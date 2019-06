Bericht: Maurizio Sarri plant bei Juventus Turin ohne Mario Mandzukic

Juventus' Mario Mandzukic wird unter Maurizio Sarri wohl einen schweren Stand haben. Zuletzt gab es Gerüchte um einen Wechsel zu Borussia Dortmund.

Der neue Juventus-Trainer Maurizio Sarri plant wohl ohne Mario Mandzukic. Das berichtet calciomercato.com und bringt dadurch die Gerüchte um ein mögliches Interesse von Borussia Dortmund erneut ins Rollen.

Dazu passt, dass Sarri Superstar Cristiano Ronaldo nach Informationen von Goal und SPOX in einer zentralen Rolle sieht. Auch Mandzukic ist im Sturmzentrum zuhause.

Mandzukic, der in der einst für den und den auflief, steht bei Juventus noch bis 2021 unter Vertrag. In den letzten Monaten war der 33-Jährige jedoch auch mit einem Transfer zum BVB in Verbindung gebracht worden.

Gerüchte um neuen Stürmer für Watzke eine "Phantom-Diskussion"

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bezeichnete die Gerüchte um einen weiteren Neuzugang im Sturm zuletzt allerdings als "Phantom-Diskussion". Er betonte in der Bild: "Je mehr Mittelstürmer-Konkurrenz du hast, desto mehr wirst du sehen, dass alle schwächer werden."

Auf dem Markt werde sich der Bundesligist nach den Transfers von Thorgan Hazard, Nico Schulz und Julian Brandt sowie der Rückkehr von Mats Hummels aber trotzdem weiterhin umsehen: "Wir haben noch Ideen, die sind aber nicht immer leicht umzusetzen", so Watzke.

In der abgelaufenen Saison absolvierte Mandzukic 33 Spiele für Juventus, in denen ihm zehn Tore und vier Vorlagen gelangen.