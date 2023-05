So wird der FC Bayern München am Samstag Meister

Nach zehnjähriger Dominanz droht dem FC Bayern München eine Saison ohne Meisterschale. Doch wie wird der FCB noch Meister?

Es galt in den vergangenen Jahren ein ungeschriebenes Gesetz: Meister in der Bundesliga wird der FC Bayern München. Seit zehn Jahren kommt der deutsche Meister aus München, zuletzt holte sich 2011/12 mit Borussia Dortmund ein anderes Team als der FCB die Schale.

Doch in diesem Jahr droht die Serie zu reißen. Denn der FC Bayern geht als Jäger und nicht als Gejagter in den letzten Spieltag und muss auf einen Patzer des Tabellenführers Borussia Dortmund hoffen, um noch eine Chance auf die Meisterschaft zu haben. Der FCB trifft am letzten Spiel auswärts auf den 1.FC Köln, die Borussia hat den 1. FSV Mainz 05 zu Gast. Was muss passieren, damit der deutsche Rekordmeister seinen elften Bundesliga-Titel in Folge feiern kann? GOAL hat die verschiedenen Möglichkeiten zusammengetragen.

So wird der FC Bayern München Meister: Die Ausgangslage

Platz Verein Spiele Punkte Tore Differenz 1 BVB 33 70 81:42 39 2 Bayern 33 68 90:37 53

Vor dem alles entscheidenden Spieltag spricht die Ausgangssituation klar für die Schwarz-Gelben: Die Borussia geht nach dem 3:0-Sieg über den FC Augsburg mit zwei Punkten Vorsprung ins Saisonfinale und hat den ersten Meistertitel seit mehr als zehn Jahren dementsprechend in der eigenen Hand. Der FC Bayern muss nach seiner Niederlage gegen Leipzig nun also auf einen Ausrutscher des BVB hoffen.

Getty Images

So wird der FC Bayern Meister: Die Szenarien

Ein Wunder braucht der FC Bayern zu einem Meistertitel zwar nicht, dafür ist der deutsche Rekordmeister aber auf Mainzer Schützenhilfe angewiesen und muss zudem sein Spiel in Köln erfolgreich bestreiten. GOAL hat die einzelnen Szenarien beleuchtet.

Was passiert ...?

... wenn der FC Bayern gegen Köln verliert? Wenn der FC Bayern sein Spiel in Köln verliert, ist die Meisterschaft futsch. Aufgrund des Vorsprungs von zwei Zählern muss der FCB im Rhein-Energie-Stadion gewinnen, ansonsten geht die Meisterschaft unabhängig vom Borussia-Ergebnis gegen Mainz nach Dortmund.

... wenn der FC Bayern gegen Köln unentschieden spielt? Bei einem Unentschieden der Bayern in Köln ginge die Meisterschaft aufgrund des Zwei-Punkte-Rückstands ebenfalls nach Dortmund.

... wenn der FC Bayern gegen Köln gewinnt? Mit einem Sieg in Köln würden die Bayern den größten Druck auf den BVB ausüben. Dennoch müsste Mainz in Dortmund ein Remis holen oder das Spiel gewinnen, damit der FC Bayern die Borussia im letzten Moment noch überholt und die Meisterschaft feiern kann. Bei einem Unentschieden wären der FCB und die Dortmunder punktgleich, was den Münchenern die Meisterschaft bescheren würde. Die Hintergründe bei Punktgleichheit haben wir fürEuch in einem separaten Artikel zusammengefasst.