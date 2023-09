Schnäppchenklausel! Bernardo Silva kann Manchester City ab 2024 wohl für eine niedrige Ablöse verlassen

Bernardo Silvas hat bei den Citizens verlängert. Allerdings dürfen PSG und Barça offenbar weiter auf eine Verpflichtung des Portugiesen hoffen.

WAS IST PASSIERT? Bernardo Silva hat sich bei seiner Vertragsverlängerung beim englischen Meister Manchester City vor wenigen Wochen eine Ausstiegsklausel gesichert. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano. Demnach könne der Mittelfeldstar den englischen Meister ab dem Sommer 2024 für die festgeschriebene Ablöse von umgerechnet 58 Millionen Euro verlassen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Silva liebäugelte im vergangene Sommer mit einem Abschied aus Manchester. Lange wurde er mit dem FC Barcelona und PSG in Verbindung gebracht, ehe er sich Ende August zu einer vorzeitigen Verlängerung seines Vertrags entschied. Er ist nun bis 2026 an die Citizens gebunden. Der Kompromiss war dabei offensichtlich die genannte Ausstiegsklausel.

Für einen Spieler von Silvas Qualität bedeuten 58 Millionen Euro Ablöse in der heutigen Zeit eine durchaus niedrige Summe.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Silva stammt aus der Benfica-Jugend, konnte sich dort aber bei den Profis nicht durchsetzen. Nach einer Leihe wechselte er Anfang 2015 für 15,75 Millionen Euro fest zur AS Monaco. 2017 holte City den heute 29-Jährigen für 50 Millionen Euro in die Premier League.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In dieser Saison lief der portugiesische Nationalspieler in fünf Spielen für die Elf von Pep Guardiola auf. Dabei gelangen ihm ein Tor und ein Assist.