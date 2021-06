Alle Bayern-News am Donnerstag: Jonas Hofmann würde sich ein FCB-Angebot anhören und Neu-Trainer Nagelsmann darf wohl seine Assistenten mitbringen.

Alle News zum FC Bayern München am heutigen Donnerstag und was sonst wichtig wird rund um die Säbener Straße, gibt es hier.

Zudem könnt Ihr hier die Entwicklungen der vergangenen Tage beim FCB noch einmal nachlesen.

FC Bayern München: Julian Nagelsmann darf wohl seine Co-Trainer mitnehmen

Julian Nagelsmann bekommt wohl vom FC Bayern seinen Wunsch erfüllt und darf seine zwei Co-Trainer Xaver Zembrod und Dino Toppmöller mit nach München nehmen. Das berichten Sport1 und der kicker übereinstimmend.

Demnach haben sich Bayerns Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen und Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff über einen Wechsel einigen können. Laut Sport1 fließt eine sechsstellige Ablösesumme für die beiden von München nach Leipzig, dem kicker zufolge handelt es sich dabei um 200.000 Euro.

Damit sind auch die Gerüchte um Alfred Schreuder vom Tisch, der zuletzt mit einem Wechsel zum FCB in Verbindung gebracht wurde. Der ehemalige Hoffenheim-Coach arbeitete bereits bei den Sinsheimern unter Nagelsmann, ist nach seiner Entlassung 2020 aber als Assistent beim FC Barcelona unter Vertrag.

Beim FC Bayern wird es zur kommenden Saison einen großen Umbruch an der Seitenlinie geben. Neben Cheftrainer Hansi Flick haben auch die beiden Assistenten Hermann Gerland und Miroslav Klose den Verein verlassen.

Gladbach-Star Jonas Hofmann zum FC Bayern München? "Dann höre ich mir das an"

Nationalspieler Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach scheint einem Wechsel zum FC Bayern München nicht abgeneigt zu sein.

"Wenn sie fragen, dann höre ich mir das sicher mal an", zitiert Sport1 den 28-Jährigen, um den es seit einiger Zeit Wechselgerüchte gibt.

Fohlen-Sportdirektor Max Eberl hatte dem ehemaligen Dortmunder erst kürzlich ein saftiges Preisschild verpasst: "Wenn irgendwann ein Klub sagt, er bietet 40 Millionen Euro für Jonas, da kann kein Klub sagen, das interessiert mich nicht", sagte er der Bild.

Laut Sport1 sind mit Tottenham und Chelsea bereits zwei Top-Klubs an Hofmann dran. Die Gerüchte schmeicheln dem Spieler. "Es ist schön, dass wir, auch Flo (Florian Neuhaus, Anm. d. Red.), umworben werden. Das ist eine tolle Anerkennung. Ohne überheblich zu klingen: Es macht mich schon stolz, wenn dein Name mit solchen Top-Vereinen in Verbindung gebracht wird", schloss er ab.

FC Bayern München - Leroy Sane: "Wir Fußballer sind privilegiert"

Nationalspieler Leroy Sane blickt demütig auf die Rolle des Fußballs in Corona-Zeiten. "Wir sind als Fußballer privilegiert, besonders auch im Vergleich zu Athleten aus anderen Sportarten", sagte der 25-Jährige im go!d-Magazin der Deutschen Sporthilfe.

"Gerade in der Pandemie hatten einige Profisportler nicht die Möglichkeiten, ihrem Beruf nachzugehen, mussten auf Wettbewerbe und dadurch auch Einnahmequellen verzichten. Und wichtige Monate ihrer Karriere somit opfern", betonte Sane: "Es ist extrem wichtig, dass es da etwa durch die Deutsche Sporthilfe Unterstützung gibt."

Auch deshalb engagiert sich der Profi von Bayern München, dessen Mutter Regina Weber 1984 in Los Angeles Olympia-Bronze in der Rhythmischen Sportgymnastik gewann, in der Sporthilfe-Kampagne "Germany United". Die Stiftung will mit einer breiten Allianz aus Wirtschaft, Politik, Medien und Sport so für mehr Miteinander und ein neues Wir-Gefühl in der Gesellschaft sorgen - auch mithilfe von Werten wie Respekt, Vielfalt und Verantwortung. Diese hätten auch ihn geprägt, sagte Sane: "Im Sport gibt es keine Grenzen, alles ist möglich."

Mit der deutschen Nationalmannschaft unterstützt er auch die Initiative "Sportler für Sportler" für Athlet:innen aus olympischen Sportarten. Es gehe darum, anderen "etwas abzugeben, die nicht so große Verdienstmöglichkeiten haben und ständig in der Öffentlichkeit stehen", meinte Sane. Er fände es "schade", dass etwa Turner oder Leichtathleten, die "genauso hart für ihren Traum wie ein Fußball-Nationalspieler" arbeiteten, in Deutschland "nur wenig wahrgenommen werden. In meiner Zeit in England habe ich das auch schon anders erlebt."

FC Bayern: Richards-Rückkehr hängt wohl an Nagelsmann

Die Rückkehr des an die TSG Hoffenheim verliehenen Chris Richards hängt wohl von Julian Nagelsmann ab. Das berichtet der kicker. Sollte Nagelsmann in der kommenden Saison öfter mit einer Dreierkette planen, könnte der US-Boy eine Alternative bei den Münchnern sein, heißt es.

Ansonsten würde Hoffenheim ihn wohl gerne behalten. Dort ergatterte er nach seinem Leihwechsel Anfang des Jahres direkt einen Stammplatz in der Innenverteidigung und stand immer auf dem Platz, wenn seine Gesundheit es zuließ. Einem Bericht der Sport Bild zufolge wäre die TSG bereit, bis zu zehn Millionen Euro Ablöse für Richards zu zahlen.

Im Interview mit France Football hielt er sich zu seiner Zukunft zuletzt bedeckt. "Ich weiß noch nicht genau, wie meine nahe Zukunft aussehen wird, was ich aber sagen kann, ist, dass Bayern ein fantastischer Klub ist. Hoffenheim aber natürlich auch", sagte Richards: "Ich hoffe, dass sich in den nächsten Wochen alles klären wird. Es müssen noch einige Details ausgearbeitet werden."

FC Bayern München, Transfers: Das sind die fixen Zu- und Abgänge zur Saison 2021/22