Arijon Ibrahimovic - "Er ist schon ein bisschen besser als ich": Zlatans Namensvetter, der beim FC Bayern für Furore sorgt

Die Aufregung war Arijon Ibrahimovic anzumerken, als er im Juli 2018 seine neue Heimat bezog. "Ich finde es voll schön hier", sagte der damals Zwölfjährige in die Kamera des vereinseigenen TV-Senders. Fortan würde er im 2017 eröffneten Nachwuchs-Campus des FC Bayern wohnen und an seinem Traum arbeiten: Profi werden, am liebsten beim deutschen Rekordmeister.

Heute, gut zwei Jahre später, ist Zlatans Namensvetter - nicht verwandt mit dem Superstar vom AC Milan - eines der hoffnungsvollsten Talente in Bayerns Akademie. Obwohl erst kurz zuvor 14 geworden, wurde er Anfang des Jahres bereits in die U17 hochgezogen. Mehr noch: Bis die Saison in der B-Junioren- aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgebrochen werden musste, war er Stammkraft unter den meist zwei Jahre älteren Kollegen, machte alle vier Spiele in 2020 von Beginn an. Beim 3:0 gegen den im Februar gelang dem Top-Talent mit Wurzeln im sogar seine erste Torvorlage bei der U17.

Zuvor war der Mittelfeldspieler für die U15 der Bayern aufgelaufen, hatte auch dort geglänzt und war Kapitän des Teams. Im Dezember 2005 geboren, als Zlatan bereits weltbekannt war und gerade für auf Torejagd ging, wurde Ibrahimovic zunächst bei der SpVgg ausgebildet. Es folgte allerdings früh der Schritt zum größeren Nachbarn, zum .

2014, gerade in der U10 des FCN noch ausschließlich als Stürmer aktiv, nannte er der offiziellen Webseite der Franken seine beiden großen Vorbilder, an denen sich bis heute nichts geändert hat - und von denen einer auf jeden Fall überhaupt nicht überraschend kommt: "Auf meiner Position finde ich Cristiano Ronaldo und Zlatan Ibrahimovic super. Das sind klasse Spieler."

Auf die Frage, ob er denn ob seines Nachnamens häufig mit Vergleichen zu Zlatan konfrontiert sei, antwortete er: "Naja, ich spiele auch im Sturm und schieße einige Tore. Aber er ist schon ein bisschen besser als ich." Schon abgeklärt wie ein alter Hase fügte er an: "Später möchte ich auch Fußball-Profi werden, aber das dauert noch. Bis dorthin will ich mit der Mannschaft gut zusammen spielen und viele Tore schießen."

"I'm Arijon Ibrahimovic, I'm from #Kosovo, I play for Bayern U15 and my favorite player is Ronaldo and Zlatan Ibrohimovic. I visit #Kosovo as much as I can, I have few fellow #Dardanians here at Bayern and we go quite well with each other." Ibrahimovic on [KOHA]. pic.twitter.com/da7g9Tq1jb