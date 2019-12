El Clasico: Die Aufstellung von Barcelona und Real Madrid heute

Heute Abend empfängt der FC Barcelona Real Madrid zum Clasico. Hier erfahrt Ihr alles rund um die Aufstellung der beiden Mannschaften.

El Clasico! FC Barcelona gegen Real Madrid! Am heutigen Mittwoch kommt es mal wieder zum absoluten Gipfeltreffen in zwischen Barca und den Königlichen. Um 20 Uhr ist Anpfiff im Camp Nou.

Lionel Messi und Co. gehen als Tabellenführer ins Spiel - aber nur, weil Barca das etwas bessere Torverhältnis hat als Real. Die Madrilenen lauern nämlich punktgleich auf Platz zwei.

Die Generalprobe für den Clasico lief bei beiden Mannschaften indes nicht optimal: Während Barcelona letztes Wochenende bei Real Sociedad nur 2:2 spielte, rettete Real in Valencia nur dank eines späten Tores von Karim Benzema noch ein 1:1-Unentschieden.

vs. , El Clasico: Mit welcher Aufstellung gehen die Trainer Ernesto Valverde und Zinedine Zidane heute ins Spiel? Wir verraten Euch an dieser Stelle alls Wissenswerte!

FC Barcelona - Real Madrid: So ist die Personalsituation bei Barca vor dem Clasico

Personell steht Barca vor dem Clasico gegen Real ganz ordentlich da. Aus dem Vollen schöpfen kann Trainer Valverde allerdings nicht: Zwei Stars der Katalanen können heute Abend nicht mitwirken.

Ousmane Dembele ist Ausfall Nummer eins. Der Ex-Dortmunder fehlt bereits seit Ende November, zog sich ausgerechnet im Champions-League-Spiel gegen den BVB eine Oberschenkelverletzung zu. Voraussichtlich bis Mitte Februar wird Barca noch auf Dembele verzichten müssen.

So wirklich schmerzhaft ist der Ausfall des Franzosen ob des exzellenten Kaders von Barcelona jedoch nicht. Denn statt Dembele wird voraussichtlich Antoine Griezman in der Offensive neben Lionel Messi und Luis Suarez wirbeln.

Der zweite Spieler, der Barcelona gegen Real fehlen wird, ist Arthur. Der brasilianische Mittelfeldspieler schlägt sich mit Adduktorenbeschwerden herum und hat seit dem 1:0-Sieg bei am 1. Dezember nicht mehr gespielt. Ivan Rakitic sprang zuletzt aber stark für Arthur in die Bresche.

FC Barcelona vs. Real Madrid, El Clasico: Die voraussichtliche Barca-Aufstellung

Die Startelf: ter Stegen - Roberto, Pique, Lenglet, Alba - Busquets, de Jong, Rakitic - Griezmann, Messi, Suarez

ter Stegen - Roberto, Pique, Lenglet, Alba - Busquets, de Jong, Rakitic - Griezmann, Messi, Suarez voraussichtlich auf der Bank: Neto - Umtiti, Firpo, Semedo, Alena, Vidal, Fati

Neto - Umtiti, Firpo, Semedo, Alena, Vidal, Fati Nicht dabei: Dembele (Oberschenkelverletzung), Arthur (Adduktorenbeschwerden)

FC Barcelona - Real Madrid: So ist die Personalsituation bei den Königlichen vor dem Clasico

Real hat vor dem Clasico etwas mehr Personalprobleme als Barcelona.

Mit Marcelo und Eden Hazard werden zwei absolute Superstars fehlen, wenn am Mittwochabend im Camp Nou der Ball rollt. Der brasilianische Linksverteidiger fällt seit Ende November mit einer Wadenverletzung aus, während sich der belgische Offensivspieler am 26. November in der gegen PSG einen Haarriss im Fuß zugezogen hat und seitdem außen vor ist.

Ob Hazards Ausfall wird Trainer Zinedine Zidane im Clasico wohl auf ein 4-4-2 umstellen, sodass Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos und Fede Valverde jeweils in der Startelf stehen. An der Seite von Karim Benzema im Angriff wird wohl Gareth Bale starten.

Neben Marcelo und Hazard werden den Madrilenen indes auch der langzeitverletzte Marco Asensio sowie Lucas Vazquez und James Rodriguez gegen Barca fehlen.

FC Barcelona vs. Real Madrid: Die voraussichtliche Real-Aufstellung

Die Startelf : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Casemiro, Valverde, Kroos, Modric - Bale, Benzema

: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Casemiro, Valverde, Kroos, Modric - Bale, Benzema voraussichtlich auf der Bank: Areola, Militao, Odriozola, Isco, Vinicius, Rodrygo, Jovic

Areola, Militao, Odriozola, Isco, Vinicius, Rodrygo, Jovic Nicht dabei: Hazard (Haarriss im Fuß), Marcelo (Wadenverletzung), James (Innenbandverletzung), Vazquez (Zehenbruch), Asensio (Kreuzbandriss)

El Clasico - FC Barcelona vs. Real Madrid: Die Barca-Aufstellung im letzten -Spiel

Letzten Samstag bei verpasste der FC Barcelona den Sieg und musste sich letztlich mit einem 2:2 begnügen. Griezmann und Suarez hatten dabei für die Tore gesorgt.

Die Startelf: ter Stegen - Roberto, Pique, Lenglet, Alba - Busquets, de Jong, Rakitic - Griezmann, Messi, Suarez

El Clasico - FC Barcelona vs. Real Madrid: Die Real-Aufstellung im letzten LaLiga-Spiel

Am Sonntag gab es für Real Madrid ein 1:1 bei Valencia. In der Nachspielzeit sorgte Benzema mit seinem Treffer dafür, dass die Zidane-Elf zumindest noch einen Punkt mit nach Hause nehmen konnte.

Die Startelf: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Nacho - Valverde, Modric, Kroos - Isco, Rodrygo, Benzema

FC Barcelona - Real Madrid: Die Aufstellungen im letzten Clasico

Das jüngste Duell zwischen Barca und Real fand Anfang März diesen Jahres statt. Am 26. Spieltag der vergangenen LaLiga-Saison siegte Barcelona auswärts im Bernabeu dank eines sehenswerten Treffers von Ivan Rakitic mit 1:0 und machte damit einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft.

Die Aufstellung von Barca im letzten Clasico am 2. März 2019 (1:0)

Die Startelf: ter Stegen - Roberto, Pique, Lenglet, Alba - Busquets, Arthur, Rakitic - Dembele, Messi, Suarez

Die Aufstellung von Real im letzten Clasico am 2. März 2019 (0:1)

Die Startelf: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Reguilon - Casemiro, Modric, Kroos - Vinicius, Bale, Benzema

El Clasico: Wer zeigt / überträgt Barca gegen Real Madrid heute live im TV und im LIVE-STREAM?