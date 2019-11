FC Bayern München, News und Gerüchte: Hudson-Odoi erklärt Absage an den FCB, Uli Hoeneß verabschiedet sich

Dieser Freitag ist der letzte Tag von Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern. Und: Callum Hudson-Odoi meldet sich zu Wort. Alle FCB-News und Gerüchte.

Der befindet sich in der Länderspielpause. Beim deutschen Rekordmeister dreht sich alles um die letzten Tage von Präsident Uli Hoeneß. Am Freitag findet die Jahreshauptversammlung statt, nach der Hoeneß sein Amt zur Verfügung stellt.

Erling Haaland, so lautet derweil der Name für die Zukunft, der in der Gerüchteküche Münchens brodelt. Sein Ex-Trainer hielte einen Wechsel zum FCB allerdings aktuell für den falschen Schritt.

Außerdem: Kingsley Coman will vor dem Tor noch eigensinniger werden, Hudson-Odoi spricht über die Gerüchte rund um einen Bayern-Transfer und Jan-Christian Dreesen verrät, wie der Verein finanziell da steht.

Der FC Bayern München am Freitag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die News zum FC Bayern München der vergangenen Tage:

FC Bayern München, News und Gerüchte - Hudson Odoi: "Habe nicht gesagt, dass ich bei Bayern unterschreiben werde"

Der englische Nationalspieler Callum Hudson-Odoi hat dem FC Bayern München nach eigener Angabe zu keinem Zeitpunkt eine Wechsel-Zusage gegeben. Nachdem der FC Bayern in der vergangenen Winterpause öffentlich Interesse an einer Verpflichtung verkündet hatte, verlängerte Hudson-Odoi letztlich beim bis 2024.

"Ich habe weder gesagt, dass ich definitiv bei Bayern unterschreiben werde, noch, dass ich nicht unterschreiben werde. Ich habe darüber nachgedacht", sagte der 19-jährige Flügelstürmer dem englischen Telegraph . "Es war die richtige Entscheidung, bei Chelsea zu bleiben."

FCB mit Rekorden bei Umsatz und Gewinn: "Da reibt man sich die Augen"

Bayern Münchens Finanzchef Jan-Christian Dreesen platzt fast vor Stolz, wenn er über die wirtschaftliche Lage des deutschen Rekordmeisters spricht. "Die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre ist gewaltig – und zwar auf allen Ebenen, auch auf der Ausgabenseite. Der Umsatz hat sich in dieser Zeit mehr als verdoppelt, der Gewinn sogar mehr als verzehnfacht. Da reibt man sich schon die Augen", sagte Dreesen dem Magazin 51 vor der Jahreshauptversammlung am Freitagabend.

Auch wenn die Konkurrenz den Münchnern zuletzt sportlich etwas näher gerückt ist oder sie sogar überholt hat - finanziell bewegen sich die Bayern im deutschen Fußball weiterhin in anderen, einsamen Sphären. Auch das Geschäftsjahr 2018/19 schloss der Doublesieger trotz des Ausscheidens im Achtelfinale der mit wirtschaftlichen Rekorden ab. Das berühmte bayerische Festgeldkonto ist weiter prall gefüllt.

Bayern-Star Kingsley Coman verrät: "Ich will egoistischer werden"

Kingsley Coman hat angekündigt, vor dem gegnerischen Tor egoistischer werden zu wollen . Ein echter Torjäger werde aus ihm jedoch nicht mehr, sagte der Flügelspieler des FC Bayern München in einem Interview mit Le Parisien.

"Ich werde nie dahin kommen, 30, 40 oder 50 Tore in einer Saison zu schießen. Dieser Instink, ein Killer vor dem gegnerischen Tor zu sein, der fehlt mir, selbst wenn ich daran arbeite", sagte Coman vor dem EM-Qualifikationsspiel der französischen Nationalmannschaft gegen Moldawien (ab 20.45 Uhr LIVE auf DAZN).

Haaland-Jugendtrainer exklusiv: Wechsel zum FC Bayern? "Die Anforderungen wären zu hoch"

Alf Ingve Berntsen, der Erling Haaland in der Jugend von Bryne FK neun Jahre lang trainierte, ist der Meinung, dass ein Transfer des norwegischen Ausnahmetalents von RB Salzburg zum FC Bayern München zu früh käme. "Die taktischen Anforderungen bei Bayern und Liverpool wären aktuell noch zu hoch", sagte der 54-Jährige im exklusiven Gespräch mit Goal und SPOX.

Ein Wechsel zum deutschen Rekordmeister sei zudem aufgrund der Konkurrenz durch Robert Lewandowski problematisch. "Bei Bayern wäre es aktuell schwierig für ihn. Er ist noch lange nicht auf dem Niveau eines Robert Lewandowski", so Berntsen. Haaland sei trotz seines Alters ein Leitwolf, für den ein Bankplatz nicht förderlich sei. "Solange Lewandowski auf diesem Niveau spielt, wäre ein Wechsel zu Bayern nicht sinnvoll."

FC Bayern München: Kommt Erling Haaland von RB Salzburg?

Der FC Bayern hat offenbar erneut seine Fühler nach Shootingstar Erling Haaland von RB Salzburg ausgestreckt. Das berichtet der kicker am Donnerstag unter Berufung auf eigene Informationen .

Demzufolge sei der deutsche Rekordmeister bereits vor zwei Jahren am heute 19 Jahre alten norwegischen Stürmer interessiert gewesen, um diesen zunächst für den Jugendbereich zu verpflichten. Damals spielte Haaland noch für Molde FK, ehe er im Januar 2019 nach Salzburg wechselte.