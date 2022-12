FC Bayern: Benjamin Pavard offenbar für nur 15 Millionen Euro zu haben

Benjamin Pavard will offenbar den FC Bayern verlassen. Ein Abschied vor Vertragsende könnte dabei zum Schnäppchen für den neuen Klub werden.

WAS IST PASSIERT? Abwehrspieler Benjamin Pavard könnte den FC Bayern München angeblich für eine überraschend niedrige Ablösesumme verlassen. Laut der spanischen Zeitung Sport wird der Wert des Franzosen, dessen Vertrag 2024 ausläuft, auf 15 Millionen Euro taxiert. Für die Bayern wäre dies ein deutliches Verlustgeschäft, die Münchner hatten 2019 noch 35 Millionen Euro für Pavard an den VfB Stuttgart überwiesen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Eine langfristige Zukunft von Pavard beim FC Bayern scheint aber ohnehin nahezu ausgeschlossen. Nachdem er bereits vor der WM in mehreren Interviews seine Unzufriedenheit mit seinen Einsätzen als Rechtsverteidiger zum Ausdruck gebracht und mit einem Abschied geliebäugelt hatte, berichtete die Sport Bild jüngst, Pavard hätte sich bereits gegen eine Vertragsverlängerung entschieden.

Im Interview mit dem Blatt klang Sportvorstand Hasan Salihamidzic auch nicht mehr zwingend optimistisch, was einen Verbleib des Weltmeisters von 2018 angeht. "Wir haben große Ziele und werden versuchen, das Thema frühzeitig zu lösen - egal in welche Richtung. Wir müssen sehen, was für beide Seiten das Beste ist", sagte Salihamidzic.

Pavard hatte während der WM in Katar zuletzt Negativschlagzeilen produziert, angeblich sorgte er innerhalb des französischen Teams für schlechte Stimmung, nachdem er von Trainer Didier Deschamps auf die Bank gesetzt worden war. Sogar über ein Ende seiner Nationalmannschaftskarriere als Folge seines Verhaltens wurde spekuliert, sollte Deschamps im Amt bleiben.

WIE GEHT ES WEITER? Der FC Barcelona gilt als Interessent an einer Verpflichtung des 26-Jährigen, Präsident Joan Laporta bezeichnete ihn als "eine echte Option für uns". Allerdings sucht auch Barça vorrangig einen Rechtsverteidiger - also für jene Position, die Pavard eigentlich nicht mehr spielen will. Auch die Premier League und die Serie A sollen mögliche Optionen für ihn sein.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Pavard kommt bislang auf 140 Pflichtspiele für den FC Bayern. 106-mal lief er dabei als Rechtsverteidiger auf, 31-mal im Zentrum. Mit den Münchnern gewann er unter anderem dreimal die Meisterschaft und die Champions League 2020.