FC Bayern - Benjamin Pavard: Drei neue Interessenten neben Barcelona und Inter Mailand?

Weiterhin ist nicht klar, ob Pavard Bayern über den Sommer hinaus erhalten bleibt. Und die Interessenten werden wohl zahlreicher.

WAS IST PASSIERT? Drei weitere europäische Topklubs melden offenbar Interesse an Bayern Münchens Abwehrspieler Benjamin Pavard an.

WAS IST DER HINTERGRUND? Einem Bericht des kicker zufolge haben Real Madrid und Manchester United erste Anfragen für einen möglichen Transfer Pavards eingereicht. Ebenso soll demnach der FC Liverpool Erkundungen über den 27-jährigen Franzosen eingeholt haben. Vor allem die Vielseitigkeit Pavards, der sowohl in der Innenverteidigung als auch auf den defensiven Außenpositionen spielen kann, imponiere den Reds.

Pavards Vertrag bei Bayern läuft 2024 aus. Die kommende Transferperiode könnte für den deutschen Rekordmeister also die letzte Möglichkeit sein, noch eine adäquate Ablösesumme für den französischen Nationalspieler zu erhalten.

Pavard war im Laufe des vergangenen Jahres bereits mehrfach mit einem Abschied aus München in Verbindung gebracht worden. Dabei stand ein Wechsel zum FC Barcelona ebenso im Raum wie ein Engagement bei Inter Mailand.

Bayern würde Pavard gerne halten, dessen Verhältnis zum neuen Trainer Thomas Tuchel soll sehr gut sein. Der Spieler selbst will sich nach dem Saisonfinale in der Bundesliga konkret mit seiner Zukunft beschäftigen und entscheiden, ob er seinen Vertrag beim FCB doch noch verlängert.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Pavard war 2019 für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu den Bayern gewechselt. Neben bisher drei deutschen Meistertiteln konnte der Weltmeister von 2018 mit dem FCB auch die Champions League und den DFB-Pokal (jeweils 2020) gewinnen.

In der laufenden Spielzeit steht Pavard aktuell bei 42 Pflichtspieleinsätzen, in denen ihm sieben Tore und eine Vorlage gelangen.