Real Madrid: Eden Hazard und Marcelo fraglich für den Clasico gegen den FC Barcelona

Den Blancos droht im Duell mit dem Erzrivalen der Ausfall zweier Stammkräfte. Eden Hazard und Marcelo plagen sich mit Blessuren.

Spaniens Rekordmeister muss beim Clasico gegen den in knapp zwei Wochen womöglich auf Mittelfeldstar Eden Hazard und Linksverteidiger Marcelo verzichten. Der aktuelle Tabellenzweite veröffentlichte am Donnerstag ein Statement zum Gesundheitszustand der beiden angeschlagenen Stars und verkündete, dass beide zunächst ausfallen. Eine Dauer ihrer Abwesenheit wurde allerdings nicht genannt.

Hazard laboriert an einer Knöchelverletzung im rechten Bein, die er sich beim 2:2 in der gegen zuzog. Real hatte zunächst verkündet, dabei handele es sich lediglich um eine "perimalleoläre Prellung". In der neuesten Mitteilung ist allerdings von einem "Mikro-Bruch" die Rede. Man werde nun den Heilungsverlauf des belgischen Nationalspielers verfolgen. Spanische Medien schreiben, dass Hazard frühestens 2020 wieder für die Blancos auflaufen kann.

Clasico: Real Madrid trifft am 18. Dezember auf den FC Barcelona

Marcelo hat sich unterdessen eine Muskelblessur zugezogen. Bei ihm ist von einem möglichen Comeback am 22. Dezember gegen Athletic Club, also nach dem Clasico am 18. Dezember, die Rede.

Reals Trainer Zinedine Zidane muss aktuell außerdem auf die ebenfalls verletzten James Rodriguez (Innenband) und Lucas Vazquez (Zehbruch) und Marco Asensio (Kreuzband- und Meniskusriss) verzichten.

Madrid trifft in den kommenden Wochen außerdem noch auf den in der Champions League und in auf und Pokalsieger .