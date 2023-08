Warum spielen Bayern und Leipzig am Sonntag nach dem Supercup noch einmal gegeneinander?

Am Samstag steht der Supercup zwischen Bayern und Leipzig an. Kurios: Auch am Tag danach gibt es ein Duell der beiden Klubs.

Der FC Bayern München spielt am Wochenende wohl gleich zweimal gegen RB Leipzig. Zunächst steigt bekanntlich der Supercup, bei dem Meister und Pokalsieger der vergangenen Saison um den ersten Titel der neuen Spielzeit streiten. Diese Partie ist für Samstag (12. August) um 20.45 Uhr angesetzt und findet in der Münchener Allianz-Arena statt. Kurios: Offenbar treffen Bayern und Leipzig am Sonntag, also nur einen Tag nach dem Supercup, schon wieder aufeinander. Was dahinter steckt, erklärt GOAL in diesem Artikel. Warum spielen Bayern und Leipzig am Sonntag nochmal gegeneinander? Laut Berichten der dpa und Bild bestreiten Bayern München und RB Leipzig am Sonntag, den 13. August, ein Testspiel auf dem Bayern-Campus. Getty Images Hintergrund soll sein, dass die beiden Trainer den Spielern, die im Supercup nicht oder nur kurz spielen, vor Saisonstart noch eine weitere Chance geben wollen, sich auf hohem Niveau zu zeigen. Um wie viel Uhr das Testspiel am Sonntag angepfiffen werden soll, ist noch nicht bekannt. Testspiel nach dem Supercup: Wird Bayern vs. Leipzig am Sonntag im TV und LIVE-STREAM gezeigt? Das Testspiel zwischen Bayern und Leipzig am Sonntag wird nicht im TV oder LIVE-STREAM übertragen. Ohnehin soll es ein geheimes Aufeinandertreffen werden, auch Medienvertreter werden wohl nicht zuschauen dürfen. Den Supercup tags zuvor kann man sich aber natürlich live anschauen. Sky und Sat.1 übertragen Bayern gegen Leipzig am Samstag im TV und LIVE-STREAM.