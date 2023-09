"Dann müssen sie es annehmen": Bei dieser Summe aus Saudi-Arabien für Mohamed Salah soll der FC Liverpool schwach werden

Noch immer bemüht sich Al-Ittihad um Reds-Star Mohamed Salah. Glen Johnson nennt seine Schmerzgrenze für den Angreifer.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige englische Nationalspieler Glen Johnson rät dem FC Liverpool, Mohamed Salah bei einem Angebot in bestimmter Höhe doch noch in diesem Sommer zu verkaufen. Der Ägypter wird aktuell von Al-Ittihad aus der Saudi Pro League umworben.

WAS WURDE GESAGT? Johnson, der von 2009 bis 2015 für Liverpool spielte, erklärte bei Betfred: "Wenn saudi-arabische Klubs einen Spieler wollen, machen sie es den Teams sehr schwer, Nein zu sagen, weil sie bereit sind, viel Geld zu bieten. Mo Salah ist nicht mehr der Mo Salah von vor zwei Jahren und wenn die Liverpooler ein Angebot von 200 Millionen Pfund (234 Millionen Euro, d. Red.) erhalten, dann müssen sie es annehmen."

Die Entscheidung liege am Ende bei Salah, so Johnson weiter: "Will er weiterhin um große Titel kämpfen oder will er in einer Liga mit niedrigerem Niveau spielen und ein Vermögen verdienen?" Sollte der 31-Jährige wirklich wegwollen, werde es für Liverpool "schwer", ihn aufzuhalten. Salah hat sich bislang nicht öffentlich zum Interesse Al-Ittihads geäußert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Liverpools Teammanager Jürgen Klopp betonte zuletzt mehrfach, Salah nicht abgeben zu wollen. Ein erstes hohes Angebot aus Saudi-Arabien sollen die Reds abgelehnt haben.

Angeblich hat Al-Ittihad aber eine letzte Offerte unterbreitet, die bei umgerechnet 250 Millionen Euro Ablöse und damit über Johnsons Schmerzgrenze läge. Das berichtet die Boulevardzeitung The Sun. Salah wäre damit mit Abstand der teuerste Fußballer der Geschichte. Sein Gehalt soll gemäß des Berichts bei 150 Millionen Euro pro Jahr liegen.

Problematisch für Liverpool: Während das Transferfenster in Saudi-Arabien noch geöffnet ist, könnte der Klub zu diesem Zeitpunkt keinen Ersatz mehr aus einer Top-Liga verpflichten. Dort ist die Wechselperiode längst beendet.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Salah wechselte 2017 für 42 Millionen Euro Ablöse von der Roma an die Anfield Road. Für Liverpool schoss der Rechtsaußen seitdem 188 Tore in 309 Spielen. Er gewann mit dem Traditionsklub zahlreiche Titel, darunter die Premier League, die Champions League, die Klub-WM und den FA Cup. Sein Vertrag läuft noch bis 2025.