Rekordtorjäger des FC Liverpool: Mohamed Salah auf dem Sprung in die Top-5

GOAL wirft einen Blick auf die 20 besten Liverpooler Torschützen der Geschichte.

Der FC Liverpool gehört ohne Zweifel zu den größten Klubs in England und Europa, und einige der besten Spieler haben im Laufe der Jahre das prestigeträchtige Trikot der Reds getragen.

Doch wer waren die größten Torschützen, die jemals für die Reds gespielt haben?

Ganz vorne liegt Ian Rush. Er erzielte in 660 Einsätzen beeindruckende 346 Tore und führt damit die Liste der besten Torjäger in Liverpools Historie an.

Die Saison 1983/84 war Rushs beste Saison für den Traditionsverein: In 65 Einsätzen erzielte er 47 Treffer und wurde damit Torschützenkönig in Liga und Europapokal, wobei Liverpool beide Wettbewerbe gewann.

An zweiter Stelle steht Roger Hunt, der einzige Liverpooler Spieler, der im Finale der Fußballweltmeisterschaft 1966 in der englischen Startformation stand.

In 492 Spielen für den Verein erzielte Hunt 285 Tore.

Hunt hatte großen Anteil am Wiederaufstieg Liverpools in die erste Liga. Dank seiner 41 Tore in 41 Ligaspielen in der Saison 1961/62 schafften die Reds als Spitzenreiter der zweiten Liga den automatischen Aufstieg. Eine Saison nach dem Klassenerhalt im Oberhaus führte Hunt die Reds 1963/64 zu einem denkwürdigen Titelgewinn in der ersten Liga und wurde erneut Torschützenkönig (31 Treffer in 41 Ligaspielen).

Gordon Hodgson, der in 377 Spielen 241 Tore erzielte, komplettiert die Top drei.

Getty Images

Steven Gerrard, der wohl beste Liverpooler Spieler überhaupt und einer der besten Mittelfeldakteure seiner Generation, absolvierte in 17 Jahren 710 Spiele für Liverpool und ist damit der Spieler mit den drittmeisten Einsätzen in der Vereinsgeschichte. Er schoss 186 Tore und steht damit auf Platz fünf der ewigen Torschützenliste.

Andere bekannte Namen wie Robbie Fowler, Kenny Dalglish und Michael Owen stehen auf den Plätzen sechs, sieben und neun der Liste.

Harry Chambers vervollständigt die Top 10 mit 151 Toren in 339 Einsätzen.

Getty Images

Unter den aktiven Spielern könnte Mohamed Salah in dieser Saison in die Top-5 aufsteigen, und auch Roberto Firmino hat die 100-Tore-Marke geknackt.

FC Liverpool: Die 20 besten Torschützen der Geschichte