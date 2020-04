Manchester City: Bernardo Silva deutet Rückkehr zu Benfica Lissabon an

Manchester Citys Bernardo Silva hat erneut betont, wie wichtig ihm eine Rückkehr zu Benfica im Verlauf seiner Karriere ist.

Offensivspieler Bernardo Silva von hat Details zu seinem Plan, zu einem späteren Zeitpunkt seiner aktiven Laufbahn zu zurückkehren zu wollen, verraten.

"Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass es nicht in ein, zwei, drei oder vier Jahren passieren wird", sagte der 25-Jährige dem Bleacher Report. "Meine bisherige Karriere genieße ich sehr. Ich will nicht jetzt zurückkehren, aber auch nicht erst, wenn ich zu alt bin. Ich will meinem Team in guter körperlicher Verfassung helfen. Das genaue Alter kenne ich allerdings noch nicht."

Bernardo Silva: "War mein Traum, für Benfica zu spielen"

Silva war als Kind bereits großer Fan der Lissabonner und stammt aus der Jugend Benficas, konnte sich jedoch nicht bei den Profis durchsetzen und schaffte seinen Durchbruch erst bei der , mit der er 2017 überraschend französischer Meister wurde.

"Hierzu will ich etwas ausführlicher werden. Ich bin Anhänger von Benfica, mit meinem Vater bin ich damals zu allen Spielen gegangen. Es war immer mein Traum, für den Klub zu spielen. Mit 19 Jahren hatte ich nicht die Möglichkeit, dort zu spielen, weil der Trainer nicht der Meinung war, dass ich gut genug sei", führte der 43-malige portugiesische Nationalspieler aus.

Dass er damals die Flucht ergreifen musste, sei für ihn eine große Enttäuschung gewesen, ergänzte Silva. "Ich konnte nie für mein Team spielen. Ich habe diese Lücke im Herzen, und die muss ich füllen. Natürlich nicht jetzt, aber wenn sie mich dort wollen, werde ich eines Tages definitiv zu Benfica zurückkehren", schloss er ab.

Manchester City zahlte 50 Millionen Euro für Bernardo Silva

Ähnlich äußerte sich der zweifache englische Meister bereits im Februar, als er davon sprach, Benfica "etwas zu früh verlassen zu haben" .

Manchester City überwies im Sommer 2017 rund 50 Millionen Euro für Silva an Monaco. In 144 Pflichtspielen für die Skyblues gelangen dem Linksfuß 29 Tore und 33 Vorlagen. Sein Vertrag läuft noch bis 2025.