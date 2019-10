Basaksehir Istanbul vs. Wolfsberger AC: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, TICKER und Co. - hier läuft die Europa League live

Getty

In der Gladbach-Gruppe hat der Wolfsberger AC bisher für Aufsehen gesorgt. Nun steht das schwierige Spiel in Istanbul an. Goal weiß, wo es läuft.