Der Abschied von Fiete Arp wird den FC Bayern München wohl Millionen kosten, während Tolisso ein Verkaufskandidat bleibt. Alles zum FCB heute.

FC Bayern, News heute: Abschied von Fiete Arp würde FCB wohl Millionen kosten

Dass Fiete Arp den FC Bayern München diesen Sommer verlassen wird, gilt als sehr wahrscheinlich. Da der 21-jährige Stürmer noch bis 2024 unter Vertrag steht und ein Gehalt von fünf Millionen Euro pro Jahr beziehen soll, würde ein vorzeitiger Abschied die Bayern jedoch teuer zu stehen kommen.

So müssten die Münchener Arp laut Bild einen zweistelligen Millionenbetrag als Abfindung zahlen, sollte er Bayern tatsächlich verlassen. Ein Verbleib an der Säbener Straße ist dem Blatt zufolge so gut wie ausgeschlossen.

Als Interessent nennt indes der kicker den Zweitligisten Hannover 96, der für Arp dann wohl nur eine geringe Ablöse zahlen müsste.

Arp galt beim Hamburger SV einst als größtes deutsches Sturmtalent und war 2019 für drei Millionen Euro zu Bayern gewechselt. Er absolvierte allerdings nur ein einziges Pflichtspiel für die erste Mannschaft des FCB, vergangene Saison hatte er 30 Einsätze für Bayern II in der 3. Liga (fünf Tore).

Bayern München: Corentin Tolisso bleibt offenbar Verkaufskandidat

Mittelfeldspieler Corentin Tolisso bleibt beim FC Bayern München ein Verkaufskandidat für diesen Sommer. Das berichtet der kicker .

Ein Verlustgeschäft sei dabei für Bayern jedoch vorprogrammiert. Die 41,5 Millionen Euro, die der FCB 2017 an Olympique Lyon überwiesen hatte, wird man wohl kaum für den 26-jährigen Franzosen bekommen.

Zumal Tolissos Vertrag in München 2022 ausläuft. Dieser Sommer ist daher also die einzig verbleibende Möglichkeit, für den EM-Teilnehmer überhaupt noch eine Ablöse zu generieren.

FC Bayern, News heute: Kingsley Coman will wohl im Sommer weg

Kingsley Coman will den FC Bayern offenbar noch in diesem Sommer verlassen . Das berichten Sky Sport News und RMC Sport übereinstimmend.

Demnach sei der Franzose unzufrieden mit dem Klub. Für den 24-Jährigen, dessen Vertrag noch bis 2023 läuft, soll es gleich mehrere Gründe für einen Wechselwunsch geben.

Zum einen soll ihm das zuletzt unterbreitete Vertragsangebot der Münchner zu einer Verlängerung zu niedrig gewesen sein. Ein Jahresgehalt von kolportierten zwölf Millionen Euro soll ihm zu gering sein, zumal er damit womöglich weniger verdienen würde als Teamkollege Leroy Sane, der im vergangenen Sommer an die Isar gewechselt war.

