will, wird es passieren": Bernardo Silva verrät, für welchen Klub er nach Manchester City noch spielen will

Bis 2026 steht Silva noch bei Manchester City unter Vertrag. Für die Zeit danach hat er einen Traum.

WAS IST PASSIERT? Manchester Citys Mittelfeldspieler Bernardo Silva hat verraten, dass er eines Tages gerne zu Benfica nach Lissabon zurückkehren würde.

WAS WURDE GESAGT? "Ich will. Wenn der Verein mich dann will, wird es passieren", sagte Silva bei RTP (zitiert via CNN) über einen möglichen künftigen Wechsel zu Benfica.

WAS IST DER HINTERGRUND? Silva, in Lissabon geboren, stammt aus der Jugend Benficas und hatte sich bereits mit acht Jahren dem portugiesischen Topklub angeschlossen.

Allerdings bestritt er für Benficas erste Mannschaft bis dato erst drei Pflichtspiele, da er den Verein 2014 kurz vor seinem 20. Geburtstag in Richtung AS Monaco verließ, wo er seinen Durchbruch als Profi schaffte.

WIE GEHT ES WEITER? Für die kommenden Jahre wird Silva aber zunächst noch weiterhin das City-Trikot tragen. Im August hatte der immer wieder von Barcelona und Paris Saint-Germain umworbene Supertechniker seinen Vertrag beim Champions-League-Sieger bis 2026 verlängert.

Indes kann Silva hinsichtlich seines Vereins nach der Zeit bei City zwei Klubs definitiv ausschließen. Für Benficas Erzrivalen Sporting und Porto aufzulaufen, wäre ihm unmöglich. "Das wird nicht passieren", betonte der 29-Jährige.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Silva spielt seit 2017 für City, war seinerzeit für 50 Millionen Euro aus Monaco nach England gewechselt.

In der laufenden Saison hat er bislang 13 Einsätze für die Skyblues absolviert, dabei gelangen dem portugiesischen Nationalspieler drei Tore und drei Assists.