In der Bundesliga steigen die Partien des 19. Spieltags. Bayern München trifft dabei am Samstag (24. Januar) auf den FC Augsburg. Der Anstoß diesen bayerischen Nachbarschaftsderby erfolgt um 15.30 Uhr.

Die Allianz Arena fungiert zudem als Kulisse für die Partie zwischen dem FCB und den Fuggerstädtern. Bayern München und der FC Augsburg stehen nach 18 Meisterschaftsspielen bei 50 bzw. 16 Punkten.

GOAL zeigt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Bayern München vs. FC Augsburg im LIVE STREAM und im TV verfolgen könnt.

Bayern München vs. FC Augsburg heute live: Läuft der FCB bei Sky oder DAZN im Live Stream und live im TV?

Das Heimspiel des FC Bayern München gegen den FC Augsburg wird live von Sky gezeigt. Ihr könnt die Begegnung sowohl im klassischen TV als auch im LIVE STREAM verfolgen. Die Einstimmung beginnt um 14.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga, anschließend wird die Partie aus der Allianz Arena dort sowie in UHD und HDR übertragen. Kai Dittmann kommentiert das Spiel, moderiert wird die Sendung von Michael Leopold, als Experte ist Didi Hamann dabei.

Um die Übertragung sehen zu können, benötigt Ihr ein aktives Sky-Abo inklusive Sky Go. Alternativ steht Euch auch WOW zur Verfügung, das entweder im Jahresabo oder flexibel monatlich gebucht werden kann – aktuell für 29,99 Euro beziehungsweise 44,99 Euro pro Monat.

Wenn Ihr stattdessen die Konferenz bevorzugt, könnt Ihr ab 14.00 Uhr bei DAZN einschalten. Dort kommentiert Jan Platte, Daniel Herzog führt durch die Sendung, unterstützt von Sami Khedira als Experte. Voraussetzung dafür ist das Super Sports Paket, das derzeit 19,99 Euro im Jahresabo oder 24,99 Euro bei monatlicher Buchung kostet.

Spiel Bayern München – FC Augsburg Wettbewerb Bundesliga, 19. Spieltag Datum Samstag, 24. Januar 2026 Uhrzeit 15.30 Uhr Ort Allianz Arena (München)

Anstoßzeit Bayern München gegen FC Augsburg

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

Bayern München vs FC Augsburg: Aufstellungen

News über den FCB

Bayern München setzte sich vor einer Woche in Leipzig mit 5:1 durch. Damit fädelte der FCB den vierten Liga-Dreier ein. Nach einem 2:2 gegen Mainz 05 gelangen zuerst ein 4:0 in Heidenheim, ein 8:1 gegen den VfL Wolfsburg und ein 3:1 in Köln.

News über den FC FC Augsburg

Der FC Augsburg feierte den bislang letzten Liga-Dreier am 6. Dezember mit einem 2:0 gegen Bayer Leverkusen. Doch am Sonntag verzeichneten die Fuggerstädter mit einem 2:2 gegen den SC Freiburg das dritte Unentschieden binnen vier Meisterschaftsspiel. Einem 0:4 bei Gladbach folgte zuerst ein 1:1 gegen Union Berlin.

Form

Bilanz direkte Duelle

Bayern München vs FC Augsburg: Die Tabellen

