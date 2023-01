Manchester City - Bernardo Silva bestätigt: "Ich möchte zu Benfica zurückkehren"

Manchester-City-Leistungsträger Bernardo Silva hat bestätigt, dass er eines Tages zu Benfica Lissabon zurückkehren möchte.

WAS IST PASSIERT? Bernardo Silva hat über eine mögliche Rückkehr zu seinem Heimatverein Benfica aus Lissabon gesprochen und erklärt, dass er sich einen Wechsel zu den Hauptstädtern eines Tages gut vorstellen kann.

WAS WURDE GESAGT? "Ich möchte zu Benfica zurückkehren, um ihnen zu helfen, aber nicht, um meine Schuhe dort an den Nagel zu hängen", sagte er in einem Interview mit der portugiesischen Tageszeitung Record.

Der Linksfuß führte weiter aus: "Mein Traum war es nicht, für den besten Verein der Welt zu spielen, sondern für Benfica. Ich habe dort mit sieben Jahren angefangen und immer gespielt, von 12 bis 17 habe ich sehr wenig gespielt, aber dieses Niveau erreicht zu haben, erfüllt mich mit Stolz, weil ich jetzt bei einem der besten Vereine der Welt bin."

WAS IST DER HINTERGRUND? Benfica ist der Heimatverein von Bernardo Silva. Der Portugiese, der auch in Lissabon geboren wurde, durchlief dort alle Jugendmannschaften, bis er im Sommer 2014 zur AS Monaco wechselte.

Im vergangenen Sommer kam immer wieder das Gerücht um einen Abschied des 28-Jährigen auf. Demnach soll der FC Barcelona um Silvas Dienste gekämpft haben. Ende August sprach City-Coach Guardiola dann ein Machtwort: "Er wird hier bleiben, absolut. Kein Klub hat uns wegen Bernardo Silva angerufen, also bleibt er hier."