FC Bayern München, News und Gerüchte: Leon Goretzka erklärt neue Bayern-Stabilität, Guardiola eine Option?

Goretzka äußert sich zur neuen Stabilität und Guardiola scheint offenbar Thema in München zu sein. Alle News und Gerüchte zum deutschen Rekordmeister.

Mittelfeldmann Leon Goretzka hat sich zur neu gewonnenen Stabilität unter Hansi Flick geäußert. Während dieser vorerst Trainer in München bleibt, hat der FC Bayern offenbar bei der Suche nach einem Nachfolger Ex-Coach Pep Guardiola ins Visier genommen.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Indes verriet Torjäger Lewandowski, mit welchem ehemaligen Spieler er in seiner Karriere gerne zusammengespielt hätte .Außerdem wird der Wechsel von Guardiola-Schützling Leroy Sane nach München scheinbar konkret. Und: Wie David Alaba als Innenverteidiger auftrumpfte.

Der am Mittwoch- alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die News zum FC Bayern München der vergangenen Tage:

Bayern-Torjäger Lewandowski: Hätte gerne mal mit Ronaldinho gespielt

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski hat verraten, gerne mal mit Ronaldinho auf dem Platz gestanden zu haben. Das sagte er im Gespräch mit Goal und SPOX im Rahmen der Goal50 -Trophäenübergabe.

"Das wäre eine echte Nummer zehn, die mich mit guten Pässen füttert", sagte der Pole über den heute 39-Jährigen.

Der brasilianische Superstar hatte seine Karriere Anfang 2018 endgültig beendet, seine erfolgreichste Zeit erlebte er beim . Dort gewann der Edeltechniker neben der und zwei spanischen Meisterschaften auch zweimal den Ballon d'Or als bester Spieler der Welt.

FCB - Goretzka: "Haben Spieler in der Mitte, die sich gut kennen"

Leon Goretzka hat sich zur neu gefundenen Stabilität des FC Bayern München unter Interimstrainer Hansi Flick geäußert und dabei besonders das Zusammenspiel mit Joshua Kimmich und Thomas Müller hervorgehoben.

"Wir haben jetzt Spieler in der Mitte, die sich gut kennen, die Stärken und Schwächen untereinander kennen und sich 100 Prozent unterstützen", sagte Goretzka gegenüber Sport1 .

In den ersten zwei Spielen unter Hansi Flick hatte Goretzka im Mittelfeldzentrum gemeinsam mit Kimmich und Müller gespielt,

Goretzka hatte vor seinen beiden Startelfeinsätzen gegen und Dortmund mit hartnäckigen Sprunggelenks- und Oberschenkelproblemen zu kämpfen und kam auch deshalb unter Kovac kaum zum Zug. Mittlerweile ist der Nationalspieler unter Flick gesetzt.

FC Bayern: Guardiola offenbar eine Option in München

Der FC Bayern beschäftigt sich auf der Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Niko Kovac offenbar mit Ex-Coach Pep Guardiola . Das geht aus einem Bericht der Sport Bild hervor.

Der Katalane sei demnach neben Erik ten Haag von und PSG-Trainer Thomas Tuchel einer von drei Kandidaten für das Traineramt.

Pep Guardiola war bereits zwischen 2013 und 2016 Trainer in München, wo er drei Mal Deutscher Meister sowie zwei Mal Pokalsieger wurde. 2016 hatte er bereits eine Rückkehr nach angekündigt.

In Manchester läuft sein Vertrag noch bis 2021.

FCB-Star Lewandowski: Ramos war mein härtester Gegenspieler

Bayern-Torjäger Robert Lewandowksi hat verraten, dass Sergio Ramos sein härtester Gegenspieler war . "Der härteste Gegenspieler? Es gibt viele gute Verteidiger, aber es war immer toll, Zweikämpfe gegen Sergio Ramos zu führen", sagte der Pole im Gespräch mit Goal und SPOX im Rahmen der Goal50 -Trophäenübergabe.

