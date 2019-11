FC Bayern München, News und Gerüchte: Zico macht Heynckes für verlorenes CL-Finale verantwortlich, FCB-Leihgabe Fein träumt von Rückkehr

Der an den HSV ausgeliehene Adrian Fein schwärmt von Bayern. Zico macht Jupp Heynckes für das verlorene CL-Finale verantwortlich. Alle FCB-News.

Nach dem 6:0-Kantersieg in der gegen gegen ist der wieder in der gefragt. Am Samstag empfängt der Rekordmeister in der Allianz Arena (18.30 Uhr im LIVE-TICKER).

U21-Nationalspieler Adrian Fein spielt zwar gerade auf Leihbasis beim , träumt aber jetzt schon davon, in Zukunft für seinen Ausbildungsverein auflaufen zu dürfen.

Derweil äußert sich -Legende Zico im Gespräch mit Ex-Bayern-Verteidiger Rafinha zum verlorenen "Finale dahoam" und macht den damaligen Trainer Jupp Heynckes für die Niederlage verantwortlich.

Brasilien-Legende Zico: FC Bayern hat "Finale dahoam" wegen Jupp Heynckes verloren

Brasilien-Legende Zico hat den ehemaligen Bayern-Trainer Jupp Heynckes für das verlorene Champions-League-Finale im Jahr 2012 verantwortlich gemacht.

"Die Bayern haben verloren, weil dein Trainer übermütig geworden ist", sagte Zico in einer brasilianischen YouTube-Show im Gespräch mit Ex-Bayern-Profi Rafinha und ergänzte: "Er hat van Buyten drei Minuten vor dem Spielende eingewechselt, um ihm die Ehre zu erweisen, aus einer Laune heraus. Chelseas einzige Aktion danach war diese Ecke - und van Buyten hat Drogbas Trikotnummer angeschaut, während der das Tor geköpft hat."

Im "Finale dahoam" gegen den unterlag der deutsche Rekordmeister letztlich im Elfmeterschießen.

Bayern-Leihgabe Adrian Fein träumt vom FCB: "Seit Kindertagen großer Fan"

Der deutsche U21-Nationalspieler Adrian Fein, der aktuell vom FC Bayern an den Hamburger SV ausgeliehen ist, entwickelt sich bei den Rothosen prächtig. So prächtig, dass FCB-Nachwuchschef Holger Seitz vor wenigen Tagen bereits andeutete, Fein könnte demnächst eine Rolle im FCB-Profikader spielen.

Eine Aussicht, die sicher auch dem Mittelfeldmann gefällt. Immerhin erklärte er vor einigen Wochen im Interview mit Goal und SPOX: "Natürlich träume ich davon, eines Tages in der Bundesliga für den FC Bayern zu spielen. Ich bin Münchner und schon seit Kindertagen großer Fan des Klubs."

In der laufenden Saison stand der 20-Jährige bereits in 16 Pflichtspielen für den HSV auf dem Platz. Nach der Saison wird Fein voraussichtlich nach München zurückkehren, wo er noch einen Vertrag bis 2021 besitzt.

FC Bayern: Robert Lewandowski für Lothar Matthäus aktuell der beste Stürmer der Welt

Ex-Weltmeister Lothar Matthäus hat in der Bild -Zeitung eine Liste mit den für ihn derzeit besten elf Stürmern der Welt zusammengestellt und dabei Robert Lewandowski vom FC Bayern München auf den ersten Platz gestellt.

"Robert ist der kompletteste von allen Stürmern. Er ist topfit und hat neben einer super Technik auch einen außergewöhnlichen Torinstinkt", erklärte Matthäus. "Auf diesem hohen Niveau reicht keiner an ihn heran. Nicht Messi, nicht Ronaldo, der in meiner Top-Elf zur Zeit gar nicht vorkommt."