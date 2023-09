"Er ist unser Spieler und er will hier spielen": Jürgen Klopp geht weiterhin von Verbleib von Mohamed Salah beim FC Liverpool aus

Al-Ittihad hört wohl nicht auf, um eine Verpflichtung von Salah zu kämpfen. Klopp gibt sich dennoch weiterhin betont gelassen.

WAS IST PASSIERT? Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat betont, dass er trotz der Abwerbeversuche aus Saudi-Arabien von einem Verbleib von Offensivstar Mohamed Salah ausgeht.

WAS WURDE GESAGT? "Ich hatte nie Zweifel an seiner Hingabe für diesen Klub", sagte Klopp am Sonntag bei Sky Sports auf die Frage nach Salahs Zukunft. "Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie ruhig wir in dieser Sache sind, während die ganze Welt so viel Aufhebens darum macht. Er ist unser Spieler und er will hier spielen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Liverpool soll zuletzt ein Angebot von Al-Ittihad aus Saudi-Arabien für Salah in Höhe von 175 Millionen Euro abgelehnt haben. Es ist jedoch wohl möglich, dass der Klub aus der Saudi Pro League seine Offerte in den kommenden Tagen noch erhöht - dort ist das Transferfenster im Gegensatz zu den Top-5-Ligen Europas schließlich noch geöffnet.

Salah stand indes bei Liverpools 3:0-Sieg am Sonntag gegen Aston Villa in der Startelf und erzielte ein Tor. Auch Teamkollege Dominik Szoboszlai, der ebenfalls traf, betonte nach dem Spiel hinsichtlich der Zukunft des 31-jährigen Ägypters bei BBC Sport: "Wir sind sehr froh, dass er geblieben ist. Natürlich sprechen wir miteinander, er will bleiben und mit uns hier sein. Wir brauchen Leute wie ihn in unserer Mannschaft."