In seiner Laufbahn traf Lewandowski in der Champions League bereits acht mal auf den spanischen Innenverteidiger. Dabei traf er insgesamt sechs Mal.

Bayern-Star David Alaba als Innenverteidiger: Die Neuentdeckung eines Guardiola-Geistesblitzes

David Alaba wird nach seiner Leistung als Innenverteidiger gegen Dortmund von allen Seiten gelobt. Wie eine Guardiola-Idee ihr Comeback feiert.

Hermann Gerland: "Hansi Flick erinnert mich an Jupp Heynckes"

Hermann Gerland ist bei den Bayern ein wahres Urgestein. Der "Tiger" agierte bei den Bayern schon mehrfach als Co-Trainer und ist derzeit auch die rechte Hand von Interimscoach Hansi Flick, darüber hinaus leitet er auch das Nachwuchsleistungszentrum des Rekordmeisters. Im BR gab es am Montagabend nun ein ganz besonderes Lob für Flick. "Er erinnert mich an Jupp Heynckes. Er spricht gut mit den Spielern, ist nett zu ihnen, erzählt ihnen von Fehlern, die sie machen", sagte der 65-jährige Gerland über Flick.

Offenbar traut Gerland dem 54-jährigen Flick auch zu, das Team über das kommende -Spiel gegen am 23. November hinaus zu leiten: "Hansi ist einfach ein Experte. Er war Spieler, Co-Trainer, jetzt Chef-Trainer für zwei Spiele. Mal sehen, wie lange ..."

Flick kennt Triple-Trainer Jupp Heynckes übrigens zur Genüge: Als Spieler gewann er mit den Bayern 1989 die Meisterschaft. Trainer damals: Jupp Heynckes.

FC Bayern München: Hasan Salihamidzic zum Sportvorstand befördert

Sportdirektor Hasan Salihamidzic wird bei Bayern München wie erwartet befördert. Der 42-Jährige steigt beim deutschen Rekordmeister auf Wunsch des scheidenden Präsidenten Uli Hoeneß ab 1. Juli 2020 zum Sportvorstand auf. Dies beschloss am Montagabend der Aufsichtsrat des FC Bayern auf der letzten Sitzung seines Vorsitzenden Hoeneß, der am Freitag bei der Jahreshauptversammlung nicht mehr zur Wahl antreten wird .

"Hasan Salihamidzic ist seit Sommer 2017 Sportdirektor des FC Bayern und hat in dieser Zeit hervorragende Arbeit geleistet", teilte der Verein mit. "Dies gilt nicht nur für den Profibereich, in dem er wesentlich für den sportlichen Erfolg der letzten Jahre mitverantwortlich ist, sondern auch für den Bereich der Jugend- und Nachwuchsförderung im Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern."

ℹ️ Presseerklärung: Aufsichtsrat der FC Bayern München AG beabsichtigt Bestellung von Hasan #Salihamidžić zum Sportvorstand https://t.co/9wsczQnKJ7 — FC Bayern München (@FCBayern) 11. November 2019

FC Bayern: Anzeichen für Wechsel von Leroy Sane verdichten sich

Manchester City hat sich angeblich mit einem möglichen Abgang von Leroy Sane abgefunden. Der amtierende englische Meister hat nach Informationen des City-Insiders Sam Lee von The Athletic bereits einen Ersatz für den deutschen Nationalspieler im Blick. Die Anzeichen für einen Wechsel von Sane zum FC Bayern verdichten sich somit .

Dem Bericht zufolge will Mikel Oyarzabal von als Sane-Ersatz verpflichten. Bereits im vergangenen Sommer gab es das Gerücht um einen Wechsel zu den Skyblues. Laut Lee will City in den kommenden Monaten Kontakt zum spanischen Nationalspieler aufnehmen.