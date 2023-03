FC Bayern München - Benjamin Pavard lässt Verbleib beim FCB offen: "Sehen wir im Sommer"

Benjamin Pavard wollte vor Monaten noch beim FC Bayern weg, doch mittlerweile hat sich das wohl geändert. Wie es für ihn weitergeht, lässt er offen.

WAS IST PASSIERT? Benjamin Pavard hat seine Zukunft beim FC Bayern München offen gelassen. Angeblich bieten sich dem Franzosen mehrere Alternativen.

WAS WURDE GESAGT? "Ich bin sehr glücklich. Ich genieße die Zeit mit dem Team und will alle Trophäen gewinnen", sagte Pavard Sky Sport und betonte im Bezug auf einen möglichen Verbleib in München: "Den Rest sehen wir im Sommer."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag des Verteidigers läuft im Sommer 2024 aus, nach der laufenden Saison hätten die Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic also die letzte Chance, eine hohe Ablösesumme für Pavard zu generieren. Auf die Frage, ob schon Gespräche über die Ausdehnung seines Arbeitspapiers auf dem Plan stehen würden, antwortete er: "Ich weiß es nicht. Ich konzentriere mich auf das nächste Spiel."

Sollte Pavard sich gegen einen langfristigen Verbleib an der Isar entscheiden, strebt der deutsche Rekordmeister laut Sky eine Trennung an. Allerdings habe es noch keine Verhandlungen gegeben.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Für den Fall eines Abschieds von Pavard sollen der FC Barcelona, FC Chelsea und Inter Mailand Interesse an einer Verpflichtung haben. Letzterer Verein soll dem Vernehmen nach bereits im Januar um die Dienste des 26-Jährigen gebuhlt haben. Die Bayern hatten sich allerdings geweigert, den Weltmeister von 2018 im Winter abzugeben.