FC Bayern München, News und Gerüchte: Nübel-Leihe wohl zu teuer für Lille, Arp vor Absprung? - alles zum FCB

FC Bayern München: Nübel-Leihe für den OSC Lille wohl zu teuer

Der OSC Lille muss sich womöglich aus dem Poker um Torhüter Alexander Nübel verabschieden. Wie die Bild berichtet, stellen die Forderungen des FC Bayern München bei einem Leihgeschäft des 24-Jährigen wohl ein finanzielles Problem für den französischen Meister dar.

Demnach fordere der Rekordmeister für die angestrebte zweijährige Leihe eine Gebühr und darüber hinaus die Übernahme des fünf Millionen Euro hohen Jahresgehalts. Dies könne der von der Coronakrise gebeutelte Verein aktuell nicht stemmen.

Beim Klub von Ex-Spieler Renato Sanches ist auf der Position des Keepers frisch ein Platz frei geworden. Stammtorwart Mike Maignan wechselt als Ersatz für Gianluigi Donnarumma (PSG) zur neuen Saison für 13 Millionen Euro zur AC Milan.

Neben Lille soll auch die AS Monaco, trainiert vom ehemaligen FCB-Coach Niko Kovac, an einer Nübel-Leihe interessiert sein.

Nübel war als Nummer zwei hinter Manuel Neuer in der vergangenen Saison kaum auf Spielminuten gekommen, weshalb Berater Stefan Backs bereits im April ein Leihgeschäft angekündigt hatte. "Wir verfolgen weiterhin das Thema, dass Alex ausgeliehen wird", sagte er dem kicker: "Alex braucht regelmäßige Spielpraxis, ein paar Einsätze reichen da nicht."

Nach Bekanntgabe des Wechsels von Nübel an die Isar hatten Sport Bild und Sport1 übereinstimmend berichtet, dass dem Ex-Schalker eine gewisse Anzahl an Einsätzen schriftlich zugesichert worden sei. Neuer wollte hingegen keine Spiele abgeben.

FC Bayern München: Präsident Herbert Hainer blickt mit Stolz auf FCB-Erfolge zurück

Präsident Herbert Hainer von Bayern München hat nach der für den gesamten Verein erfolgreichen Saison ein positives Fazit gezogen. "Das ist nach den historischen sechs Titeln im vergangenen Jahr eine Gesamtleistung, auf die alle stolz sein können, die dazu beigetragen haben", wird er auf der Vereinshomepage zitiert.

In der vergangenen Spielzeit hatten im Fußball Männer und Frauen die Meisterschaft gewonnen, zudem stehen die Basketballer nach dem Gewinn des Pokals noch im Finale um den Titel gegen Alba Berlin. "Der FC Bayern kann mit dieser Saison einmal mehr wirklich sehr zufrieden sein", sagte Hainer.

Im Basketball sei das Ziel, "eine der besten Adressen in Europa zu werden, herausfordernd, aber realistisch", sagte der Präsident. Auch der Erfolg der Frauen ist für ihn wichtig. "Der Frauenfußball gewinnt international mehr und mehr an Bedeutung. Es ist heute für einen Top-Verein elementar, auch im Frauen-Bereich höchsten Ansprüchen gerecht zu werden."

Zu Beginn der neuen Bundesliga-Saison erwartet Hainer wieder Zuschauer in den Stadien: Er gehe davon aus, dass die Vereine "eine Teilauslastung genehmigt bekommen und schrittweise, möglichst zeitnah, wieder auf eine Vollauslastung hoffen dürfen".

FC Bayern München: Jann-Fiete Arp darf den FCB wohl verlassen

Nach dem Abstieg der zweiten Mannschaft des FC Bayern München in die Regionalliga darf Jann-Fiete Arp den Verein wohl verlassen. Das berichtet die Bild.

Demnach bemühe sich der Berater des 21-Jährigen, Jürgen Milewski, bereits um einen neuen Arbeitgeber für den Stürmer. Die vierthöchste Spielklasse sei für Arp keine Option, eine Rückkehr in die erste Mannschaft sei ob der durchwachsenen Leistungen ausgeschlossen.

Das Gehalt des ehemaligen Hamburgers könnte jedoch zum Problem werden. Arp, der 2019 für drei Millionen Euro vom HSV nach München gewechselt war, soll jährlich bis zu fünf Millionen Euro verdienen. Bei einem Wechsel müsste er ehebliche Einbußen in Kauf nehmen.

Ein Leihgeschäft sei ebenfalls möglich, wenn Arps neuer Verein große Teile des Gehalts übernehmen würde.

In zwei Jahren an der Isar kam das einstige Mega-Talent nicht auf einen Bundesliga-Einsatz für die Bayern, was auch den vielen Verletzungen von Arp geschuldet war.

FC Bayern München: Julian Nagelsmann wollte Marc Roca offenbar schon bei RB Leipzig

Gute Nachrichten für Bayern-Reservist Marc Roca: Offenbar ist sein neuer Trainer, Julian Nagelsmann, ein Fan des Spaniers. Wie aus dem Sport1-Podcast "Meine Bayern-Woche" hervorgeht, wollte Nagelsmann den Mittelfeldmann vor einiger Zeit bereits zu RB Leipzig lotsen.

Am Ende wurde nichts aus dem Deal, stattdessen schnappte 2020 der deutsche Rekordmeister zu. In München erlebte Roca allerdings eine mäßige Premierensaison. Der 24-Jährige kam unter Coach Hansi Flick lediglich elfmal zum Einsatz.

Für die kommende Spielzeit hat Roca sich aber offenbar viel vorgenommen. Um die gesamte Vorbereitung bei seinem Klub absolvieren zu können, verzichtete der ehemalige Profi von Espanyol Barcelona auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio.

Rocas Vertrag in der bayrischen Landeshauptstadt läuft bis 2025.

