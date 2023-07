DFB-Pokal: Wann spielt der FC Bayern in der 1. Runde gegen Preußen Münster?

Der FC Bayern München trifft in der 1. Runde des DFB-Pokals 2023/24 auf Preußen Münster. GOAL erklärt, wann das Spiel stattfindet.

Nicht mehr lange, dann startet die 1. Runde im DFB-Pokal 2023/24 - bereits am Freitag, den 11. August 2023, stehen die ersten von insgesamt 32 Partien an. Dann gilt es, einen Nachfolger für RB Leipzig zu finden: Die Sachsen gewannen das Finale der abgelaufenen Saison mit 2:0 gegen Eintracht Frankfurt.

Das gesamte Wochenende bis hin zum Montag, den 14. August, finden zahlreiche Spiele statt. Doch den FC Bayern München findet man wie auch Titelverteidiger Leipzig in dieser Liste der Spiele vergeblich. Wann findet also das Spiel gegen Preußen Münster statt?

Wann spielt der FC Bayern in der 1. Runde des DFB-Pokals 2023/24 gegen Preußen Münster? Und warum spielen die Bayern nicht zwischen dem 11. und 14. August 2023? GOAL klärt auf.

Getty Images

DFB-Pokal, 1. Runde 2023/24: Wann finden die Spiele statt?

Wie bereits angesprochen, wird die 1. Runde des DFB-Pokals 2023/24 vom 11. bis 14 August 2023 ausgetragen. An diesen vier Tagen finden insgesamt 30 von 32 Spielen statt. Die Partie des FC Bayern gegen Preußen Münster sowie das Duell zwischen Wehen Wiesbaden und RB Leipzig sind allerdings nicht darunter. Denn diese beiden Spiele werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen. Schuld daran sind sowohl Bayern als auch Leipzig.

DFB-Pokal: Wann spielt der FC Bayern in der 1. Runde?

Der FC Bayern München trägt sein Spiel in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen Preußen Münster am 26. September 2023 aus - und damit mehr als einen Monat später als der Rest des Teilnehmerfeldes. Leipzig spielt sein Erstrundenduell gegen Wehen Wiesbaden sogar noch einen Tag später, am 27. September.

Die zeitliche Diskrepanz ist allerdings nicht neu, denn bereits in der vergangenen Spielzeit trugen sowohl Bayern als auch Leipzig ihr Spiel in der 1. Runde rund vier Wochen später als der Rest der 60 Mannschaften aus.

DFB-Pokal, 1. Runde: Warum spielen Bayern und Leipzig so spät?

Der Grund, warum sowohl Bayern sein Spiel in der 1. Runde gegen Münster als auch Leipzig das Duell gegen Wehen Wiesbaden so spät austragen, ist einfach erklärt: Beide Mannschaften haben am Samstag, den 12. August 2023 nämlich ein anderes Spiel.

An jenem Datum spielen beide Teams im direkten Duell den DFL-Supercup aus, wenn der Meister und der Pokalsieger aus der Vorsaison aufeinandertreffen - die traditionelle Saisoneröffnung. Deshalb hat man sich, wie in der letzten Saison schon, darauf verständigt, dass Bayern und Leipzig ihr Spiel in der 1. Runde des DFB-Pokals zu einem späteren Zeitpunkt austragen.