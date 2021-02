Bayer 04 Leverkusen vs. Young Boys Bern heute live: Die Europa League im TV und LIVE-STREAM

Kurz vor Schluss musste Bayer Leverkusen im Hinspiel gegen Bern das 3:4 einstecken. Das Rückspiel in der Europa League heute im TV und LIVE-STREAM.

Bayer Leverkusen oder die Young Boys aus Bern - wer schafft es ins Achtelfinale der Europa League ? Anpfiff zum Rückspiel der Zwischenrunde ist am Donnerstagabend um 21 Uhr in der BayArena.

Vor Wochenfrist musste Bayer trotz einer furiosen Aufholjagd nach 0:3-Rückstand auf dem Berner Kunstrasen doch noch eine knappe Niederlage hinnehmen (3:4). Im Rückspiel wollen die Leverkusener diese Scharte auswetzen und endlich zurück in die Erfolgsspur finden. Aus den letzten sechs Spielen konnte die Mannschaft von Peter Bosz nur einen Sieg einfahren. Das Erreichen des Achtelfinales dürfte für den ambitionierten Bundesligisten fest eingeplant sein.

Die Schweizer reiten dagegen weiter auf der Erfolgswelle. Nach dem Sieg gegen Bayer 04 am vergangenen Donnerstag konnten die Young Boys ihre Siegesserie in der Liga gegen Servette Genf weiter ausbauen. Vor allem Michel Aebischer (zwei Vorlagen) und Jordan Siebatcheu (zwei Tore) stachen im Hinspiel heraus. Für Bayer gilt es die Schlüsselspieler am Donnerstagabend in der BayArena in den Griff zu bekommen.

Bayer 04 Leverkusen empfängt Young Boys Bern zum Rückspiel in der Zwischenrunde der Europa League. Wir zeigen Euch wie Ihr das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Bayer 04 Leverkusen vs. Young Boys Bern heute live: Das Rückspiel der Europa League im Überblick

Wettbewerb Europa League | Sechzehntel-Finale | Rückspiel Begegnung Bayer 04 Leverkusen - Young Boys Bern Ort BayArena, Leverkusen Anpfiff Donnerstag, 25.02.2021, 21 Uhr

Bayer 04 Leverkusen vs. Young Boys Bern heute live: Die Europa League im TV und LIVE-STREAM

Das Hinspiel der beiden Mannschaften war trotz der Niederlage der Leverkusener sehr sehenswert. Im Rückspiel muss die Werkself nun einen knappen Rückstand aufholen, aber dazu ist die Mannschaft zweifellos in der Lage. Goal verrät Euch wie Ihr die Partie sehen könnt.



Bild: Getty Images

Bayer 04 Leverkusen vs. Young Boys Bern heute live: Die Europa League im TV sehen

Gute Nachrichten für alle Leverkusen-Fans: Die Begegnung wird live im Free-TV übertragen! Der Spartensender RTL Nitro zeigt ausgewählte Spiele der Europa League live in seinem Programm, darunter auch das Rückspiel von Bayer 04 gegen die Young Boys aus Bern.

Der LIVE-STREAM des Senders ist dagegen nicht kostenlos zu empfangen, sondern benötigt eine Buchung über TV Now. Wie Ihr das Spiel der Leverkusener gegen Bern dagegen gratis im LIVE-STREAM sehen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Absatz.

Bayer 04 Leverkusen vs. Young Boys Bern heute live: Die Europa League im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Der Streamingdienst DAZN zeigt das Spiel ebenfalls und dazu alle anderen Partien der Europa League in der K.o.-Phase! Mit dem kostenlosen Probemonat bei DAZN kostet Euch das außerdem keinen Cent. Lediglich eine Anmeldung beim Anbieter und der Download der App ist notwendig um das Programm zu empfangen. Alles weitere zum Gratismonat gibt´s hier!

DAZN zeigt nicht nur internationalen Spitzenfußball, sondern auch viele weitere Sportarten und Events. Auch die Bundesliga hat der Anbieter auf seinem Portal. Welche Spiele und Sportereignisse übertragen werden, erfahrt Ihr hier. Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats kostet DAZN circa 10 Euro monatlich im Jahresabo (119,99 Euro) oder 11,99 Euro im Monatsabo.

Bayer 04 Leverkusen vs. Young Boys Bern heute live: Die Übertragung der Europa League im Überblick

Free-TV: RTL Nitro

RTL Nitro LIVE-STREAM: DAZN (kostenlos im Probemonat), TV Now (kostenpflichtig)

DAZN (kostenlos im Probemonat), TV Now (kostenpflichtig) LIVE-TICKER: Goal

Goal Highlights: DAZN (ca. 40 Minuten nach Abpfiff)

Bayer 04 Leverkusen vs. Young Boys Bern: Die Highlights bei DAZN und Re-Live

Das Streaming-Portal DAZN hat für seine Abonnenten noch weitere spannende Angebote in seinem Leistungsumfang. So können Kunden beispielsweise schon etwa 40 Minuten nach Abpfiff der jeweiligen Partie die Highlights noch einmal in einer Zusammenfassung der besten Szenen angeschaut werden. Außerdem kann man, wenn man das Spiel verpasst hat, die kompletten 90 Minuten (oder 120 Min plus Elfmeterschießen) im Re-Live zum gewünschten Zeitpunkt sehen.

Bayer 04 Leverkusen vs. Young Boys Bern heute live: Der LIVE-TICKER von Goal zur Europa League

Mit unserem LIVE-TICKER werdet Ihr über alle Ereignisse des Spiels informiert, auch wenn Ihr es nicht live sehen könnt. Klickt Euch also mal rein und verpasst kein Tor, keine Chance und spielentscheidende Szene!

Bayer 04 Leverkusen vs. Young Boys Bern: Die Aufstellungen zur Europa League

An dieser Stelle findet Ihr - wie gewohnt - ungefähr eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen beider Mannschaften.