Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Bundesliga

Das Duell zwischen Leverkusen und Augsburg bildet den Abschluss des fünften Spieltags. Goal sagt, wo Ihr die Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM seht.

Zum Abschluss des fünften Spieltags in der geben sich am Montag und der die Ehre. Kann die Werkself nach dem 6:2 in der gegen die den nächsten Sieg folgen lassen oder behalten die Fuggerstädter den Anschluss an die oberen Tabellenplätze? Anstoß ist um 20.30 Uhr in der BayArena in Leverkusen.

Leverkusen konnte am vergangenen Spieltag einen knappen 1:0-Erfolg gegen einfahren und steht aktuell mit sechs Punkten auf dem elften Tabellenplatz. Augsburg, das beim 2:0 gegen schon bewiesen hat, für eine Überraschung gut zu sein, belegt derzeit Rang sieben. Letzte Woche setzte es gegen (0:2) jedoch die erste Niederlage.

Ihr möchtet wissen, wo Bayer Leverkusen gegen den FC Augsburg am Montag live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga. Zudem gibt es hier auch die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese offiziell sind.

Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg live sehen: Die Übertragung im Überblick

Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg live ... im TV ... auf DAZN (nur Smart-TV) im LIVE-STREAM ... auf DAZN im LIVE-TICKER ... bei Goal in den Highlights ... auf DAZN

Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga im LIVE-STREAM?

Nachdem die Bundesliga viele Jahre ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt wurde, hat sich mit dem Streamingdienst DAZN inzwischen ein zweiter TV-Anbieter auf dem Markt etabliert. Das macht es jedoch nicht leichter, den Überblick zu behalten, bei welchem Sender die einzelnen Spiele übertragen werden.

DAZN zeigt Leverkusen gegen Augsburg in voller Länge im LIVE-STREAM

Für die Aufeinandertreffen zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Augsburg ist die Regelung jedoch denkbar einfach: Die Begegnung wird sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM bei DAZN zu sehen sein. Der Streamingdienst besitzt nämlich die Übertragungsrechte für alle Freitags- und Montagsspiele.

Am Montag geht DAZN bereits um 20.15 Uhr auf Sendung. Moderator Tobi Wahnschaffe versorgt Euch mit allen wichtigen Informationen zur Bundesliga, ehe Kommentator Jan Platte und Experte Sebastian Kneißl am Mikrofon übernehmen und Euch durch den Abend begleiten werden.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, braucht Ihr jedoch zunächst ein DAZN-Abonnement. Dieses kostet 11,99 Euro monatlich oder bei Abschluss eines Jahresabos einmalig 119,99 Euro. Mit dem Gratismonat, den DAZN allen Neukunden schenkt, könnt Ihr das Programm aber zunächst vier Wochen testen.

Leverkusen gegen Augsburg live sehen: Das ist das Angebot von DAZN

Hat Euch DAZN während des Probemonats überzeugen können, verlängert sich Euer Abonnement automatisch und Ihr genießt neben der Bundesliga auch die und die Europa League sowie viele weitere internationale Top-Ligen für nur knapp zehn Euro im Monat.

Das ist aber längst noch nicht alles, denn zum Programm des Streamingdienstes gehört nicht nur Fußball. Auch wenn Ihr Euch für Basketball, American Football, Eishockey, Tennis, Boxen oder Darts interessiert, kommt Ihr bei DAZN auf Eure Kosten. Eine Übersicht des kompletten Angebots findet Ihr hier.

Leverkusen gegen Augsburg im LIVE-STREAM: Auf diesen Geräten funktioniert DAZN

DAZN könnt Ihr auf allen mobilen Geräten mit einem Internetanschluss schauen. Am einfachsten ist es, über den PC oder den Laptop auf die offizielle DAZN-Webseite zu gehen. Einmal mit Euren Anmeldedaten eingeloggt, könnt Ihr sofort auf die einzelnen Live-Übertragungen zugreifen.

Wer DAZN auch unterwegs nutzen möchte, installiert am besten die kostenlose DAZN-App, die für Android-Geräte im Google Play-Store und für Apple-Produkte im iTunes-Store zur Verfügung steht. Auch hier müsst Ihr Euch nur einloggen und könnt sofort alle Inhalte ansehen.

Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga live im TV?

Wie bereits versprochen, könnt Ihr die Bundesliga und damit auch Bayer Leverkusen gegen den FC Augsburg aber nicht nur im LIVE-STREAM, sondern auch auf Eurem TV-Gerät schauen. Mit wenigen Handgriffen funktioniert DAZN nämlich auch auf Eurem Fernseher.

Die kostenlose DAZN-App steht sowohl für alle gängigen Smart-TVs als auch Spielekonsolen wie die Playstation und XBox zur Verfügung. Zudem lässt sich DAZN auch über Google Chromecast, Apple TV oder den Amazon-Fire-TV-Stick nutzen. Alle weiteren Infos findet Ihr bei DAZN News.

Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg live sehen: Die Aufstellungen in der Bundesliga

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein.

Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg live: Die Opta-Fakten vor der Partie

Bayer Leverkusen verlor kein einziges seiner 18 BL-Spiele gegen den FC Augsburg (12 Siege, 6 Remis). Leverkusen bestritt gegen kein anderes Team so viele Spiele ohne eine einzige Niederlage.

Der FC Augsburg ist gegen Leverkusen ohne Sieg, wie sonst nur gegen den . Augsburg verlor gegen Leverkusen 12 Spiele, nur gegen Bayern München mehr (14).

Bayer Leverkusen gewann die letzten 4 Spiele gegen Augsburg. Das gelang Bayer sonst nur in den ersten 7 Begegnungen gegen Augsburg, die allesamt gewonnen wurden. Leverkusen gewann gegen Augsburg 67% der Spiele, von den aktuellen Teams der BL liegt nur der Schnitt gegen höher (100%).

Bayer Leverkusen blieb in seinen letzten 4 Heimspielen gegen Augsburg ohne Gegentreffer. 5 Heimspiele in Folge ohne Gegentor gelangen Bayer nur gegen Nürnberg (zwischen 1982 und 1986) und gegen (zwischen 2008 bis 2012).

Bayer Leverkusen gelang am 4. Spieltag der 1. Saisonsieg. Damit startete Bayerr mit 4 unbesiegten Spielen in die Saison, wie zuletzt 2009/10.

Leverkusen kassierte in den ersten 4 Spielen 2 Gegentore, kein Team weniger. So wenige Gegentreffer in den ersten 4 Spielen waren es für Bayer zuletzt 2011/12 gewesen.

Der FC Augsburg verlor durch das 0-1 am 4. Spieltag gegen Borussia Dortmund erstmals in der laufenden Spielzeit. Augsburg holte trotzdem aus den ersten 4 Spielen 7 Punkte, nur 2017/18 ebenso viele.

Der FC Augsburg blieb 2 Spiele in Folge ohne Tor, wie zuletzt im Mai 2020. 3 Spiele ohne Torerfolg unterliefen Augsburg zuletzt im März/April 2015.

Augsburg ist seit 4 Auswärtsspielen unbesiegt (je 2 Siege und Remis). 5 unbesiegte Gastspiele gelangen dem FCA zuletzt im Frühjahr 2018 (1 Sieg, 4 Remis).

Augsburgs Trainer Heiko Herrlich trainierte zwischen Juli 2017 und Dezember 2018 Bayer Leverkusen. Unter Herrlich landete Bayer 2017/18 auf Platz 5 und verpasste die CL-Qualifikation nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz.

Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg live sehen: Die Bundesliga in der Übersicht